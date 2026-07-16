Pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci acasă
Vacanța ar trebui să fie o perioadă de relaxare, însă pentru mulți români se transformă într-o experiență neplăcută imediat după întoarcerea acasă. Inundații, aparate electrice defecte, facturi mai mari decât se așteptau sau chiar locuințe sparte sunt doar câteva dintre problemele care pot apărea atunci când apartamentul sau casa rămân nesupravegheate.
Specialiștii în asigurări și în instalații recomandă câteva măsuri simple înainte de plecare. Acestea durează doar câteva minute, însă pot preveni pagube care ajung, în unele cazuri, la mii de lei.
Închide apa și verifică instalațiile
Una dintre cele mai frecvente probleme este reprezentată de avariile la instalațiile sanitare. Un furtun flexibil care cedează sau un robinet defect poate provoca o inundație în locuință și chiar în apartamentele vecinilor.
Înainte de a pleca în concediu, este recomandat să închizi robinetul principal de alimentare cu apă, mai ales dacă vei lipsi mai multe zile. De asemenea, verifică dacă există robinete care picură sau țevi care prezintă semne de uzură.
Nu lăsa aparatele electrice în priză
Televizorul, cafetiera, cuptorul cu microunde, fierul de călcat sau încărcătoarele lăsate permanent în priză pot reprezenta un risc în cazul unor fluctuații de tensiune.
Pe lângă faptul că unele aparate continuă să consume energie chiar și atunci când nu sunt folosite, ele pot fi afectate de supratensiuni produse în rețea. Dacă nu este absolut necesar să rămână alimentate, este indicat să fie scoase din priză înainte de plecare.
Nu anunța pe internet că ai plecat
Fotografiile din aeroport sau mesajele de tipul „Plecați două săptămâni în Grecia!” pot oferi informații valoroase persoanelor rău intenționate.
Specialiștii în securitate recomandă ca imaginile din vacanță să fie publicate după întoarcerea acasă, nu în timpul concediului. De asemenea, evită să lași cheia sub preș sau în alte locuri ușor de descoperit.
Nu uita de frigider și alimente
Dacă pleci doar câteva zile, frigiderul poate rămâne în funcțiune. În schimb, dacă vacanța este mai lungă și alegi să îl oprești, acesta trebuie golit complet, curățat și lăsat cu ușa întredeschisă pentru a preveni apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.
Totodată, verifică alimentele perisabile înainte de plecare. La întoarcere, acestea pot deveni o sursă de mirosuri greu de îndepărtat.
Nu lăsa ferestrele complet deschise
Mulți proprietari aleg să lase geamurile rabatate pentru aerisire. În cazul unei furtuni puternice, însă, apa poate pătrunde în locuință și poate deteriora mobilierul, parchetul sau aparatura electronică.
În plus, o fereastră lăsată deschisă poate facilita pătrunderea hoților în locuință, mai ales la etajele inferioare.
Anunță o persoană de încredere
Dacă urmează să lipsești o perioadă mai lungă, este bine ca un vecin sau o rudă să știe că apartamentul va rămâne gol.
Această persoană poate ridica pliantele sau corespondența din cutia poștală, poate verifica periodic locuința și poate observa rapid dacă apare o problemă, precum o infiltrație sau o pană de curent.
Verifică documentele și asigurarea locuinței
Înainte de plecare, asigură-te că polița obligatorie sau facultativă pentru locuință este valabilă. În cazul unei avarii sau al unui furt, existența unei asigurări poate reduce considerabil pierderile financiare.
De asemenea, păstrează într-un loc sigur copii ale documentelor importante și fotografii recente ale bunurilor de valoare. Acestea pot fi utile dacă va fi necesară deschiderea unui dosar de daună.
Câteva minute de verificare pot preveni pagube importante
Majoritatea incidentelor care apar în locuințele lăsate nesupravegheate pot fi prevenite prin câteva verificări făcute înainte de plecare. Închiderea apei, scoaterea aparatelor din priză, verificarea ferestrelor și anunțarea unei persoane de încredere sunt măsuri simple, dar eficiente.
Deși nimeni nu își dorește să se gândească la astfel de probleme înainte de concediu, câteva minute dedicate acestor verificări pot face diferența dintre o vacanță reușită și cheltuieli de mii de lei la întoarcerea acasă.