Mașina care trebuia să arate viitorul premium al electricelor nu mai ajunge pe șosele. Toyota renunță la un Lexus electric promițător

Un sedan electric care trebuia să aducă tehnologii de generație nouă

Lexus LF-ZC era gândit ca un model electric de imagine, nu doar ca un sedan premium cu baterie. Toyota vorbea despre o caroserie produsă prin gigacasting, o tehnologie inspirată de direcția adoptată de Tesla și de alți producători, prin care structura mașinii poate fi simplificată semnificativ. În locul unei caroserii compuse din foarte multe piese sudate, ideea era ca structura să fie împărțită în module mari, cu beneficii la costuri, greutate și eficiență industrială.

La fel de importantă era promisiunea unor baterii prismatice de performanță ridicată, care ar fi trebuit să ofere autonomie mult peste cea a electricelor convenționale și viteze de încărcare mai bune. Toyota a vorbit în ultimii ani despre tehnologii avansate pentru acumulatori, inclusiv despre baterii solid-state, dar multe dintre aceste promisiuni au rămas în zona de planuri, concepte și calendare împinse mai departe. LF-ZC trebuia să fie unul dintre primele modele care să transforme această direcție în produs comercial.

Interiorul era, la rândul lui, prezentat ca o vitrină tehnologică. Lexus pregătea un „Intelligent Cockpit” digital, bazat pe platforma software Arene OS. Sistemul ar fi trebuit să folosească inteligența artificială pentru recomandări personalizate, trasee, moduri de rulare și adaptarea experienței la obiceiurile șoferului. Cu alte cuvinte, LF-ZC nu era doar o mașină electrică, ci un răspuns Lexus la ideea de automobil definit de software.

Faptul că proiectul este acum oprit ridică întrebări despre ritmul real al tranziției Toyota. Oficial, decizia este legată de fluctuațiile cererii din piață și de încărcarea internă a proiectelor de dezvoltare. Neoficial, semnalul este mai dur: Toyota pare să prefere modelele electrice mai mari, în special SUV-uri, și să evite riscul unui sedan electric de lux într-un moment în care segmentul este dificil, mai ales în Statele Unite.

Ce pierde Lexus prin anularea LF-ZC

Pentru Lexus, pierderea LF-ZC este mai mult decât dispariția unui model din planul de lansări. Marca premium a Toyota avea nevoie de un produs electric spectaculos, capabil să concureze cu Tesla, Mercedes, BMW, Audi, Genesis și cu noile branduri chinezești care vin puternic pe zona premium. Un sedan electric cu autonomie mare, tehnologie de producție modernă și software avansat ar fi fost un simbol util pentru repoziționarea mărcii.

În schimb, Lexus pare să se concentreze pe SUV-uri electrice, o alegere mai sigură comercial. Compania a prezentat deja Lexus TZ, primul său SUV electric cu trei rânduri de scaune, iar Toyota pregătește și un Highlander electric. Dintr-o perspectivă strict comercială, SUV-urile sunt mai ușor de justificat: au cerere mai mare, marje mai bune și se potrivesc mai bine cu gusturile pieței americane. Din perspectivă de imagine, însă, anularea sedanului LF-ZC lasă un gol.

Toyota insistă că nu renunță la dezvoltarea mașinilor electrice de generație nouă. Compania spune că va continua să lucreze la gigacasting, baterii avansate și tehnologii care ar putea ajunge ulterior pe alte modele, inclusiv pe vehicule cu alte tipuri de propulsie. Totuși, pentru consumatori și pentru industrie, contează mai puțin promisiunile tehnice și mai mult mașinile care ajung efectiv în showroom.