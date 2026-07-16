O nouă taxă de aproape 1 leu pe litrul de carburant, în discuție la nivelul UE. România se opune măsurii
România se numără printre cele zece state membre ale Uniunii Europene care solicită Comisiei Europene să reanalizeze sistemul ETS2, noul mecanism de taxare a emisiilor de carbon aplicat carburanților și combustibililor utilizați pentru încălzire. Potrivit unei declarații comune consultate de Reuters, guvernele consideră că introducerea acestei taxe în actualul context economic ar putea pune o presiune suplimentară asupra populației.
Solicitarea vine înainte ca Executivul european să prezinte propuneri privind revizuirea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), principalul instrument al Uniunii Europene pentru reducerea emisiilor de carbon.
Zece state cer Bruxelles-ului să regândească taxa ETS2
În documentul transmis Comisiei Europene, România, alături de Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria și Slovacia, solicită ca noua taxă pe carbon să fie analizată din nou înainte de aplicare.
Semnatarii susțin că cetățenii europeni nu ar trebui să suporte noi costuri generate de politicile climatice într-o perioadă marcată de dificultăți economice și tensiuni geopolitice. Din acest motiv, cele zece state cer ca mecanismul ETS2 să fie inclus în procesul de revizuire a pieței europene a carbonului și modificat înainte de intrarea în vigoare.
Pe lângă această solicitare, statele semnatare propun și schimbări privind actualul sistem ETS. Acestea vor ca industriile europene să beneficieze în continuare de un număr mai mare de certificate gratuite de emisii, în timp ce Comisia Europeană dorește ca aceste facilități să fie acordate doar companiilor care investesc în reducerea emisiilor de carbon.
Taxa a fost deja amânată pentru 2028
Inițial, mecanismul ETS2 urma să intre în vigoare în 2027, însă Comisia Europeană a decis amânarea cu un an, pe fondul îngrijorărilor exprimate de mai multe guverne privind impactul asupra prețurilor la carburanți și la încălzirea locuințelor.
Susținătorii taxei consideră că aceasta este necesară pentru a accelera tranziția către mijloace de transport și sisteme de încălzire mai puțin poluante. Totodată, veniturile obținute din comercializarea certificatelor de carbon ar urma să fie folosite pentru finanțarea măsurilor destinate reducerii emisiilor și sprijinirii gospodăriilor în procesul de tranziție energetică.
În schimb, statele care cer modificarea mecanismului avertizează că introducerea taxei în forma actuală ar putea duce la scumpirea carburanților și a gazelor naturale pentru milioane de consumatori.
Ce impact ar putea avea asupra șoferilor din România
Reprezentanții industriei petroliere estimează că aplicarea mecanismului ETS2 ar putea adăuga aproximativ un leu la prețul fiecărui litru de carburant.
Radu Căprău, membru al conducerii OMV Petrom, declara anterior că noul sistem presupune transferarea costului certificatelor de carbon în prețul produselor fosile, ceea ce ar însemna o creștere importantă pentru consumatorii din România.
În plus, mecanismul nu va afecta doar carburanții auto. Furnizorii de gaze naturale destinate încălzirii locuințelor vor fi obligați, la rândul lor, să cumpere certificate de emisii, iar costurile vor putea fi reflectate în facturile clienților.
Căprău a vorbit și despre posibilitatea introducerii unui indice european care să țină cont de puterea de cumpărare din fiecare stat membru, astfel încât impactul noii taxe să fie diferit în funcție de nivelul veniturilor populației.
În România există deja o lege care prevede ca plata efectivă a costurilor aferente mecanismului ETS2 de către cetățeni să fie amânată până în 2031. Totuși, nu este clar dacă această prevedere va putea fi menținută, având în vedere că aplicarea sistemului este reglementată la nivelul Uniunii Europene.