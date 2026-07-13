Mașina nu pornește, dar bordul se aprinde: demaror, imobilizator sau baterie slabă
Faptul că bordul se aprinde atunci când pui contactul nu demonstrează că bateria are suficientă energie pentru pornirea motorului. Instrumentarul, luminile de poziție și sistemul multimedia consumă relativ puțin, în timp ce demarorul poate solicita câteva sute de amperi pentru câteva secunde. O baterie slăbită poate alimenta fără probleme bordul, dar tensiunea se poate prăbuși imediat ce încerci să pornești.
Simptomul trebuie analizat în funcție de ceea ce se întâmplă după rotirea cheii sau apăsarea butonului de pornire. Poți auzi un clic, o succesiune rapidă de clicuri, demarorul poate învârti lent sau poate să nu reacționeze deloc. În alte cazuri, demarorul rotește motorul normal, însă acesta nu pornește, situație în care trebuie luate în calcul imobilizatorul, alimentarea cu combustibil sau semnalul unor senzori esențiali.
Cum recunoști o baterie slabă sau o conexiune proastă
O succesiune rapidă de clicuri este un semn clasic al tensiunii insuficiente. Releul demarorului încearcă să cupleze, tensiunea scade, releul se decuplează, apoi ciclul se repetă. Bordul poate pâlpâi, ceasul se poate reseta, iar farurile își pot pierde puternic intensitatea.
Un singur clic puternic nu exclude bateria. Solenoidul poate cupla, dar motorul demarorului nu primește suficient curent din cauza unui acumulator slab, a unei borne oxidate sau a unui cablu de masă cu rezistență mare. Verifică dacă bornele sunt strânse, dacă există depuneri albe sau verzi și dacă papucii cablurilor se încălzesc după o încercare de pornire.
Măsurarea tensiunii cu motorul oprit oferă doar o parte din informație. O baterie poate arăta peste 12 V fără sarcină, dar poate coborî excesiv în momentul pornirii. Testul relevant urmărește tensiunea în timp ce demarorul este acționat. Dacă aceasta se prăbușește, acumulatorul sau conexiunile trebuie verificate înainte de înlocuirea demarorului.
Pornirea cu cabluri poate ajuta la diagnostic, dar trebuie făcută corect. Dacă mașina pornește imediat cu o sursă externă bună, bateria sau traseele de alimentare devin principalii suspecți. Dacă nu apare nicio schimbare, cauza poate fi demarorul, releul, contactul sau sistemul de autorizare a pornirii.
Când suspectezi demarorul sau imobilizatorul
Un demaror uzat poate funcționa intermitent. Periile pot pierde contactul, solenoidul poate rămâne blocat, iar bucșele sau rulmenții pot îngreuna rotirea. Defectul apare uneori mai des la cald, după ce motorul a fost oprit pentru câteva minute. Mașina nu reacționează sau produce un singur clic, apoi pornește după răcire.
Dacă bordul rămâne stabil, luminile nu scad semnificativ, iar la comandă nu se aude nimic, verificarea trebuie extinsă spre releul demarorului, contactul de ambreiaj, poziția selectorului cutiei automate și comanda electronică de pornire. O cutie automată poate refuza pornirea dacă nu recunoaște pozițiile P sau N.
Imobilizatorul se manifestă diferit în funcție de model. Unele mașini permit demarorului să învârtă, dar opresc injecția sau aprinderea. Altele blochează complet pornirea. Un martor în formă de cheie, lacăt sau automobil care clipește rapid poate indica faptul că cheia nu este recunoscută.
Încearcă cheia de rezervă, dacă există. O problemă a transponderului, o cheie deteriorată sau o antenă defectă din jurul contactului pot produce exact același simptom. Bateria mică a telecomenzii nu alimentează întotdeauna transponderul imobilizatorului, deci schimbarea ei nu rezolvă automat nerecunoașterea cheii.
La mașinile cu pornire fără cheie, apropie telecomanda de zona indicată de producător sau de butonul Start. Unele sisteme pot citi cheia pasiv chiar dacă bateria telecomenzii este descărcată. Dacă pornește doar astfel, problema este mai probabil în telecomandă sau în recepția semnalului, nu în demaror.
Nu schimba bateria, demarorul sau cheia înainte să stabilești dacă motorul este rotit și dacă există autorizare de pornire. Ordinea corectă este verificarea tensiunii sub sarcină, a bornelor și maselor, observarea reacției demarorului și citirea erorilor. Simptomul „bord aprins, motor nepornit” descrie mai multe defecte, iar sunetul produs la comandă este primul indiciu care le separă.