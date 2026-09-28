Marian Godină dezvăluie ce s-a întâmplat după demisia din Poliție. Ce spune fostul agent despre noul său loc de muncă

„Demisia mea a avut loc începând cu 15 septembrie, iar din 16 septembrie sunt deja angajat cu contract de muncă”, a precizat fostul polițist într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Godină nu a precizat însă cine este noul său angajator și nici ce funcție ocupă. Prin urmare, informația că s-ar fi angajat la o anumită companie nu poate fi confirmată din declarația sa. Precizarea a venit după ce acesta spune că a primit numeroase comentarii prin care era îndemnat să își găsească de lucru.

„Eram trimis la muncă la o poză în care eram… la muncă”

Fostul polițist spune că unele persoane au interpretat demisia sa ca pe începutul unei perioade în care ar urma să rămână fără venituri.

„Am primit mai multe comentarii în care eram trimis la muncă la o poză în care eram… la muncă”, a povestit Godină.

El susține că după anunțarea demisiei a observat inclusiv reacții de satisfacție din partea unor persoane care se așteptau ca plecarea din Poliție să îi creeze dificultăți. Godină a explicat totodată că, în opinia sa, ideea de „muncă” nu trebuie limitată la o meserie clasică.

„Dacă faci o reclamă, scrii o carte, urci pe o scenă sau ești plătit pentru imaginea și munca ta, în mintea lor nu muncești”, a transmis acesta.

Fostul polițist este cunoscut de ani buni și pentru activitățile sale din afara instituției: a publicat cărți, a devenit o prezență importantă în mediul online și a participat la diferite proiecte publice.

A plecat după aproape 20 de ani în Poliție

Decizia de a renunța la uniformă a venit după o carieră de aproape două decenii, începută după absolvirea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Plecarea a atras atenția tocmai pentru că imaginea publică a lui Marian Godină a fost mult timp strâns legată de profesia sa. El a devenit cunoscut la nivel național prin relatările despre experiențele din Poliție și ulterior prin activitatea sa online și editorială.

Soția sa, Georgiana, a dezvăluit după anunț că hotărârea nu fusese luată impulsiv, ci după luni în care Godină a analizat avantajele și riscurile.

„Doar noi știm prin ce am trecut”

Georgiana Godină a explicat că ea și-a dorit ca soțul să facă acest pas, chiar dacă știa cât de atașat era de profesie.