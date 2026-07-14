Profitul Tesla se prăbușește cu 40% pentru fiecare mașină vândută. Toyota este la mai puțin de 40 de euro distanță

Tesla rămâne lider, dar avantajul aproape a dispărut

Analiza a luat în calcul profitul net obținut în cele patru trimestre încheiate în perioada ianuarie-martie 2026. Suma a fost împărțită la numărul global de vehicule vândute. Au fost comparați șapte dintre cei mai importanți producători auto.

Tesla a înregistrat un profit mediu de 2.140 de dolari pentru fiecare mașină. În anii fiscali 2022 și 2023, valoarea trecea de 6.170 de dolari. Compania câștigă, așadar, cu aproximativ 65% mai puțin pe vehicul decât în perioada sa de vârf.

Scăderea arată cât de mult s-a schimbat piața automobilelor electrice. Tesla se confruntă acum cu reduceri de prețuri, cheltuieli mai mari și o concurență mult mai puternică. Bătălia dintre Tesla și BYD nu mai este doar despre numărul de mașini vândute. Costurile și marjele au devenit la fel de importante.

Tarifele și dispariția subvențiilor apasă asupra companiei

Tarifele aplicate în Statele Unite au afectat o parte dintre costurile Tesla. Lanțurile de aprovizionare ale industriei auto sunt globale. Bateriile, materialele și componentele electronice pot traversa mai multe frontiere înainte să ajungă într-o mașină.

O altă lovitură a venit din eliminarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice. Fără această reducere, automobilele au devenit mai scumpe pentru cumpărătorii americani. Cererea pentru unele modele electrice a început să încetinească.

Tesla a pierdut și o parte importantă din veniturile obținute prin vânzarea creditelor de reglementare. Acestea au coborât de la 2,9 miliarde de dolari în anul fiscal 2024 la aproximativ 1,7 miliarde de dolari în 2025.

Compania a beneficiat ani întregi de aceste credite. Alți producători le cumpărau pentru a respecta normele de mediu. Relaxarea unor reguli americane a redus însă nevoia lor de a plăti Tesla.