În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar vântul va viscoli ninsoarea. Vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Codul galben vizează județele Tulcea, Constanța, Galați, Brăila, Ialomița, Călărași, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și municipiul București.

Din după-amiaza zilei de sâmbătă, atenționările continuă cu un nou interval, până duminică dimineață. Vântul va rămâne puternic în regiunile sud-estice și sudice.

Ninsori consistente în Oltenia și viscol în sudul țării

Al doilea interval de Cod galben începe pe 28 noiembrie, la ora 15.00, și se încheie pe 29 noiembrie, la ora 10.00. Rafalele vor atinge 50–70 km/h în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei.

În Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și București, dar și local în Ialomița și Constanța, vântul va fi asociat temporar cu ninsoare. Va fi viscol, iar vizibilitatea va coborî local sub 100 de metri.

Cantitățile de precipitații vor fi de 5–15 litri pe metru pătrat și, izolat în sudul Munteniei, de 20 de litri pe metru pătrat.