Potrivit informațiilor publicate de IFLScience, astronomii din cadrul colaborării Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) au calculat că masa totală a Căii Lactee este echivalentă cu aproximativ 1.190 de miliarde de mase solare, cu o marjă de incertitudine de circa 11%.

Rezultatele contribuie la înțelegerea structurii galaxiei noastre și a distribuției materiei întunecate, una dintre cele mai mari enigme ale Universului.

De ce este atât de dificil să măsurăm masa Căii Lactee

Estimările anterioare privind masa galaxiei noastre au variat considerabil, între 500 și 3.000 de miliarde de mase solare. Diferențele sunt explicate atât de limitările instrumentelor de observație, cât și de dificultatea de a măsura componentele invizibile ale galaxiei.

Spre deosebire de alte galaxii, pe care astronomii le pot observa din exterior, Calea Lactee trebuie studiată chiar din interiorul său. Poziția Sistemului Solar limitează perspectiva cercetătorilor asupra structurii galactice, motiv pentru care nu există fotografii reale ale Căii Lactee văzute în întregime din exterior.

O dificultate suplimentară este reprezentată de materia întunecată, care nu interacționează direct cu lumina într-un mod detectabil prin metodele astronomice obișnuite. Existența acesteia este dedusă în principal prin efectele gravitaționale exercitate asupra obiectelor cosmice vizibile.

Dacă astronomii ar calcula exclusiv masa stelelor, gazelor și prafului cosmic, rezultatul ar fi mult prea mic pentru a explica mișcarea observată a stelelor în jurul centrului galactic.

Din acest motiv, cercetătorii analizează viteza și traiectoriile corpurilor cerești pentru a determina cantitatea de materie necesară producerii efectelor gravitaționale observate.

Peste 10.000 de stele au fost analizate pentru determinarea masei galaxiei

În cadrul noului studiu, astronomii au utilizat informațiile colectate prin intermediul instrumentului DESI despre 10.036 de stele din două categorii: variabile RR Lyrae și stele albastre de pe ramura orizontală.

Aceste corpuri cerești prezintă caracteristici de luminozitate care permit estimarea distanțelor la care se află. Stelele analizate sunt situate la distanțe cuprinse între aproximativ 10 și 95 de kiloparseci față de centrul galactic, echivalentul a circa 32.600–310.000 de ani-lumină.

Informațiile au fost combinate cu observațiile realizate în cadrul misiunii spațiale Gaia, care a cartografiat stelele Căii Lactee, pentru a determina mișcarea acestora.

Cercetătorii au utilizat patru metode diferite de modelare dinamică, pe care le-au testat inițial cu ajutorul unor galaxii simulate pe calculator, ale căror mase erau deja cunoscute.

Simulările au inclus inclusiv incertitudini și lacune observaționale similare celor întâlnite în cercetările astronomice reale. Astfel, specialiștii au putut identifica și corecta o parte dintre erorile sistematice asociate metodelor utilizate.

Rezultatele indică o masă virială a Căii Lactee de aproximativ 1.190 de miliarde de mase solare, incluzând atât materia obișnuită, cât și materia întunecată.

Totodată, masa cuprinsă într-o rază de aproximativ 260.000 de ani-lumină față de centrul galactic a fost estimată la 636 de miliarde de mase solare, cu o marjă de incertitudine de aproximativ 8%.

Masa Căii Lactee ar putea fi recalculată în urma unor cercetări viitoare

Deși noua estimare prezintă un grad ridicat de precizie, autorii studiului recunosc că metodele utilizate au anumite limitări.

Modelele matematice presupun, printre altele, că galaxia are o distribuție sferică a masei și se află în echilibru dinamic. În realitate, structura Căii Lactee este mai complexă și poate fi influențată de interacțiunile gravitaționale cu galaxiile învecinate.

Cercetări anterioare au sugerat inclusiv că galaxia noastră se deformează sub influența unor fenomene gravitaționale, ceea ce complică realizarea unor modele teoretice suficient de precise.

Astronomii consideră că dezvoltarea unor metode de simulare mai flexibile și renunțarea la anumite ipoteze simplificatoare ar putea contribui la îmbunătățirea estimărilor viitoare.

Cunoașterea masei galaxiei este importantă nu doar pentru înțelegerea structurii acesteia, ci și pentru studierea evoluției sale, a distribuției materiei întunecate și a interacțiunilor cu alte galaxii din vecinătatea cosmică.

Studiul, intitulat „DESI DR2 Results III: The Mass of the Milky Way”, este disponibil pe platforma arXiv și a fost trimis spre publicare în The Astrophysical Journal. Lucrarea nu a finalizat încă procesul de evaluare științifică independentă, astfel că rezultatele trebuie considerate preliminare.