De ce nu mai socializează un copil de 10 ani ca unul de acum 20 de ani: ce s-a schimbat în două decenii

Asta nu înseamnă automat că au pierdut ceva sau că tehnologia le-a distrus copilăria. Înseamnă doar că regulile jocului s-au schimbat. Iar România nu face deloc excepție.

Telefonul nu a înlocuit prietenii, ci locul în care îi întâlnim

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac adulții este să creadă că un copil care stă cu telefonul în mână este singur. În realitate, de multe ori se află într-o conversație cu încă zece colegi. Joacă un meci în Roblox, construiește o lume în Minecraft, vorbește pe Discord sau schimbă mesaje în timp ce urmărește un clip pe YouTube.

Pentru generațiile care au crescut fără internet, este greu de înțeles că un joc video poate fi, în același timp, și loc de socializare. Dar exact asta s-a întâmplat. Terenul de fotbal din cartier a fost înlocuit, în multe cazuri, de un server online.

Problema nu este că aceste relații nu sunt reale. Sunt cât se poate de reale. Problema este că ele dezvoltă alte tipuri de abilități și lasă în urmă unele pe care generațiile anterioare le învățau fără să-și dea seama.

Când doi copii se ceartă față în față, trebuie să citească expresiile celuilalt, să observe tonul vocii, să negocieze și, uneori, să facă primul pas spre împăcare. În online, conflictul se rezolvă mult mai simplu: un bloc, un „leave group” sau câteva mesaje ignorate.Nu este neapărat mai bine sau mai rău. Este doar mai puțin uman.

România a trecut prin schimbarea asta incredibil de repede

Poate că în alte state transformarea a fost treptată, însă în România ea pare că s-a întâmplat într-un singur deceniu. În urmă cu aproximativ 15 ani, smartphone-ul era încă un lux pentru mulți copii. Astăzi, un telefon performant apare adesea pe lista cadourilor de la finalul clasei a IV-a. Internetul de mare viteză, unul dintre capitolele la care România stă foarte bine în Europa, a făcut ca accesul la conținut online să nu mai fie un privilegiu, ci ceva firesc.

Apoi a venit pandemia. Pentru milioane de elevi, școala s-a mutat pe ecran. Profesorii, colegii și chiar prietenii au început să existe aproape exclusiv prin intermediul unui monitor. Chiar dacă perioada aceea s-a încheiat, multe dintre obiceiurile formate atunci au rămas.