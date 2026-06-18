Mașina de familie perfectă există, dar nu mai e chiar nouă. Cele 7 modele cu 7 locuri sub 150.000 de lei pe care le caută părinții înainte de vacanță
Vara vine, iar pentru familiile numeroase mașina nu mai este doar un mijloc de transport, ci o parte esențială a concediului. Când trebuie să încapă copiii, bagajele, scaunele auto, trotinetele, căruciorul, echipamentul sportiv și, eventual, câteva cumpărături făcute pe drum, un SUV obișnuit poate deveni rapid prea mic.
În acest context, Carvago a realizat o listă cu cele mai vândute modele de familie cu șapte locuri care pot fi cumpărate, pe piața mașinilor rulate, cu un buget de până la 150.000 de lei. Criteriile luate în calcul nu au fost doar numărul de locuri, ci și siguranța copiilor: trei puncte de ancorare ISOFIX pe al doilea rând sau, alternativ, câte două puncte de ancorare pe rândurile al doilea și al treilea.
Monovolumul revine în forță, dar mai ales ca mașină rulată
Deși piața auto nouă este dominată de SUV-uri, familiile cu mai mulți copii ajung adesea la aceeași concluzie: monovolumul clasic rămâne mult mai practic. Problema este că tot mai mulți producători au renunțat la acest tip de caroserie, iar modelele noi echivalente sunt fie rare, fie mult prea scumpe pentru bugetul unei familii obișnuite.
Carvago arată că, în zona mașinilor aproape noi, Mercedes-Benz Clasa V și Volkswagen Multivan sunt printre cele mai căutate alegeri. Totuși, prețurile lor le scot din calcul pentru majoritatea cumpărătorilor. De aceea, analiza s-a concentrat pe modele de până la cinci ani vechime, cu rulaje rezonabile și prețuri sub pragul de 150.000 de lei.
Vlad Ion, Country Manager Carvago România, spune că alegerea unei mașini de familie complete a devenit mai complicată decât în trecut. SUV-urile moderne arată bine, au gardă la sol mai mare și tehnologii actuale, dar nu oferă mereu spațiul real de care ai nevoie când ai trei copii în scaune auto. În plus, nu toate au trei puncte ISOFIX pe rândul al doilea, un detaliu esențial pentru siguranță și confort.
Cele 7 modele preferate de familiile numeroase
Pe locul șapte în top se află Ford Tourneo Custom, versiunea de pasageri a modelului Transit. Este o alegere practică pentru familiile care au nevoie de foarte mult spațiu și de flexibilitate. Scaunele din spate pot fi configurate față în față, într-o dispunere apropiată de cea a unui compartiment de tren, iar modelul există în două lungimi de caroserie.
Locul șase este ocupat de Citroën Grand C4 Spacetourer, una dintre cele mai interesante variante pentru cei care vor o mașină mai nouă, bine echipată și cu rulaj mai mic. Parbrizul panoramic mare și poziția avansată a bordului oferă o senzație de spațiu greu de egalat în segment. Este genul de mașină care nu impresionează prin imagine, ci prin cât de bine rezolvă problemele reale ale unei familii.
Pe locul cinci apare Volkswagen Caravelle T6, sora mai pragmatică a celebrului Multivan. Nu are același nivel de lux, dar compensează prin spațiu, robustețe și capacitate de transport. În versiunea lungă, poate găzdui inclusiv un cărucior nepliat, chiar și cu toate locurile ocupate, ceea ce o face extrem de utilă pentru drumuri lungi.
Locul patru merge către Peugeot 5008, un model care încearcă să combine imaginea de SUV cu logica interioară a unui monovolum. A doua generație oferă trei scaune individuale pe rândul al doilea și trei puncte ISOFIX, ceea ce o face o alegere bună pentru familii. Atenția trebuie însă să fie mare la generația mai nouă, deoarece aceasta nu mai păstrează aceeași arhitectură interioară.
De ce Volkswagen Sharan și Seat Alhambra rămân campioane
Podiumul este ocupat de modele care arată cât de mare a rămas cererea pentru monovolumele clasice. Pe locul trei se află Ford Galaxy, o mașină foarte spațioasă, confortabilă și surprinzător de plăcută la condus pentru dimensiunile sale. Marele avantaj este că al treilea rând poate fi folosit realist, nu doar de copii mici, iar gama include și versiuni hibride.
Pe locul doi se află Volkswagen Touran, un model compact doar în teorie. În practică, oferă suficient spațiu pentru o familie, o mecanică bine cunoscută, preluată din zona Volkswagen Golf, și o ergonomie foarte bună. Motoarele 1.5 TSI și 2.0 TDI au rămas printre cele mai apreciate, iar faptul că producția s-a oprit recent poate face ca modelul să devină și mai căutat pe piața second-hand.
Liderul clasamentului este duo-ul Volkswagen Sharan / Seat Alhambra. Cele două modele sunt, în esență, aceeași mașină, dar cu sigle diferite. Principalul lor avantaj este reprezentat de ușile laterale glisante, extrem de utile în parcările înguste, atunci când trebuie să instalezi scaune auto sau să ajuți copiii să urce și să coboare fără să lovească mașinile vecine.
Chiar dacă interiorul și electronica trădează vârsta proiectului, Sharan și Alhambra rămân aproape ideale pentru familiile numeroase. Au spațiu real, acces bun, flexibilitate și o reputație solidă. Tocmai de aceea, potrivit Carvago, sunt modelele alese cel mai des de clienții care caută o mașină accesibilă cu șapte locuri.
Detaliul pe care mulți cumpărători îl ignoră
Un aspect important este că trei puncte ISOFIX pe rândul al doilea nu sunt deloc garantate, nici măcar la mașini mari. Modele precum Ford S-MAX, Renault Espace, Audi Q7 sau unele versiuni Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Peugeot Rifter și Toyota ProAce City Verso pot oferi această dotare, însă trebuie verificată configurația exactă.
Pe de altă parte, Carvago atrage atenția că există modele de familie la care cumpărătorii ar putea căuta degeaba această soluție. Printre exemple se numără Renault Kangoo, Renault Scénic, Hyundai Staria sau Volkswagen Caddy. Cu alte cuvinte, numărul de locuri nu spune toată povestea, iar o mașină cu șapte locuri nu este automat potrivită pentru trei copii în scaune auto.
Pentru familiile care pleacă des în vacanță, alegerea corectă nu ține doar de marcă sau design, ci de detalii foarte practice: cât de ușor se montează scaunele copiilor, cât spațiu rămâne pentru bagaje, cât de accesibil este al treilea rând și cât de bine a fost verificată mașina înainte de cumpărare. Într-o piață în care monovolumele dispar din ofertele noi, cele rulate devin soluția logică pentru părinții care vor spațiu, siguranță și un buget încă rezonabil.