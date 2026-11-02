Rețeaua telefonică clasică din Marea Britanie va fi oprită cât de curând. Ce se întâmplă cu telefoanele fixe
Telefoanele fixe conectate la vechea rețea analogică din Marea Britanie se apropie de sfârșitul unei ere. Openreach, compania care administrează infrastructura de telecomunicații a grupului BT, a reconfirmat că rețeaua telefonică tradițională va fi dezactivată la 31 ianuarie 2027 și că termenul nu va mai fi prelungit.
Schimbarea nu îi privește doar pe cei care încă folosesc un telefon fix acasă. La vechea rețea sunt conectate și terminale de plată, sisteme de alarmă pentru incendiu și securitate, precum și dispozitive TeleCare, folosite de persoane în vârstă sau vulnerabile pentru a solicita ajutor în situații de urgență, scrie The Register.
Când va fi oprită rețeaua telefonică veche din Marea Britanie
Openreach a transmis furnizorilor de servicii de comunicații că toate conexiunile care folosesc rețeaua publică de telefonie comutată, cunoscută sub numele de PSTN, riscă să fie întrerupte după retragerea infrastructurii, programată pentru 31 ianuarie 2027. Avertismentul a fost trimis printr-o scrisoare distribuită în cursul acestei săptămâni.
Decizia face parte dintr-un program mai amplu prin care Marea Britanie trece la rețele digitale de mare viteză, bazate pe fibră optică. Sistemul telefonic tradițional depinde de cablurile din cupru, iar menținerea lui ar îngreuna tranziția către infrastructura modernă.
Openreach pregătește această schimbare de aproape un deceniu. Calendarul a fost modificat cel puțin o dată, după ce autoritățile au cerut operatorilor să nu oblige persoanele vulnerabile să renunțe la conexiunile vechi înainte ca problemele legate de echipamentele TeleCare și alte servicii esențiale să fie rezolvate.
Cum vor funcționa telefoanele fixe după trecerea la serviciile digitale
Gospodăriile care vor să păstreze un telefon fix vor trebui să folosească serviciul Digital Voice. În loc să fie conectat direct la priza telefonică tradițională, aparatul va fi introdus în portul dedicat de pe routerul de internet. Apelurile vor circula astfel prin conexiunea de bandă largă.
Situația este diferită pentru locuințele care nu au acces la fibră optică. Openreach a explicat anterior că acestea ar putea fi trecute la SOTAP for Analog, un serviciu care permite păstrarea telefonului analogic existent. Pentru această variantă, echipamentele necesare sunt instalate în centrala telefonică locală, astfel încât linia veche să poată continua să funcționeze.
Compania recomandă clienților să ia legătura cât mai repede cu furnizorul de telefonie pentru a stabili ce soluție li se potrivește. Dacă migrarea este amânată până în apropierea termenului-limită, există riscul ca instalările și intervențiile tehnice necesare să nu mai poată fi programate la timp.
Persoanele vulnerabile riscă să fie afectate de tranziție
Una dintre principalele preocupări este situația persoanelor care depind de telefonul fix sau de dispozitivele TeleCare. Acestea pot fi folosite pentru a solicita ajutor în caz de urgență, iar întreruperea conexiunii fără o alternativă funcțională le-ar putea pune în dificultate.
Paolo Pescatore, analist în telecomunicații la PP Foresight, consideră că operatorii trebuie să comunice mai eficient cu publicul. El a atras atenția că sunt necesare campanii prin televiziune, afișaj stradal și presă, completate de scrisori, apeluri și sprijin direct pentru persoanele în vârstă sau vulnerabile.
Caroline Abrahams, directoarea organizației caritabile Age UK, a avertizat că nimeni care depinde de telefonul fix sau de serviciile TeleCare nu trebuie lăsat fără ajutor. Unele persoane pot avea probleme de sănătate, pot trăi cu demență, se pot teme de fraude sau nu au pe cineva în apropiere care să le ajute să facă schimbarea.
Reprezentanta Age UK le recomandă celor care au nelămuriri să contacteze furnizorul de servicii, dar subliniază că responsabilitatea nu trebuie transferată exclusiv clienților. Operatorii trebuie să continue să încerce să ia legătura cu persoanele care nu au răspuns notificărilor și să le ofere sprijin adaptat situației lor.
Companiile trebuie să își verifice echipamentele înainte de termenul-limită
Trecerea la rețeaua digitală nu afectează doar locuințele. Companiile care folosesc linii analogice pentru terminale de plată, sisteme de securitate sau alte echipamente conectate la PSTN trebuie să verifice din timp ce servicii mai depind de infrastructura veche.
James Lilley, directorul Openreach responsabil de programul All-IP, spune că migrările simple au fost în mare parte încheiate. Au rămas însă conexiunile mai complicate, care susțin operațiuni importante și necesită planificare, coordonare între furnizori și testarea echipamentelor înainte de schimbare.
Openreach avertizează că firmele care amână migrarea riscă întreruperi și costuri suplimentare. Compania a majorat deja tarifele percepute furnizorilor și firmelor care continuă să folosească liniile comerciale vechi, iar chiria acestora ajunsese să fie de două ori mai mare decât în anul precedent.
Prin urmare, data de 31 ianuarie 2027 reprezintă un termen important atât pentru gospodării, cât și pentru companii. Cei care încă folosesc servicii conectate la rețeaua analogică trebuie să identifice din timp o alternativă, pentru a evita pierderea accesului la telefonie sau la echipamentele care depind de această conexiune.