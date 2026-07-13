Mașina nu pornește, dar bordul se aprinde: demaror, imobilizator sau baterie slabă

Cum recunoști o baterie slabă sau o conexiune proastă

O succesiune rapidă de clicuri este un semn clasic al tensiunii insuficiente. Releul demarorului încearcă să cupleze, tensiunea scade, releul se decuplează, apoi ciclul se repetă. Bordul poate pâlpâi, ceasul se poate reseta, iar farurile își pot pierde puternic intensitatea.

Un singur clic puternic nu exclude bateria. Solenoidul poate cupla, dar motorul demarorului nu primește suficient curent din cauza unui acumulator slab, a unei borne oxidate sau a unui cablu de masă cu rezistență mare. Verifică dacă bornele sunt strânse, dacă există depuneri albe sau verzi și dacă papucii cablurilor se încălzesc după o încercare de pornire.

Măsurarea tensiunii cu motorul oprit oferă doar o parte din informație. O baterie poate arăta peste 12 V fără sarcină, dar poate coborî excesiv în momentul pornirii. Testul relevant urmărește tensiunea în timp ce demarorul este acționat. Dacă aceasta se prăbușește, acumulatorul sau conexiunile trebuie verificate înainte de înlocuirea demarorului.

Pornirea cu cabluri poate ajuta la diagnostic, dar trebuie făcută corect. Dacă mașina pornește imediat cu o sursă externă bună, bateria sau traseele de alimentare devin principalii suspecți. Dacă nu apare nicio schimbare, cauza poate fi demarorul, releul, contactul sau sistemul de autorizare a pornirii.

Când suspectezi demarorul sau imobilizatorul

Un demaror uzat poate funcționa intermitent. Periile pot pierde contactul, solenoidul poate rămâne blocat, iar bucșele sau rulmenții pot îngreuna rotirea. Defectul apare uneori mai des la cald, după ce motorul a fost oprit pentru câteva minute. Mașina nu reacționează sau produce un singur clic, apoi pornește după răcire.

Dacă bordul rămâne stabil, luminile nu scad semnificativ, iar la comandă nu se aude nimic, verificarea trebuie extinsă spre releul demarorului, contactul de ambreiaj, poziția selectorului cutiei automate și comanda electronică de pornire. O cutie automată poate refuza pornirea dacă nu recunoaște pozițiile P sau N.

Imobilizatorul se manifestă diferit în funcție de model. Unele mașini permit demarorului să învârtă, dar opresc injecția sau aprinderea. Altele blochează complet pornirea. Un martor în formă de cheie, lacăt sau automobil care clipește rapid poate indica faptul că cheia nu este recunoscută.