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Marian Godină dezvăluie ce s-a întâmplat după demisia din Poliție. Ce spune fostul agent despre noul său loc de muncă

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Marian Godină dezvăluie ce s-a întâmplat după demisia din Poliție. Ce spune fostul agent despre noul său loc de muncă
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Ce face Marian Godină după plecarea din Poliție (Foto: Facebook)

Decizia lui Marian Godină de a părăsi Poliția Română după aproape două decenii a surprins o bună parte dintre cei care îl urmăresc. Cunoscut atât pentru activitatea de polițist, cât și pentru cărțile sale și prezența constantă în mediul online, Godină a renunțat definitiv la uniformă în septembrie. La scurt timp au apărut și întrebările despre ce va face în continuare și din ce va trăi. Fostul polițist a venit acum cu o precizare: nu a rămas fără loc de muncă nici măcar o zi.

Cuprins
  1. Marian Godină spune că s-a angajat imediat după plecarea din Poliție
  2. „Eram trimis la muncă la o poză în care eram… la muncă”
  3. A plecat după aproape 20 de ani în Poliție
  4. „Doar noi știm prin ce am trecut”
  5. „Sunt mândră că a avut curajul să închidă acest capitol”

Marian Godină spune că s-a angajat imediat după plecarea din Poliție

Demisia lui Marian Godină a devenit efectivă pe 15 septembrie 2026. Potrivit propriilor declarații, începând cu ziua următoare avea deja un contract de muncă.

„Demisia mea a avut loc începând cu 15 septembrie, iar din 16 septembrie sunt deja angajat cu contract de muncă”, a precizat fostul polițist într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Godină nu a precizat însă cine este noul său angajator și nici ce funcție ocupă. Prin urmare, informația că s-ar fi angajat la o anumită companie nu poate fi confirmată din declarația sa. Precizarea a venit după ce acesta spune că a primit numeroase comentarii prin care era îndemnat să își găsească de lucru.

„Eram trimis la muncă la o poză în care eram… la muncă”

Fostul polițist spune că unele persoane au interpretat demisia sa ca pe începutul unei perioade în care ar urma să rămână fără venituri.

„Am primit mai multe comentarii în care eram trimis la muncă la o poză în care eram… la muncă”, a povestit Godină.

El susține că după anunțarea demisiei a observat inclusiv reacții de satisfacție din partea unor persoane care se așteptau ca plecarea din Poliție să îi creeze dificultăți. Godină a explicat totodată că, în opinia sa, ideea de „muncă” nu trebuie limitată la o meserie clasică.

„Dacă faci o reclamă, scrii o carte, urci pe o scenă sau ești plătit pentru imaginea și munca ta, în mintea lor nu muncești”, a transmis acesta.

Fostul polițist este cunoscut de ani buni și pentru activitățile sale din afara instituției: a publicat cărți, a devenit o prezență importantă în mediul online și a participat la diferite proiecte publice.

A plecat după aproape 20 de ani în Poliție

Decizia de a renunța la uniformă a venit după o carieră de aproape două decenii, începută după absolvirea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Plecarea a atras atenția tocmai pentru că imaginea publică a lui Marian Godină a fost mult timp strâns legată de profesia sa. El a devenit cunoscut la nivel național prin relatările despre experiențele din Poliție și ulterior prin activitatea sa online și editorială.

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Soția sa, Georgiana, a dezvăluit după anunț că hotărârea nu fusese luată impulsiv, ci după luni în care Godină a analizat avantajele și riscurile.

„Doar noi știm prin ce am trecut”

Georgiana Godină a explicat că ea și-a dorit ca soțul să facă acest pas, chiar dacă știa cât de atașat era de profesie.

„Știu cât de grea a fost decizia asta pentru el. Știu câte luni a întors-o pe toate părțile, câte calcule și-a făcut și de câte ori s-a întrebat dacă face bine”, a povestit aceasta.

Fiică de polițist și apoi soție de polițist, Georgiana a vorbit și despre partea mai puțin vizibilă a meseriei: telefoanele primite noaptea, plecările urgente și orele în care familia nu știa când se va întoarce acasă.

„Am rămas de multe ori trează, cu ochii în tavan și cu telefonul lângă mine. Știam că e la misiune și încercam să nu mă gândesc la ce ar putea să se întâmple”, a mărturisit ea.

„Sunt mândră că a avut curajul să închidă acest capitol”

Pentru familia sa, plecarea din Poliție înseamnă astfel mai mult decât o simplă schimbare de serviciu.

„Sunt mândră că a avut curajul să închidă un capitol atât de important din viața lui fără să știe exact cum vor arăta toate paginile următoare”, a transmis Georgiana.

Un lucru este acum clar: Marian Godină nu a trecut de la uniforma de polițist la o perioadă fără activitate, așa cum presupuneau unii dintre cei care îl criticau. Raporturile sale cu Poliția au încetat pe 15 septembrie, iar el afirmă că din 16 septembrie are deja contract de muncă. Unde anume s-a angajat rămâne, cel puțin deocamdată, o informație pe care fostul polițist nu a făcut-o publică.

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