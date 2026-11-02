Rețeaua telefonică clasică din Marea Britanie va fi oprită cât de curând. Ce se întâmplă cu telefoanele fixe

Când va fi oprită rețeaua telefonică veche din Marea Britanie

Openreach a transmis furnizorilor de servicii de comunicații că toate conexiunile care folosesc rețeaua publică de telefonie comutată, cunoscută sub numele de PSTN, riscă să fie întrerupte după retragerea infrastructurii, programată pentru 31 ianuarie 2027. Avertismentul a fost trimis printr-o scrisoare distribuită în cursul acestei săptămâni.

Decizia face parte dintr-un program mai amplu prin care Marea Britanie trece la rețele digitale de mare viteză, bazate pe fibră optică. Sistemul telefonic tradițional depinde de cablurile din cupru, iar menținerea lui ar îngreuna tranziția către infrastructura modernă.

Openreach pregătește această schimbare de aproape un deceniu. Calendarul a fost modificat cel puțin o dată, după ce autoritățile au cerut operatorilor să nu oblige persoanele vulnerabile să renunțe la conexiunile vechi înainte ca problemele legate de echipamentele TeleCare și alte servicii esențiale să fie rezolvate.

Cum vor funcționa telefoanele fixe după trecerea la serviciile digitale

Gospodăriile care vor să păstreze un telefon fix vor trebui să folosească serviciul Digital Voice. În loc să fie conectat direct la priza telefonică tradițională, aparatul va fi introdus în portul dedicat de pe routerul de internet. Apelurile vor circula astfel prin conexiunea de bandă largă.

Situația este diferită pentru locuințele care nu au acces la fibră optică. Openreach a explicat anterior că acestea ar putea fi trecute la SOTAP for Analog, un serviciu care permite păstrarea telefonului analogic existent. Pentru această variantă, echipamentele necesare sunt instalate în centrala telefonică locală, astfel încât linia veche să poată continua să funcționeze.

Compania recomandă clienților să ia legătura cât mai repede cu furnizorul de telefonie pentru a stabili ce soluție li se potrivește. Dacă migrarea este amânată până în apropierea termenului-limită, există riscul ca instalările și intervențiile tehnice necesare să nu mai poată fi programate la timp.

Persoanele vulnerabile riscă să fie afectate de tranziție

Una dintre principalele preocupări este situația persoanelor care depind de telefonul fix sau de dispozitivele TeleCare. Acestea pot fi folosite pentru a solicita ajutor în caz de urgență, iar întreruperea conexiunii fără o alternativă funcțională le-ar putea pune în dificultate.