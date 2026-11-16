Audi, Toyota și Lexus se numără printre electricele care își găsesc rapid cumpărători

Potrivit studiului iSeeCars, automobilele electrice second-hand au petrecut în medie 41,9 zile pe piață înainte de vânzare, comparativ cu 53,4 zile pentru ansamblul automobilelor rulate analizate. Diferența de peste 11 zile sugerează că anumite modele electrice beneficiază de o cerere suficient de puternică pentru a reduce perioada în care rămân disponibile în stocurile comercianților.

Cel mai rapid vândut model electric din clasament a fost Audi Q4 Sportback e-tron, cu o medie de 29,8 zile până la comercializare. Pe următoarele poziții s-au situat Toyota bZ4X, cu 33,3 zile, Lexus RZ 300e, cu 34,3 zile, și Honda Prologue, cu aproximativ 35 de zile. Polestar 2, Audi Q4 e-tron, BMW iX, Kia EV6 și BMW i4 au înregistrat, la rândul lor, perioade de vânzare relativ reduse.

Rezultatele sunt interesante deoarece modelele din clasament aparțin unor categorii de preț și performanță diferite. Unele sunt SUV-uri premium, altele sunt automobile orientate către eficiență sau confort, iar prezența lor sugerează că piața electricelor second-hand nu mai este dominată exclusiv de câteva modele Tesla.

În același timp, nu toate automobilele electrice se vând rapid. Cadillac Escalade iQ a înregistrat o perioadă medie de aproximativ 129 de zile pe piață, iar unele camionete electrice de mari dimensiuni au depășit 90 de zile. Costul ridicat, dimensiunile și caracterul specializat al unor vehicule pot limita numărul cumpărătorilor, chiar dacă tehnologia electrică beneficiază de interes în creștere.

Prețurile carburanților influențează piața, dar România are propriile particularități

Potrivit iSeeCars, prețurile medii solicitate pentru automobilele electrice second-hand au crescut cu aproximativ 9,8% față de anul precedent, în timp ce modelele convenționale au înregistrat o majorare medie mult mai redusă, de aproximativ 0,3%. Contextul american include prețuri ridicate ale carburanților, modificări ale stimulentelor fiscale și disponibilitatea unor automobile electrice rulate la tarife mai mici decât cele cerute pentru exemplarele noi.

Totuși, creșterea prețului mediu nu dovedește că fiecare model electric s-a apreciat cu același procent. Valoarea medie poate fi influențată de vechimea automobilelor, de configurațiile disponibile și de modificarea structurii stocurilor. De asemenea, timpul mai scurt de vânzare nu reprezintă automat o dovadă că toate automobilele electrice sunt mai căutate decât cele pe benzină sau diesel în fiecare regiune.

Pentru România, rezultatele pot fi relevante în perspectiva extinderii pieței second-hand. Modele precum BMW i4, Kia EV6 sau Audi Q4 e-tron sunt disponibile și pe piața europeană, iar deprecierea din primii ani poate transforma unele exemplare în alternative interesante la automobilele convenționale din aceeași categorie de preț.