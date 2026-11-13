Această flexibilitate funcționează însă mai ales la nivelul infrastructurii. Când un model nou trebuie integrat într-o aplicație de producție, folosită deja de angajați sau clienți, situația devine mult mai complicată. Instrucțiunile, instrumentele și testele construite în jurul modelului inițial pot necesita modificări, iar comportamentul aplicației trebuie verificat din nou.

Un sondaj VentureBeat din octombrie 2026, realizat în rândul persoanelor care lucrează la proiecte AI în companii cu cel puțin 100 de angajați, arată amploarea problemei. Dintre respondenți, 47% au declarat că organizațiile lor au înlocuit în ultimele 12 luni modelul folosit într-un sistem AI de producție, păstrând aplicația din jurul acestuia.

Dintre companiile care au făcut o asemenea schimbare, 70% au avut nevoie de cel puțin câteva săptămâni de muncă tehnică suplimentară, dincolo de simpla modificare a modelului. Mai mult, 36% au raportat că procesul a durat peste o lună. Doar 13% au descris înlocuirea drept o operațiune aproape lipsită de efort, asemănătoare unei simple modificări de configurare.

Rezultatele nu au fost întotdeauna pozitive. În 55% dintre cazuri, noul model a avut performanțe cel puțin la fel de bune ca versiunea anterioară. În celelalte 45% dintre situații, performanța a scăzut, aplicația a trebuit refăcută parțial sau compania a revenit la modelul inițial.

Modelele mai ieftine pot reduce costurile, dar necesită verificări suplimentare

Unul dintre motivele pentru care companiile iau în calcul schimbarea modelelor este reducerea costurilor. Prețurile serviciilor AI pot varia semnificativ, iar folosirea unui model mai mic pentru anumite sarcini poate diminua cheltuielile fără să afecteze neapărat rezultatul final.

Un exemplu recent vine de la Anthropic, care a lansat Claude Fable 5.2 la un preț cu 20% mai mic decât versiunea înlocuită, potrivit informațiilor publicate de VentureBeat. Noul tarif este de 8 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 40 de dolari pentru un milion de tokenuri generate. Sondajul din octombrie a fost încheiat înainte de această lansare, astfel că rezultatele sale nu reflectă efectul noilor prețuri.

Companiile pot folosi sisteme de rutare pentru a trimite fiecare solicitare către modelul potrivit. Un router este un program care decide ce model AI trebuie să primească o anumită cerere, iar un gateway AI funcționează ca intermediar între aplicațiile unei companii și furnizorii de modele.