Pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci acasă

Închide apa și verifică instalațiile

Una dintre cele mai frecvente probleme este reprezentată de avariile la instalațiile sanitare. Un furtun flexibil care cedează sau un robinet defect poate provoca o inundație în locuință și chiar în apartamentele vecinilor.

Înainte de a pleca în concediu, este recomandat să închizi robinetul principal de alimentare cu apă, mai ales dacă vei lipsi mai multe zile. De asemenea, verifică dacă există robinete care picură sau țevi care prezintă semne de uzură.

Nu lăsa aparatele electrice în priză

Televizorul, cafetiera, cuptorul cu microunde, fierul de călcat sau încărcătoarele lăsate permanent în priză pot reprezenta un risc în cazul unor fluctuații de tensiune.

Pe lângă faptul că unele aparate continuă să consume energie chiar și atunci când nu sunt folosite, ele pot fi afectate de supratensiuni produse în rețea. Dacă nu este absolut necesar să rămână alimentate, este indicat să fie scoase din priză înainte de plecare.

Nu anunța pe internet că ai plecat

Fotografiile din aeroport sau mesajele de tipul „Plecați două săptămâni în Grecia!” pot oferi informații valoroase persoanelor rău intenționate.

Specialiștii în securitate recomandă ca imaginile din vacanță să fie publicate după întoarcerea acasă, nu în timpul concediului. De asemenea, evită să lași cheia sub preș sau în alte locuri ușor de descoperit.

Nu uita de frigider și alimente

Dacă pleci doar câteva zile, frigiderul poate rămâne în funcțiune. În schimb, dacă vacanța este mai lungă și alegi să îl oprești, acesta trebuie golit complet, curățat și lăsat cu ușa întredeschisă pentru a preveni apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.