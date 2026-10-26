Armata SUA îi oferă lui Elon Musk acces la date militare sensibile. SpaceX primește informații despre sateliți pe care alte companii nu le au

Potrivit unei investigații publicate de The Guardian, acordul dintre SpaceX și United States Space Force permite companiei să folosească date detaliate despre poziția și traiectoriile sateliților, ale fragmentelor de deșeuri spațiale și ale altor obiecte aflate pe orbită. Informațiile provin din sisteme militare de supraveghere și sunt mai precise decât datele disponibile în mod obișnuit operatorilor comerciali.

SpaceX primește acces la unele dintre cele mai precise date ale armatei americane

Acordul vizează informații din High Accuracy Catalog, baza de date utilizată de structurile militare americane pentru monitorizarea obiectelor din spațiu. Aceasta include date colectate de radare, telescoape și alte echipamente de supraveghere amplasate la sol.

Printre informațiile puse la dispoziția SpaceX se numără și date de tip Vector Covariance Messages (VCM), care permit estimarea cu precizie ridicată a traiectoriilor orbitale și a incertitudinii asociate acestora. Aceste informații sunt deosebit de importante pentru calcularea riscului de coliziune dintre sateliți.

Sistemele militare pot urmări inclusiv obiecte cu dimensiuni de aproximativ zece centimetri aflate pe orbita joasă a Pământului. O asemenea capacitate este esențială într-un mediu în care numărul sateliților activi și al fragmentelor rezultate din activitatea spațială crește permanent.

Datele oferite SpaceX sunt considerate informații controlate, dar neclasificate, ceea ce înseamnă că accesul la ele este restricționat fără ca acestea să fie încadrate oficial în categoria secretelor militare.

Potrivit publicației Breaking Defense, care a relatat inițial existența acordului, Pentagonul a confirmat schimbul de date și a precizat că acesta nu include informații clasificate.

Un oficial american a susținut că acordul limitează folosirea datelor la scopurile interne ale companiei și interzice utilizarea lor pentru obținerea unor beneficii comerciale.

Cu toate acestea, competitorii SpaceX se tem că simplul acces la informații mai precise poate influența dezvoltarea serviciilor companiei și poate crea un dezechilibru pe piață.

De ce sunt atât de valoroase informațiile pentru Starlink

SpaceX operează prin Starlink una dintre cele mai mari constelații de sateliți din lume, cu aproximativ 11.000 de dispozitive aflate pe orbită, potrivit datelor prezentate în investigație.

Pentru a evita accidentele, compania utilizează propriul sistem de monitorizare, numit Stargaze. Acesta se bazează pe zeci de mii de camere instalate pe sateliții Starlink, care urmăresc obiectele din apropiere și ajută la estimarea traiectoriilor lor.

Totuși, Stargaze are anumite limitări. Sistemul poate detecta obiecte de aproximativ 50 de centimetri sau mai mari, în timp ce infrastructura militară americană poate identifica fragmente mult mai mici.

Prin integrarea informațiilor provenite de la armată, SpaceX ar putea îmbunătăți precizia calculelor utilizate pentru evitarea coliziunilor.

În schimbul accesului la datele militare, compania pune la dispoziția Space Force informațiile colectate de camerele și senzorii Stargaze. Autoritățile americane susțin că asemenea parteneriate contribuie la o monitorizare mai eficientă a spațiului orbital.

Necesitatea unor sisteme mai performante este evidentă. Așa cum Playtech a explicat într-un articol despre planurile SpaceX de a amplasa până la un milion de sateliți pe orbită, creșterea numărului de dispozitive spațiale amplifică riscul producerii unor coliziuni și al acumulării de deșeuri.

În același timp, SpaceX explorează și posibilitatea construirii unor centre de date pentru inteligență artificială pe orbită, proiect care ar putea crește și mai mult complexitatea traficului spațial.

Acordul ridică suspiciuni privind influența lui Elon Musk asupra industriei spațiale

Dincolo de avantajele tehnice, parteneriatul a stârnit îngrijorări legate de concurență și de posibila concentrare a controlului asupra monitorizării traficului orbital.

Statele Unite dezvoltă de mai mulți ani un sistem civil numit Traffic Coordination System for Space (TraCSS), destinat gestionării informațiilor despre sateliți și prevenirii coliziunilor. Programul ar urma să ofere un cadru mai transparent și accesibil pentru operatorii comerciali.

Administrația Trump a încercat însă să reducă semnificativ finanțarea proiectului. Pentru anul fiscal 2026, Congresul a restabilit fondurile, iar pentru 2027 au existat noi propuneri de reducere a bugetului.

Criticii consideră că slăbirea acestui program public, în paralel cu extinderea rolului SpaceX, ar putea favoriza apariția unui sistem privat dominant.

Cole Donovan, fost angajat al programului TraCSS și în prezent reprezentant al organizației Stand Up for Science, avertizează că acordarea unui asemenea avantaj unei singure companii poate influența întreaga piață a serviciilor de monitorizare orbitală.

Îngrijorarea este că SpaceX ar putea deveni principalul furnizor de informații despre traficul spațial, determinând alți operatori să depindă de infrastructura sa.

Deocamdată, nu există dovezi publice că SpaceX a folosit efectiv datele militare pentru a obține beneficii comerciale nepermise. Reprezentanții industriei atrag însă atenția că termenii compleți ai acordului nu au fost făcuți publici.

Relația dintre compania lui Musk și guvernul american este deja una complexă, mai ales în contextul utilizării serviciilor Starlink și Starshield în operațiuni militare. Recent, Playtech a relatat despre disputa privind folosirea tehnologiei Starlink de către armata ucraineană, un alt episod care arată cât de importante au devenit serviciile SpaceX pentru securitatea internațională.

Există însă și opinii favorabile parteneriatului. Un fost oficial al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA a declarat pentru The Guardian că SpaceX a demonstrat, în general, responsabilitate în privința siguranței orbitale, iar principala problemă este incapacitatea autorităților de a dezvolta suficient de rapid un sistem public coerent.

Miza depășește astfel interesele unei singure companii. Pe măsură ce orbita Pământului devine tot mai aglomerată, controlul asupra informațiilor care permit sateliților să evite coliziunile ar putea deveni la fel de important precum controlul asupra infrastructurii de comunicații.