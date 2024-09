Marian Godină a rămas fără un obiect foarte scump, în timp ce ajuta sinistrații din Cudalbi, Galați. El a transmis și un mesaj pentru cel la care a ajuns „bagajul” său

Polițistul Marian Godină a relatat pe rețelele de socializare un incident amuzant și, totodată, neașteptat care a avut loc în timp ce ajuta sinistrații din Cudalbi, județul Galați, afectați de inundații. Într-o postare pe Facebook, Godină a dezvăluit cum a rămas fără o pereche de ghete tactice scumpe. Se pare că acestea au ajuns, fără voia, lui tot în proprietatea sinistraților, împreună cu alte articole. În ciuda pierderii, polițistul a transmis un mesaj plin de umor și înțelegere.

Ajutor pentru sinistrați și un obiect pierdut pe drum

Marian Godină a povestit cum, după ce a ajuns în localitatea Cudalbi pentru a ajuta sinistrații, a decis să își schimbe ghetele Lowa Zephir, un model foarte apreciat în rândul celor din domeniu, cu cizme de cauciuc, potrivite pentru terenul noroios. Ghetele au fost puse într-o pungă, alături de încălțămintea unui coleg, și lăsate în mașină. Însă, pe parcursul acțiunilor de distribuire a ajutoarelor, acestea au ajuns, fără să își dea seama, în mâinile localnicilor.

„În materie de îmbrăcăminte și încălțăminte tactică nu am făcut niciodată rabat de la calitate și am cheltuit o mică avere pe astfel de articole vestimentare. Ca încălțăminte, am observat că majoritatea băieților care știu cu ce se mănâncă lucrurile astea poartă ghete Lowa Zephir, așa că mi-am cumpărat o pereche de care am fost tare încântat. Cu ghetele astea am mers încălțat vineri în Cudalbi, județul Galați, pentru a da o mână de ajutor oamenilor afectați de inundații.”

După ce și-a lăsat ghetele într-o pungă în mașină și s-a încălțat cu cizmele de cauciuc, Godină și colegii săi au început să distribuie ajutoare localnicilor afectați de inundații, repetând procedura pe parcursul a două zile.

„Am împărțit lopeți, roabe, alimente, încălțăminte, haine etc. Sâmbătă la prânz, fiind gata de plecare, m-am dus la mașină să mă încalț, cu gândul să las cizmele de cauciuc tot pentru localnici. Văzând că în mașină nu e nicio pungă, mi-am dat seama rapid că a fost distribuită toată încălțămintea, inclusiv ghetele noastre.”

Mesaj pentru noul proprietar al ghetelor

Într-un mod specific stilului său caracteristic, Marian Godină a ales să abordeze situația cu umor, adresându-se persoanei care a primit, din greșeală, ghetele sale scumpe.

„Dragi locuitori din Cudalbi, dacă vedeți pe uliță pe careva încălțat cu ghete negre tactice, să știți că ghetele alea-s tare șmechere și tare multe au văzut la viața lor, că le purtam și la serviciu. Iar celui care le poartă să-i transmiteți să fie sănătos!”

Ce preț au bocancii tactici Lowa Zephyr pierduți de Marian Godină

Postarea lui Marian Godină nu a rămas fără ecouri în social media. Cum era de așteptat, unii s-au amuzat, alții l-au lăudat, alții au recunoscut valoarea bocancilor tactici pe care i-a pierdut, iar alții l-au acuzat că se laudă.

”Am avut o cariera de 30 de ani in armata cu 5 „iesiri” in Afgasnistan si Iraq si pot spune fara sa gresesc ca Lowa, ca vorbim de Zephyr sau de varianta Desert Elite, este in top 5 ghete / bocanci tactici”, a scris un bărbat care a comentat la postarea lui Marian Godină.