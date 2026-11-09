Cât costă minivacanța de 1 Decembrie 2026. Prețurile pentru o familie care alege muntele, Bucovina sau Delta Dunării
Românii care vor să profite de cele patru zile libere de Sfântul Andrei și Ziua Națională trebuie să pregătească un buget considerabil dacă aleg să plece în vacanță. Ofertele publicate în toamna anului 2026 arată că două sau trei nopți de cazare, însoțite de mese festive și activități, pot costa câteva mii de lei pentru o familie cu un copil.
Cât costă să petreci 1 Decembrie pe Valea Prahovei
Pe Valea Prahovei, hotelurile au pregătit pachete speciale pentru turiștii care vor să sărbătorească Ziua Națională la munte. La Azuga Ski & Bike Resort, un pachet de o noapte costă 1.000 de lei pentru doi adulți într-o cameră dublă sau 1.100 de lei într-o cameră Premium. Oferta include cazare, mic dejun, cină festivă cu grătar, băuturi răcoritoare, foc de tabără și petrecere cu DJ.
Pentru copii, este disponibil un meniu la 150 de lei. Astfel, pentru doi adulți și un copil, costul poate ajunge la cel puțin 1.150 de lei pentru o singură noapte, fără transport și alte cheltuieli. Există și pachete mai lungi. La Hotel CarpatInn din Azuga, trei nopți pentru doi adulți costă 3.600 de lei, cu demipensiune, activități tradiționale și acces la SPA.
Bucovina, aproape 2.000 de lei pentru două nopți
Î n Câmpulung Moldovenesc, o ofertă pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie pornește de la 972,50 lei de persoană. Pentru doi adulți, costul ajunge la 1.945 de lei, fără tariful copilului, transport și eventualele cheltuieli suplimentare.
De asemenea, o familie care pleacă din București trebuie să ia în calcul și costurile mai ridicate ale deplasării, având în vedere distanța până în Bucovina.
Delta Dunării, o alternativă cu SPA și petreceri
Nici Delta Dunării nu lipsește din ofertele de Ziua Națională. Pentru perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, un pachet de trei nopți pornește de la 1.875 de lei pentru o cameră ocupată de doi adulți.
Sunt incluse micul dejun zilnic, o cină tematică cu muzică live, brunch festiv pe 1 Decembrie și acces la piscină interioară, saune, jacuzzi și sală de fitness. Prețul pentru copil trebuie verificat separat.
Sibiu, pentru cei care preferă un city-break
Sibiul poate fi o alternativă pentru turiștii care preferă plimbările prin oraș și vizitarea Târgului de Crăciun.
În apropiere, la Rășinari, Carpentiere Arena promovează un pachet pentru 28 noiembrie – 1 decembrie, cu trei nopți, demipensiune, muzică live, preparate tradiționale și acces la SPA. Desigur, cei care aleg cazare simplă, fără petreceri sau mese festive, pot avea cheltuieli mai mici.
|Destinație
|Ofertă de cazare pentru 2 adulți
|Transport și alte cheltuieli estimate
|Acasă
|0 lei
|400–800 lei pentru mese și activități
|Azuga
|1.000 lei / 1 noapte
|400–700 lei
|Câmpulung Moldovenesc
|1.945 lei / 2 nopți
|800–1.200 lei
|Delta Dunării
|1.875 lei / 3 nopți
|800–1.400 lei
|Sibiu
|Variabil, în funcție de cazare
|800–1.300 lei
Cât trebuie să pregătească o familie de trei persoane
Prețurile de cazare provin din ofertele prezentate, iar cheltuielile suplimentare sunt estimări pentru o familie care pleacă din București cu mașina. De asemenea, tarifele copilului nu sunt incluse decât acolo unde sunt precizate explicit. Durata sejururilor diferă.
Desigur, pentru familiile care vor să economisească, varianta petrecerii minivacanței acasă rămâne cea mai accesibilă. În schimb, cei care aleg pachete turistice cu mese festive și activități trebuie să se aștepte la cheltuieli de peste 2.000–3.000 de lei, în funcție de destinație, durata sejurului și serviciile incluse.