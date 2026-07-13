BMW-urile „pirat” ale Rusiei: SUV-uri de 150.000 de euro produse fără acordul mărcii germane
Rusia a reluat asamblarea unor modele BMW la fosta fabrică parteneră Avtotor din Kaliningrad, deși constructorul german și-a oprit activitatea în țară în 2022. Automobilele X5, X6 și X7 sunt realizate fără autorizarea și supravegherea BMW, din kituri vechi și componente rămase în uzină, potrivit unei investigații publicate de Radio Free Europe/Radio Liberty.
BMW s-a distanțat oficial de vehicule. Compania avertizează că acestea nu au trecut prin procedurile sale actuale de verificare și nu beneficiază de garanția producătorului. În ciuda problemelor, mașinile sunt vândute la prețuri specifice segmentului de lux.
Producția a revenit fără BMW
Constructorul german a suspendat producția și exporturile către Rusia în martie 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Până atunci, Avtotor asamblase automobile BMW în Kaliningrad timp de peste două decenii.
Pe liniile fabricii erau montate inclusiv SUV-urile X5, X6 și X7. BMW trimitea kiturile de componente, iar partenerul local se ocupa de asamblare. Playtech a relatat la acel moment despre oprirea producției BMW din Kaliningrad și despre impactul conflictului asupra fabricilor europene.
Parteneriatul s-a încheiat în 2022. În uzină au rămas însă stocuri de componente și kituri auto parțial asamblate. Avtotor ar fi început să le folosească din nou la începutul anului 2025, fără acordul BMW.
Un reprezentant al companiei germane a confirmat că sunt realizate loturi mici și neregulate. Mașinile provin din kituri vechi, unele depozitate timp de mai mulți ani. În 2025 ar fi fost înmatriculate în Rusia 145 de exemplare produse local, aproape de trei ori mai multe decât în anul anterior.
Piesele originale încep să dispară
Primele mașini au fost asamblate în principal din componente originale rămase în fabrică. Pe măsură ce stocurile s-au redus, Avtotor ar fi început să folosească și piese procurate local. Printre acestea se numără furtunuri, cablaje, elemente din cauciuc și componente de caroserie.
Nu este clar cine produce toate aceste piese și dacă ele respectă specificațiile originale. Lipsa supravegherii BMW ridică semne de întrebare privind montajul, fiabilitatea și siguranța pe termen lung. Componentele păstrate ani întregi pot fi și ele afectate de condițiile de depozitare.
Mașinile au aspectul modelelor din 2022, chiar dacă sunt înmatriculate ca vehicule fabricate în 2025 sau 2026. Între timp, BMW a actualizat designul și tehnologia SUV-urilor sale. Versiunile rusești rămân astfel blocate la configurațiile de dinaintea retragerii companiei.
Problemele vizează și software-ul. Automobilele nu mai sunt conectate la sistemele oficiale BMW. Nu primesc actualizări autorizate, iar unele servicii digitale și funcții online nu sunt disponibile. Vânzătorii ruși prezintă uneori această limitare drept avantaj, susținând că mașinile nu pot fi dezactivate sau controlate de la distanță de producător.
Situația este una dintre consecințele retragerii constructorilor străini. Mai multe companii au fost obligate să își închidă sau suspende operațiunile, iar industria auto afectată de războiul din Ucraina a rămas cu fabrici fără comenzi și lanțuri de aprovizionare întrerupte.
Prețuri uriașe, fără garanție oficială
BMW-urile neautorizate sunt comercializate pentru sume cuprinse între 11,9 și 12,9 milioane de ruble. Asta înseamnă aproximativ 153.000-166.000 de dolari, în funcție de cursul valutar. Prețurile sunt foarte mari, dar rămân sub cele ale mașinilor BMW aduse prin importuri paralele.
Aceste importuri presupun cumpărarea automobilelor dintr-o altă țară și transportarea lor ulterior în Rusia. Procesul este mai complicat și generează costuri suplimentare. Tocmai de aceea, un SUV asamblat în Kaliningrad poate părea atractiv pentru cumpărătorii locali, în ciuda riscurilor.
BMW avertizează însă că nu oferă garanție și nu își asumă responsabilitatea tehnică pentru aceste vehicule. Compania nu mai controlează procesul de producție și nu poate confirma că piesele sau operațiunile de montaj respectă standardele sale.
În total, în Rusia au fost vândute aproximativ 16.700 de automobile BMW în 2025, cu 42% mai multe decât în anul precedent. Cele mai multe au ajuns în țară prin importuri paralele. Doar o parte redusă provine din producția neautorizată de la Kaliningrad.
Cazul amintește de situația altor constructori care au părăsit piața rusă. Activele și liniile rămase în urmă au fost preluate sau repornite cu furnizori locali. Playtech a explicat anterior ce riscuri au apărut după retragerea producătorilor occidentali din Rusia.
Avtotor ar putea continua asamblarea cât timp mai are suficiente componente. Totuși, fiecare lot nou devine mai dependent de piese din surse necunoscute. Pentru cumpărător, rezultatul este un SUV cu sigla BMW și cu un preț premium, dar fără garanția că producătorul german îl consideră cu adevărat un BMW.