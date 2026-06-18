Mașina de familie perfectă există, dar nu mai e chiar nouă. Cele 7 modele cu 7 locuri sub 150.000 de lei pe care le caută părinții înainte de vacanță

Monovolumul revine în forță, dar mai ales ca mașină rulată

Deși piața auto nouă este dominată de SUV-uri, familiile cu mai mulți copii ajung adesea la aceeași concluzie: monovolumul clasic rămâne mult mai practic. Problema este că tot mai mulți producători au renunțat la acest tip de caroserie, iar modelele noi echivalente sunt fie rare, fie mult prea scumpe pentru bugetul unei familii obișnuite.

Carvago arată că, în zona mașinilor aproape noi, Mercedes-Benz Clasa V și Volkswagen Multivan sunt printre cele mai căutate alegeri. Totuși, prețurile lor le scot din calcul pentru majoritatea cumpărătorilor. De aceea, analiza s-a concentrat pe modele de până la cinci ani vechime, cu rulaje rezonabile și prețuri sub pragul de 150.000 de lei.

Vlad Ion, Country Manager Carvago România, spune că alegerea unei mașini de familie complete a devenit mai complicată decât în trecut. SUV-urile moderne arată bine, au gardă la sol mai mare și tehnologii actuale, dar nu oferă mereu spațiul real de care ai nevoie când ai trei copii în scaune auto. În plus, nu toate au trei puncte ISOFIX pe rândul al doilea, un detaliu esențial pentru siguranță și confort.

Cele 7 modele preferate de familiile numeroase

Pe locul șapte în top se află Ford Tourneo Custom, versiunea de pasageri a modelului Transit. Este o alegere practică pentru familiile care au nevoie de foarte mult spațiu și de flexibilitate. Scaunele din spate pot fi configurate față în față, într-o dispunere apropiată de cea a unui compartiment de tren, iar modelul există în două lungimi de caroserie.

Locul șase este ocupat de Citroën Grand C4 Spacetourer, una dintre cele mai interesante variante pentru cei care vor o mașină mai nouă, bine echipată și cu rulaj mai mic. Parbrizul panoramic mare și poziția avansată a bordului oferă o senzație de spațiu greu de egalat în segment. Este genul de mașină care nu impresionează prin imagine, ci prin cât de bine rezolvă problemele reale ale unei familii.

Pe locul cinci apare Volkswagen Caravelle T6, sora mai pragmatică a celebrului Multivan. Nu are același nivel de lux, dar compensează prin spațiu, robustețe și capacitate de transport. În versiunea lungă, poate găzdui inclusiv un cărucior nepliat, chiar și cu toate locurile ocupate, ceea ce o face extrem de utilă pentru drumuri lungi.

Locul patru merge către Peugeot 5008, un model care încearcă să combine imaginea de SUV cu logica interioară a unui monovolum. A doua generație oferă trei scaune individuale pe rândul al doilea și trei puncte ISOFIX, ceea ce o face o alegere bună pentru familii. Atenția trebuie însă să fie mare la generația mai nouă, deoarece aceasta nu mai păstrează aceeași arhitectură interioară.