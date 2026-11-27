Cod galben de ninsori și viscol în București și 16 județe. Unde poate depăși zăpada 25 de centimetri HARTĂ
ANM a emis atenționări Cod galben de vânt, ninsori și viscol pentru weekendul 28–29 noiembrie, în București și 16 județe. În Mehedinți, Dolj și Olt, stratul de zăpadă va ajunge la 15–20 de centimetri și, pe arii restrânse, va depăși 25 de centimetri. În Capitală, ploaia se va transforma treptat în ninsoare sâmbătă, iar duminică temperatura maximă va rămâne sub zero grade.
Primul Cod galben intră în vigoare sâmbătă, la ora 02.00
Prima atenționare este valabilă sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 02.00 și 15.00. Vântul va avea rafale de 50–70 km/h în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei.
În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar vântul va viscoli ninsoarea. Vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.
Codul galben vizează județele Tulcea, Constanța, Galați, Brăila, Ialomița, Călărași, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și municipiul București.
Din după-amiaza zilei de sâmbătă, atenționările continuă cu un nou interval, până duminică dimineață. Vântul va rămâne puternic în regiunile sud-estice și sudice.
Ninsori consistente în Oltenia și viscol în sudul țării
Al doilea interval de Cod galben începe pe 28 noiembrie, la ora 15.00, și se încheie pe 29 noiembrie, la ora 10.00. Rafalele vor atinge 50–70 km/h în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei.
În Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și București, dar și local în Ialomița și Constanța, vântul va fi asociat temporar cu ninsoare. Va fi viscol, iar vizibilitatea va coborî local sub 100 de metri.
Cantitățile de precipitații vor fi de 5–15 litri pe metru pătrat și, izolat în sudul Munteniei, de 20 de litri pe metru pătrat.
În Mehedinți, Dolj și Olt va ninge consistent. Se va depune un strat de zăpadă de 15–20 de centimetri, iar pe arii restrânse grosimea va depăși 25 de centimetri.
În aceste trei județe, vântul va avea temporar rafale de 45–50 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.
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Răcire accentuată și temperaturi de aproximativ minus 10 grade
O informare meteorologică este în vigoare de vineri, 27 noiembrie, ora 10.00, până duminică, 29 noiembrie, ora 20.00. Sunt anunțate precipitații mixte, polei, ninsori, intensificări ale vântului și răcire accentuată.
Vineri, în jumătatea nordică a Moldovei și în estul Transilvaniei vor predomina ninsorile. Din orele serii, acestea se vor extinde în cea mai mare parte a Moldovei, unde se va depune, în medie, un strat de 4–8 centimetri.
La munte va continua să ningă. Îndeosebi în Carpații Meridionali, stratul nou de zăpadă va avea în general 5–10 centimetri.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor fi negative în cea mai mare parte a țării. Cele mai mici valori, în jurul a minus 10 grade, sunt așteptate în estul Transilvaniei.
Duminică, maximele vor rămâne negative în est, sud și centru. În nordul Moldovei și în depresiuni, acestea vor coborî spre minus 6 grade.
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Când începe ninsoarea în București
Vineri, în Capitală va ploua temporar, mai ales seara și noaptea. Temperatura maximă va fi de 6–7 grade, iar vântul se va intensifica din a doua parte a nopții.
Sâmbătă, precipitațiile vor începe sub formă de ploaie, dar din orele amiezii va predomina treptat ninsoarea. Meteorologii estimează un strat de zăpadă de 2–4 centimetri.
Vântul va avea viteze de 50–60 km/h, va viscoli ninsoarea și va accentua senzația de frig. Temperatura va scădea de la 2–3 grade dimineața spre minus 4–minus 3 grade la sfârșitul nopții.
Duminică, vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie. Maxima va fi de aproximativ minus un grad, iar rafalele vor atinge 50–55 km/h.