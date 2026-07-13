Autobuzele electrice au salvat rețeaua în timpul caniculei. Cum au devenit bateriile lor centrale mobile și ce poate învăța România

De ce autobuzele școlare sunt ideale pentru V2G

Autobuzele electrice au baterii mari, uneori de peste 200 kWh, și circulă după programe predictibile. Dimineața și după-amiaza transportă elevii, iar între curse sau în vacanța de vară rămân parcate perioade lungi. Tocmai aceste ore de staționare coincid uneori cu vârfurile de producție solară sau cu momentele în care rețeaua are nevoie de energie.

Prin încărcare bidirecțională, autobuzul poate primi electricitate atunci când cererea este mică sau când producția regenerabilă este abundentă. În intervalele de vârf, o parte din energia rămasă este livrată înapoi. Software-ul păstrează suficientă rezervă pentru următoarea cursă și decide când descărcarea este rentabilă.

Oakland operează unul dintre cele mai mari proiecte americane, cu 74 de autobuze electrice. Flota poate trimite anual aproximativ 2,1 GWh în rețeaua Californiei. San Francisco pregătește un proiect cu 104 autobuze, care ar urma să furnizeze circa 3 GWh anual și să se extindă la peste 238 de vehicule până în 2028.

Avantajul nu este doar evitarea penelor. Energia din baterii poate reduce nevoia operatorilor de a cumpăra electricitate foarte scumpă în orele de vârf. Veniturile obținute prin V2G pot compensa o parte din prețul mai mare al autobuzelor electrice și al infrastructurii bidirecționale.

Există și costuri. Încărcările și descărcările suplimentare produc uzură, iar remunerația trebuie să acopere degradarea bateriei. Sistemele trebuie să țină cont de temperatură, nivelul de încărcare și traseul din ziua următoare, astfel încât serviciul de transport să nu fie afectat.

România are autobuze electrice, dar lipsește ecosistemul bidirecțional

Mai multe orașe românești au introdus autobuze electrice, iar flotele continuă să crească prin proiecte locale și finanțări europene. Galați, de exemplu, a comandat 40 de autobuze electrice Solaris, cu încărcare atât prin cablu, cât și prin pantograf. Vehiculele creează deja o capacitate mare de stocare distribuită, chiar dacă aceasta este folosită în prezent aproape exclusiv pentru transport.

Transformarea lor într-o resursă pentru rețea ar necesita încărcătoare bidirecționale, contracte cu operatorii de distribuție, sisteme de agregare și reguli pentru plata energiei furnizate. Nu este suficient ca bateria să poată fi descărcată. Întregul depou trebuie proiectat pentru fluxuri de energie în ambele sensuri.