De ce nu mai socializează un copil de 10 ani ca unul de acum 20 de ani: ce s-a schimbat în două decenii
Există un moment pe care aproape orice adult trecut de 30 de ani îl recunoaște imediat. Era ora la care părinții deschideau geamul și strigau pe nume copilul să urce în casă. Până atunci, ore întregi dispăreau fără să simți. Se juca fotbal printre mașini, elasticul în fața blocului, v-ați ascunselea, bicicletele schimbate între prieteni și discuțiile care continuau pe o bancă până când se întuneca. Nu era o copilărie perfectă, dar avea un lucru pe care astăzi îl întâlnim din ce în ce mai rar: contactul direct.
- Telefonul nu a înlocuit prietenii, ci locul în care îi întâlnim
- România a trecut prin schimbarea asta incredibil de repede
- Algoritmii au devenit rivali pentru timpul petrecut cu prietenii
- Telefonul a eliminat aproape complet această pauză
- Prieteniile sunt mai numeroase, dar și mai fragile
- Părinții încearcă să rezolve o problemă pe care nici ei nu au trăit-o
- Nu asistăm la sfârșitul copilăriei, ci la începutul unei alte copilării
Dacă privești astăzi un grup de copii de aceeași vârstă, imaginea este diferită. Chiar și atunci când sunt împreună, fiecare are telefonul în mână. Comunicarea există, doar că s-a mutat pe un alt teren. Prieteniile se leagă pe Discord, certurile încep pe WhatsApp, iar popularitatea se măsoară în urmăritori, streak-uri sau invitații într-un server de jocuri. Copiii de acum socializează probabil mai mult decât orice generație dinaintea lor, însă o fac într-un mod complet diferit.
Asta nu înseamnă automat că au pierdut ceva sau că tehnologia le-a distrus copilăria. Înseamnă doar că regulile jocului s-au schimbat. Iar România nu face deloc excepție.
Telefonul nu a înlocuit prietenii, ci locul în care îi întâlnim
Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac adulții este să creadă că un copil care stă cu telefonul în mână este singur. În realitate, de multe ori se află într-o conversație cu încă zece colegi. Joacă un meci în Roblox, construiește o lume în Minecraft, vorbește pe Discord sau schimbă mesaje în timp ce urmărește un clip pe YouTube.
Pentru generațiile care au crescut fără internet, este greu de înțeles că un joc video poate fi, în același timp, și loc de socializare. Dar exact asta s-a întâmplat. Terenul de fotbal din cartier a fost înlocuit, în multe cazuri, de un server online.
Problema nu este că aceste relații nu sunt reale. Sunt cât se poate de reale. Problema este că ele dezvoltă alte tipuri de abilități și lasă în urmă unele pe care generațiile anterioare le învățau fără să-și dea seama.
Când doi copii se ceartă față în față, trebuie să citească expresiile celuilalt, să observe tonul vocii, să negocieze și, uneori, să facă primul pas spre împăcare. În online, conflictul se rezolvă mult mai simplu: un bloc, un „leave group” sau câteva mesaje ignorate.Nu este neapărat mai bine sau mai rău. Este doar mai puțin uman.
România a trecut prin schimbarea asta incredibil de repede
Poate că în alte state transformarea a fost treptată, însă în România ea pare că s-a întâmplat într-un singur deceniu. În urmă cu aproximativ 15 ani, smartphone-ul era încă un lux pentru mulți copii. Astăzi, un telefon performant apare adesea pe lista cadourilor de la finalul clasei a IV-a. Internetul de mare viteză, unul dintre capitolele la care România stă foarte bine în Europa, a făcut ca accesul la conținut online să nu mai fie un privilegiu, ci ceva firesc.
Apoi a venit pandemia. Pentru milioane de elevi, școala s-a mutat pe ecran. Profesorii, colegii și chiar prietenii au început să existe aproape exclusiv prin intermediul unui monitor. Chiar dacă perioada aceea s-a încheiat, multe dintre obiceiurile formate atunci au rămas.
Astăzi, pentru un copil de 10 ani, telefonul nu este doar un gadget. Este agenda, televizorul, consola de jocuri, aparatul foto, biblioteca, locul unde vorbește cu colegii și, uneori, principalul spațiu în care își petrece timpul liber. Nu este surprinzător că relațiile sociale s-au schimbat odată cu el.
Algoritmii au devenit rivali pentru timpul petrecut cu prietenii
Copilăria are nevoie și de plictiseală. Sună ciudat într-o perioadă în care încercăm să umplem fiecare minut cu ceva util, dar tocmai din momentele în care nu aveai nimic de făcut apăreau cele mai bune idei.
Inventai jocuri. Plecai cu bicicleta fără un plan. Băteai la ușa unui prieten doar ca să vezi dacă iese afară.
Telefonul a eliminat aproape complet această pauză
În clipa în care apare un moment liber, există deja o aplicație pregătită să îl ocupe. TikTok, YouTube Shorts sau Instagram Reels nu sunt populare întâmplător. Sunt construite tocmai pentru a capta atenția cât mai mult timp. Fiecare clip durează doar câteva secunde, dar împreună pot transforma zece minute într-o oră fără ca utilizatorul să își dea seama.
Nici adulții nu sunt imuni la acest mecanism. Diferența este că un copil are mult mai puțină experiență în a-și controla impulsurile. Aici apare una dintre cele mai importante schimbări față de copilăria de acum 20 de ani. Atunci, concurentul principal pentru joaca de afară era televizorul, care avea un program limitat. Astăzi, concurentul este un algoritm care funcționează fără pauză și învață permanent ce anume îți captează atenția. Este o competiție pe care mingea din fața blocului o pierde destul de des.
Prieteniile sunt mai numeroase, dar și mai fragile
Paradoxal, copiii au astăzi posibilitatea să cunoască mult mai mulți oameni decât generațiile anterioare. Pot avea prieteni din alte orașe sau chiar din alte țări, pot învăța limbi străine prin intermediul jocurilor și pot colabora la proiecte fără să se fi întâlnit vreodată în realitate. Din acest punct de vedere, internetul a deschis uși pe care părinții lor nici nu și le imaginau. În același timp, relațiile au devenit mai ușor de întrerupt.
Un grup de WhatsApp poate dispărea într-o zi. Un server de Discord poate fi închis peste noapte. Un cont poate fi șters. Excluderea nu mai înseamnă că nu ești chemat la joacă în fața blocului, ci că observi, dintr-odată, că nu mai faci parte din conversație. Pentru un adult poate părea un detaliu minor. Pentru un copil, impactul emoțional este la fel de puternic.
Psihologii vorbesc tot mai des despre faptul că relațiile online pot produce aceleași emoții ca cele din viața reală. Sentimentul de respingere nu este mai mic doar pentru că s-a produs pe internet. Din păcate, adulții tind încă să privească astfel de situații cu prea multă superficialitate.
Părinții încearcă să rezolve o problemă pe care nici ei nu au trăit-o
Poate cea mai dificilă poziție este cea a părinților. Ei au crescut într-o lume fără smartphone, fără rețele sociale și fără inteligență artificială. Acum trebuie să stabilească reguli pentru tehnologii care nici măcar nu existau când erau copii.
Interdicțiile totale funcționează rareori. Dacă un copil este singurul din clasă fără telefon sau fără acces la grupurile colegilor, riscă să fie exclus chiar din viața socială pe care părinții încearcă să o protejeze.
Pe de altă parte, libertatea completă vine cu alte riscuri. Timp excesiv petrecut în fața ecranului, expunere la conținut nepotrivit, dependență de notificări sau comparația permanentă cu ceea ce văd pe rețelele sociale.
Nu întâmplător, tot mai multe state europene discută despre limitarea folosirii telefoanelor în școli. Scopul nu este demonizarea tehnologiei, ci recuperarea unor momente în care copiii sunt obligați să vorbească între ei fără intermediul unui ecran. În România, dezbaterea este abia la început, însă probabil va deveni tot mai intensă în următorii ani.
Nu asistăm la sfârșitul copilăriei, ci la începutul unei alte copilării
Există tentația de a spune că generațiile actuale „nu mai știu să socializeze”. Este o concluzie comodă, dar nedreaptă.
Copiii de astăzi socializează. Poate chiar mai mult decât o făceau părinții lor. Diferența este că o mare parte din aceste interacțiuni au loc într-un spațiu digital. Adevărata provocare este alta. Cum îi învățăm să nu uite nici lumea reală?
Niciun joc online nu poate înlocui complet o după-amiază petrecută alergând prin parc. Nicio conversație pe Discord nu reproduce perfect ceea ce înseamnă să vezi reacția unui prieten când îi spui o glumă. Nici cel mai avansat algoritm nu poate crea amintirile pe care le lasă o excursie, o tabără sau un meci improvizat între blocuri.
Tehnologia nu este dușmanul copilăriei. A devenit parte din ea și va rămâne acolo. Copiii care se nasc astăzi vor considera inteligența artificială la fel de firească precum au considerat generațiile anterioare internetul sau telefonul mobil.
Însă tocmai pentru că telefoanele vor deveni tot mai inteligente, va conta și mai mult ceea ce nu poate fi digitalizat: empatia, conversațiile față în față, prieteniile construite în lumea reală și experiențele pe care niciun ecran nu le poate reproduce.
Poate că peste încă 20 de ani, copiii de astăzi vor povesti cu nostalgie despre primele lor servere de Minecraft, despre clipurile pe care le urmăreau împreună sau despre jocurile online în care și-au cunoscut cei mai buni prieteni. Exact așa cum generațiile de dinainte încă își amintesc mirosul asfaltului încins din vacanțele de vară și mingea care bătea zilnic în fața blocului.
Copilăria nu a dispărut. S-a mutat într-un alt loc. Întrebarea este dacă vom reuși să păstrăm suficient loc și pentru cea pe care o trăiam fără să avem nevoie de un ecran între noi și ceilalți.