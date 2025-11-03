Marian Godină sare în apărarea jandarmului care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar cere o demitere: „Cineva a făcut de râs grav Jandarmeria Română și ar trebui demis”

La câteva zile după scandalul izbucnit în urma amenzilor aplicate la comemorarea victimelor de la Colectiv, polițistul Marian Godină a intervenit public, exprimându-și clar poziția față de incidentul care a inflamat mediul online și a atras numeroase reacții. De această dată, Godină a ales să apere jandarmul implicat în incident, însă a lansat și un mesaj extrem de dur la adresa conducerii Jandarmeriei Române, despre care spune că „a făcut de râs grav instituția”.

Godină, mesaj tranșant la adresa Jandarmeriei: „Cineva ar trebui demis”

Într-o postare pe rețelele sociale, Marian Godină a afirmat că șeful Jandarmeriei Române „ar trebui demis”, acuzându-l că și-a cerut scuze public fără a verifica mai întâi situația de la fața locului. Polițistul a explicat în detaliu contextul în care a fost aplicată amenda activistului Marian Rădună, organizatorul marșului comemorativ dedicat victimelor de la Colectiv.

„Zilele trecute, cineva a făcut de râs grav Jandarmeria Română și ar trebui demis. Pentru cine nu știe ce s-a întâmplat, un activist a fost sancționat contravențional de un jandarm, cu ocazia marșului comemorării victimelor de la Colectiv. Activistul era organizatorul marșului”, a scris Godină.

El a explicat că marșul s-a încheiat la ora 20, conform notificării, însă o altă acțiune de comemorare era programată până la ora 23, cu un alt organizator. După această oră, câțiva participanți au ales să rămână pentru un moment de reculegere, iar la fața locului au apărut și persoane cu steaguri, pe care Godină le-a numit „așa ziși suveraniști”.

Cum a fost interpretată situația de către jandarm

Potrivit lui Marian Godină, momentul tensionat s-a produs atunci când activistul Marian Rădună ar fi decis cine are voie să rămână la comemorare și cine nu. În acel moment, jandarmul aflat la fața locului a considerat că evenimentul nu mai poate fi încadrat drept o simplă comemorare, ci o „adunare publică”, fapt pentru care a aplicat sancțiunea contravențională.

„După ora 23, oamenii au rămas în continuare la un moment de reculegere, să aprindă lumânări etc. Doar că, pe acolo au apărut niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Să pună o lumânare. Au voie? Păi au, nu? Că suntem același popor, iar la chestiile astea nu contează deloc opțiunile politice. Doar că, activistul Marian Rădună nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui”, a explicat polițistul.

Godină a precizat că, potrivit legii, un eveniment de comemorare are un regim mai permisiv, însă în momentul în care organizatorul decide cine poate participa și cine nu, acesta devine o adunare publică, supusă altor reguli legale.

„Legalitatea procesului-verbal va fi stabilită de instanță”

Polițistul a subliniat că doar instanța de judecată are competența de a stabili dacă sancțiunea aplicată a fost corectă. El a criticat faptul că șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public fără să se informeze direct de la cei implicați.

„Jandarmul interpretează legea astfel și îi aplică organizatorului o sancțiune contravențională pentru depășirea orei 23 pentru ADUNARE PUBLICĂ, nu pentru comemorare. În orice caz, legalitatea procesului-verbal întocmit va fi stabilită de instanța competentă, în niciun caz de noi, care doar ne dăm cu părerea. Și, mai ales, în niciun caz de către șeful Jandarmeriei Române care și-a cerut scuze public fără ca măcar să afle de la firul ierbii ce a fost acolo”, a transmis Godină.

În opinia sa, reacția grăbită a conducerii instituției a afectat imaginea întregii Jandarmerii: „Șeful Jandarmeriei Române, prin faptul că și-a cerut scuze, s-a antepronunțat cu privire la un act întocmit de un subaltern. Șeful Jandarmeriei Române a făcut de râs Jandarmeria Română.”

Apel emoționant către jandarmul criticat

În finalul mesajului, Marian Godină a condamnat reacțiile din mediul online, acuzându-i pe cei care au publicat informații despre jandarmul care a dat amenda că au depășit orice limită. Polițistul a dezvăluit că tânărul în cauză are doar 26 de ani și că familia acestuia a fost puternic afectată de atacurile primite.

„I-ați căutat soția la serviciu, părinții lui sunt devastați de ce au citit pe net despre copilul lor, un tânăr de 26 de ani. Să știți că voi, ăștia de vă ziceți progresiști, nu sunteți cu nimic mai buni decât ăilalți, așa zișii suveraniști. Doar că aveți mai multă școală, dar asta vă face cu mult mai răi. Jandarmule, dacă citești textul ăsta, capul sus, armata-i lungă!”, a transmis Godină.

Mesajul polițistului a fost intens distribuit pe rețelele sociale, stârnind dezbateri aprinse atât printre susținătorii, cât și printre criticii săi, într-un context în care comemorarea Colectiv rămâne un moment încărcat de emoție și sensibilitate pentru societatea românească.