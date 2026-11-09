Cât costă minivacanța de 1 Decembrie 2026. Prețurile pentru o familie care alege muntele, Bucovina sau Delta Dunării

Pentru copii, este disponibil un meniu la 150 de lei. Astfel, pentru doi adulți și un copil, costul poate ajunge la cel puțin 1.150 de lei pentru o singură noapte, fără transport și alte cheltuieli. Există și pachete mai lungi. La Hotel CarpatInn din Azuga, trei nopți pentru doi adulți costă 3.600 de lei, cu demipensiune, activități tradiționale și acces la SPA.

Bucovina, aproape 2.000 de lei pentru două nopți

Î n Câmpulung Moldovenesc, o ofertă pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie pornește de la 972,50 lei de persoană. Pentru doi adulți, costul ajunge la 1.945 de lei, fără tariful copilului, transport și eventualele cheltuieli suplimentare.

De asemenea, o familie care pleacă din București trebuie să ia în calcul și costurile mai ridicate ale deplasării, având în vedere distanța până în Bucovina.

Delta Dunării, o alternativă cu SPA și petreceri

Nici Delta Dunării nu lipsește din ofertele de Ziua Națională. Pentru perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, un pachet de trei nopți pornește de la 1.875 de lei pentru o cameră ocupată de doi adulți.

Sunt incluse micul dejun zilnic, o cină tematică cu muzică live, brunch festiv pe 1 Decembrie și acces la piscină interioară, saune, jacuzzi și sală de fitness. Prețul pentru copil trebuie verificat separat.

Sibiu, pentru cei care preferă un city-break

Sibiul poate fi o alternativă pentru turiștii care preferă plimbările prin oraș și vizitarea Târgului de Crăciun.

În apropiere, la Rășinari, Carpentiere Arena promovează un pachet pentru 28 noiembrie – 1 decembrie, cu trei nopți, demipensiune, muzică live, preparate tradiționale și acces la SPA. Desigur, cei care aleg cazare simplă, fără petreceri sau mese festive, pot avea cheltuieli mai mici.