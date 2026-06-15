Mașina care trebuia să arate viitorul premium al electricelor nu mai ajunge pe șosele. Toyota renunță la un Lexus electric promițător
Toyota a decis să oprească dezvoltarea Lexus LF-ZC, unul dintre cele mai importante proiecte electrice ale grupului japonez și, cel puțin în teorie, unul dintre modelele care trebuiau să arate direcția premium a mărcii pentru următorul deceniu. Conceptul fusese prezentat în 2023, la Japan Mobility Show, cu promisiunea unui sedan electric de lux construit pe o platformă dedicată, cu tehnologii avansate de producție, baterii noi și un software capabil să transforme mașina într-un asistent personal pe roți.
Decizia este importantă nu doar pentru Lexus, ci și pentru întreaga strategie Toyota în zona vehiculelor electrice. Producătorul japonez a fost mult timp prudent în raport cu tranziția către mașini complet electrice, preferând o abordare „multi-pathway”, în care hibridele, plug-in hybrid-urile, vehiculele cu hidrogen și modelele pe benzină continuă să joace un rol major. Anularea LF-ZC arată că această prudență nu a dispărut, chiar dacă piața globală EV continuă să crească, iar rivalii chinezi accelerează agresiv în Europa și în alte regiuni.
Un sedan electric care trebuia să aducă tehnologii de generație nouă
Lexus LF-ZC era gândit ca un model electric de imagine, nu doar ca un sedan premium cu baterie. Toyota vorbea despre o caroserie produsă prin gigacasting, o tehnologie inspirată de direcția adoptată de Tesla și de alți producători, prin care structura mașinii poate fi simplificată semnificativ. În locul unei caroserii compuse din foarte multe piese sudate, ideea era ca structura să fie împărțită în module mari, cu beneficii la costuri, greutate și eficiență industrială.
La fel de importantă era promisiunea unor baterii prismatice de performanță ridicată, care ar fi trebuit să ofere autonomie mult peste cea a electricelor convenționale și viteze de încărcare mai bune. Toyota a vorbit în ultimii ani despre tehnologii avansate pentru acumulatori, inclusiv despre baterii solid-state, dar multe dintre aceste promisiuni au rămas în zona de planuri, concepte și calendare împinse mai departe. LF-ZC trebuia să fie unul dintre primele modele care să transforme această direcție în produs comercial.
Interiorul era, la rândul lui, prezentat ca o vitrină tehnologică. Lexus pregătea un „Intelligent Cockpit” digital, bazat pe platforma software Arene OS. Sistemul ar fi trebuit să folosească inteligența artificială pentru recomandări personalizate, trasee, moduri de rulare și adaptarea experienței la obiceiurile șoferului. Cu alte cuvinte, LF-ZC nu era doar o mașină electrică, ci un răspuns Lexus la ideea de automobil definit de software.
Faptul că proiectul este acum oprit ridică întrebări despre ritmul real al tranziției Toyota. Oficial, decizia este legată de fluctuațiile cererii din piață și de încărcarea internă a proiectelor de dezvoltare. Neoficial, semnalul este mai dur: Toyota pare să prefere modelele electrice mai mari, în special SUV-uri, și să evite riscul unui sedan electric de lux într-un moment în care segmentul este dificil, mai ales în Statele Unite.
Ce pierde Lexus prin anularea LF-ZC
Pentru Lexus, pierderea LF-ZC este mai mult decât dispariția unui model din planul de lansări. Marca premium a Toyota avea nevoie de un produs electric spectaculos, capabil să concureze cu Tesla, Mercedes, BMW, Audi, Genesis și cu noile branduri chinezești care vin puternic pe zona premium. Un sedan electric cu autonomie mare, tehnologie de producție modernă și software avansat ar fi fost un simbol util pentru repoziționarea mărcii.
În schimb, Lexus pare să se concentreze pe SUV-uri electrice, o alegere mai sigură comercial. Compania a prezentat deja Lexus TZ, primul său SUV electric cu trei rânduri de scaune, iar Toyota pregătește și un Highlander electric. Dintr-o perspectivă strict comercială, SUV-urile sunt mai ușor de justificat: au cerere mai mare, marje mai bune și se potrivesc mai bine cu gusturile pieței americane. Din perspectivă de imagine, însă, anularea sedanului LF-ZC lasă un gol.
Toyota insistă că nu renunță la dezvoltarea mașinilor electrice de generație nouă. Compania spune că va continua să lucreze la gigacasting, baterii avansate și tehnologii care ar putea ajunge ulterior pe alte modele, inclusiv pe vehicule cu alte tipuri de propulsie. Totuși, pentru consumatori și pentru industrie, contează mai puțin promisiunile tehnice și mai mult mașinile care ajung efectiv în showroom.
În același timp, rivalii nu stau pe loc. BYD, de exemplu, crește rapid în afara Chinei, iar producătorii chinezi atacă Europa cu modele electrice și hibride plug-in la prețuri agresive. Dacă Toyota amână prea mult modelele electrice cu adevărat competitive, riscă să piardă teren într-un moment în care loialitatea față de brand nu mai este suficientă pentru generațiile noi de cumpărători.
Anularea Lexus LF-ZC nu înseamnă că Toyota abandonează mașinile electrice, dar confirmă că japonezii încă nu sunt gata să joace complet după regulile noii piețe. Pentru un producător care a dominat era hibridelor, tranziția către electrice pure pare în continuare mai complicată decât ar sugera dimensiunea companiei. Iar pentru Lexus, întrebarea rămâne simplă: dacă nu LF-ZC, atunci care va fi modelul care va demonstra că marca poate deveni cu adevărat electrică?