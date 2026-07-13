Încărcarea ultra-rapidă la mașină: cât câștigi în timp și ce plătești în uzură

Tot aici apare întrebarea care îi preocupă pe mulți șoferi: dacă energia este împinsă atât de repede în baterie, cât de mult se scurtează viața acesteia? Răspunsul nu poate fi redus nici la ideea că încărcarea rapidă distruge acumulatorul, nici la afirmația că nu produce nicio uzură suplimentară. Frecvența sesiunilor, puterea reală, chimia celulelor, temperatura și intervalul de încărcare contează împreună.

Încărcarea ultra-rapidă este un instrument foarte valoros pentru drumurile lungi. Nu trebuie însă confundată cu metoda ideală de alimentare zilnică, atunci când mașina poate sta câteva ore conectată acasă sau la serviciu. Câștigul real trebuie măsurat în minute economisite, nu în valoarea maximă scrisă pe stație, iar costul tehnic trebuie evaluat pe termen lung, prin pierderea capacității și creșterea rezistenței interne.

De ce 350 kW pe stație nu înseamnă 350 kW în baterie

Puterea maximă a unei stații arată ce poate livra echipamentul în condițiile potrivite, nu ce va primi automat automobilul. O mașină limitată la 130 kW va rămâne la cel mult 130 kW chiar dacă este conectată la un încărcător de 350 kW. În același timp, un model care acceptă teoretic 300 kW poate atinge această valoare numai într-o zonă favorabilă a bateriei, de regulă atunci când nivelul de încărcare este redus, iar celulele au ajuns la temperatura optimă.

Curba de încărcare este mai importantă decât vârful. La începutul sesiunii, mașina poate urca rapid spre puterea maximă și o poate menține pentru câteva minute. Pe măsură ce bateria se umple, tensiunea celulelor crește, iar sistemul de management reduce curentul. După 70 sau 80%, scăderea poate deveni abruptă, deoarece apropierea de tensiunea maximă impune un control mai strict. Din acest motiv, ultimii 20% pot dura aproape cât intervalul anterior, deși adaugă mult mai puțină energie utilă pentru continuarea imediată a călătoriei.

Un calcul simplu arată diferența dintre puterea de vârf și timpul real. Pentru o baterie cu 80 kWh utilizabili, trecerea de la 10 la 80% înseamnă adăugarea a aproximativ 56 kWh. Dacă puterea medie pe întreaga sesiune ar fi 200 kW, timpul teoretic ar fi de aproape 17 minute, înainte de a lua în calcul pierderile. La o medie de 120 kW, aceeași energie necesită aproximativ 28 de minute, iar la 50 kW trece de o oră. Un vârf de 300 kW nu ajută foarte mult dacă, după câteva minute, mașina coboară sub 100 kW.

Arhitectura de 800 de volți permite transferarea unei puteri mari cu un curent mai mic decât într-un sistem de aproximativ 400 de volți. Curentul mai redus diminuează pierderile și încălzirea cablurilor, motiv pentru care automobile precum Hyundai IONIQ 5 și Porsche Taycan pot trece, în condiții ideale, de la 10 la 80% în aproximativ 18 minute. În 2026, Mercedes-Benz indică pentru CLA electric până la 325 de kilometri WLTP recuperați în zece minute, iar noile modele BMW bazate pe generația a șasea eDrive ajung la aproximativ 400 de kilometri WLTP adăugați în același interval, în funcție de versiune.

Aceste valori trebuie privite în context. Kilometrii recuperați sunt calculați din consumul de omologare și nu reprezintă neapărat distanța obținută iarna, pe autostradă, la 130 km/h. O mașină foarte eficientă poate transforma 50 kWh în mai mulți kilometri decât un SUV greu, chiar dacă acesta din urmă primește energia la o putere mai mare. Din perspectiva șoferului, viteza relevantă nu este doar numărul de kW, ci numărul de kilometri reali recuperați într-un minut.