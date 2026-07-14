Profitul Tesla se prăbușește cu 40% pentru fiecare mașină vândută. Toyota este la mai puțin de 40 de euro distanță
Tesla continuă să câștige mai mult decât rivalii pentru fiecare automobil vândut, dar avantajul companiei se evaporă rapid. Profitul mediu a coborât la aproximativ 2.140 de dolari pe vehicul, potrivit unei analize realizate de Nikkei Asia.
Cu un an înainte, producătorul american obținea aproximativ 3.438 de dolari pentru fiecare mașină. Scăderea este de aproape 40%. Tesla rămâne pe primul loc pentru al cincilea an consecutiv, dar Toyota s-a apropiat la mai puțin de 40 de dolari.
Tesla rămâne lider, dar avantajul aproape a dispărut
Analiza a luat în calcul profitul net obținut în cele patru trimestre încheiate în perioada ianuarie-martie 2026. Suma a fost împărțită la numărul global de vehicule vândute. Au fost comparați șapte dintre cei mai importanți producători auto.
Tesla a înregistrat un profit mediu de 2.140 de dolari pentru fiecare mașină. În anii fiscali 2022 și 2023, valoarea trecea de 6.170 de dolari. Compania câștigă, așadar, cu aproximativ 65% mai puțin pe vehicul decât în perioada sa de vârf.
Scăderea arată cât de mult s-a schimbat piața automobilelor electrice. Tesla se confruntă acum cu reduceri de prețuri, cheltuieli mai mari și o concurență mult mai puternică. Bătălia dintre Tesla și BYD nu mai este doar despre numărul de mașini vândute. Costurile și marjele au devenit la fel de importante.
Tarifele și dispariția subvențiilor apasă asupra companiei
Tarifele aplicate în Statele Unite au afectat o parte dintre costurile Tesla. Lanțurile de aprovizionare ale industriei auto sunt globale. Bateriile, materialele și componentele electronice pot traversa mai multe frontiere înainte să ajungă într-o mașină.
O altă lovitură a venit din eliminarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice. Fără această reducere, automobilele au devenit mai scumpe pentru cumpărătorii americani. Cererea pentru unele modele electrice a început să încetinească.
Tesla a pierdut și o parte importantă din veniturile obținute prin vânzarea creditelor de reglementare. Acestea au coborât de la 2,9 miliarde de dolari în anul fiscal 2024 la aproximativ 1,7 miliarde de dolari în 2025.
Compania a beneficiat ani întregi de aceste credite. Alți producători le cumpărau pentru a respecta normele de mediu. Relaxarea unor reguli americane a redus însă nevoia lor de a plăti Tesla.
Toyota ajunge la doar câțiva dolari în spatele Tesla
Toyota a obținut un profit de aproximativ 2.104 dolari pentru fiecare automobil vândut. Valoarea este cu aproape 20% mai mică decât cea raportată cu un an înainte. Scăderea este însă mult mai redusă decât în cazul Tesla.
Diferența dintre cele două companii este acum de numai 36 de dolari pe vehicul. Cu un an înainte, Tesla avea un avantaj de peste 600 de dolari. Constructorul japonez ar putea prelua prima poziție dacă tendința continuă.
Toyota este mai puțin dependentă de automobilele complet electrice. Compania vinde în continuare milioane de modele pe benzină și hibride. Acestea sunt căutate de șoferii care vor un consum mai mic, dar nu vor să depindă de stațiile de încărcare.
Strategia nu înseamnă că producătorul ignoră segmentul electric. Noul SUV electric Toyota bZ a început să atragă mai mulți cumpărători în Statele Unite. Gama diversificată protejează însă compania atunci când cererea pentru vehicule electrice scade.
BYD pune presiune, iar Ford și Stellantis pierd bani
Locul al treilea în clasament a fost ocupat de BYD. Producătorul chinez este unul dintre cei mai periculoși rivali ai Tesla. Compania oferă modele electrice și hibride plug-in la prețuri competitive.
BYD s-a confruntat însă cu propriile probleme. Reducerea stimulentelor fiscale pentru vehiculele cu energie nouă din China a contribuit la scăderea cu 55% a profitului net în trimestrul ianuarie-martie.
Chiar și așa, ascensiunea producătorilor chinezi obligă Tesla să reducă prețurile și să investească mai mult. Compania americană nu mai domină fără emoții piața mașinilor electrice, iar avantajul său tehnologic este mai greu de transformat în profit.
Ford și Stellantis se află într-o situație și mai dificilă. Cele două grupuri obțineau aproximativ 925 de dolari pentru fiecare vehicul în anul fiscal 2024. În cea mai recentă perioadă analizată, ambele au ajuns să piardă bani pentru fiecare mașină vândută.
Tesla rămâne liderul clasamentului, dar rezultatul nu mai pare confortabil. Toyota este foarte aproape, iar BYD continuă să crească. Pentru compania lui Elon Musk, următoarea provocare nu este doar să vândă mai multe automobile. Trebuie să demonstreze că le poate produce din nou cu marje consistente.