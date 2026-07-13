BMW-urile „pirat” ale Rusiei: SUV-uri de 150.000 de euro produse fără acordul mărcii germane

Producția a revenit fără BMW

Constructorul german a suspendat producția și exporturile către Rusia în martie 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Până atunci, Avtotor asamblase automobile BMW în Kaliningrad timp de peste două decenii.

Pe liniile fabricii erau montate inclusiv SUV-urile X5, X6 și X7. BMW trimitea kiturile de componente, iar partenerul local se ocupa de asamblare. Playtech a relatat la acel moment despre oprirea producției BMW din Kaliningrad și despre impactul conflictului asupra fabricilor europene.

Parteneriatul s-a încheiat în 2022. În uzină au rămas însă stocuri de componente și kituri auto parțial asamblate. Avtotor ar fi început să le folosească din nou la începutul anului 2025, fără acordul BMW.

Un reprezentant al companiei germane a confirmat că sunt realizate loturi mici și neregulate. Mașinile provin din kituri vechi, unele depozitate timp de mai mulți ani. În 2025 ar fi fost înmatriculate în Rusia 145 de exemplare produse local, aproape de trei ori mai multe decât în anul anterior.

Piesele originale încep să dispară

Primele mașini au fost asamblate în principal din componente originale rămase în fabrică. Pe măsură ce stocurile s-au redus, Avtotor ar fi început să folosească și piese procurate local. Printre acestea se numără furtunuri, cablaje, elemente din cauciuc și componente de caroserie.

Nu este clar cine produce toate aceste piese și dacă ele respectă specificațiile originale. Lipsa supravegherii BMW ridică semne de întrebare privind montajul, fiabilitatea și siguranța pe termen lung. Componentele păstrate ani întregi pot fi și ele afectate de condițiile de depozitare.

Mașinile au aspectul modelelor din 2022, chiar dacă sunt înmatriculate ca vehicule fabricate în 2025 sau 2026. Între timp, BMW a actualizat designul și tehnologia SUV-urilor sale. Versiunile rusești rămân astfel blocate la configurațiile de dinaintea retragerii companiei.