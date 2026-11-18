Integrarea inteligenței artificiale în browserele web a deschis un nou front în competiția dintre companiile de tehnologie. Deși Google beneficiază de popularitatea Chrome și de performanțele Gemini, există alternative care gestionează mai eficient anumite sarcini complexe. Un exemplu este Dia, browserul dezvoltat de The Browser Company, creatorul Arc.

Într-un test publicat de ZDNET, jurnalistul Jack Wallen a comparat performanțele Dia cu cele ale Gemini integrat în Google Chrome și Opera Neon. Acesta a identificat câteva avantaje importante ale browserului, în special în ceea ce privește analizarea simultană a mai multor pagini web.

Dia poate analiza simultan mai multe file deschise în browser

Construit pe platforma Chromium, aceeași tehnologie care stă la baza Google Chrome, Dia a fost conceput încă de la început în jurul inteligenței artificiale.

The Browser Company și-a concentrat resursele asupra acestui proiect după ce a abandonat dezvoltarea browserului Arc, pentru care au apărut între timp și alternative fără inteligență artificială, precum Zen Browser.

Unul dintre principalele avantaje ale Dia este posibilitatea de a organiza conversațiile cu inteligența artificială în file separate, care pot fi grupate în funcție de subiect.

Această funcționalitate poate fi deosebit de utilă pentru documentarea unor proiecte profesionale, compararea produselor, realizarea unor cercetări sau planificarea vacanțelor.

Jurnalistul ZDNET a deschis cinci pagini web și le-a solicitat atât browserului Dia, cât și asistentului Gemini din Chrome să creeze un rezumat al informațiilor disponibile în acestea, prin intermediul unei instrucțiuni reutilizabile.

Dia a finalizat cu succes sarcina, în timp ce Gemini a invocat limitări privind accesul la filele deschise prin metoda respectivă, în configurația testată.

De asemenea, Wallen a remarcat că Dia răspundea mai rapid decât Gemini în Chrome și Opera Neon, inclusiv atunci când primea solicitări complexe. Rezultatele pot varia însă în funcție de configurația calculatorului și viteza conexiunii la internet.

Inteligența artificială poate executa sarcini personalizate, dar există și riscuri privind confidențialitatea

Dia integrează o funcționalitate denumită Skills, prin intermediul căreia utilizatorii pot salva instrucțiuni personalizate pentru activități repetitive.

De exemplu, poți crea o comandă care să îți sintetizeze principalele știri ale dimineții, să compare informațiile din mai multe articole sau să extragă date relevante din paginile pe care le-ai deschis.

Google oferă, la rândul său, funcționalitatea Skills în Gemini, cu avantajul posibilității de a combina mai multe seturi de instrucțiuni.

În privința confidențialității, dezvoltatorii Dia susțin că furnizorii externi de modele AI nu au dreptul contractual să utilizeze informațiile utilizatorilor pentru antrenarea propriilor sisteme.

Totuși, conform politicii de securitate a browserului, anumite date sunt colectate implicit pentru îmbunătățirea produsului și sunt păstrate timp de 30 de zile. Această opțiune poate fi dezactivată din setări.

De asemenea, solicitările adresate inteligenței artificiale sunt procesate prin intermediul unor servicii externe, ceea ce înseamnă că utilizarea Dia nu elimină complet riscurile de securitate asociate browserelor cu AI.

Cât costă Dia și ce avantaje păstrează Google Chrome

Browserul Dia este disponibil atât pentru macOS, cât și pentru Windows, versiunea destinată sistemului de operare Microsoft primind suport pentru funcționalitatea Skills în octombrie 2026.

Potrivit site-ului oficial al dezvoltatorului, compania oferă trei variante de utilizare:

Better Browser – gratuit, fără funcționalități AI;

Better Answers – 10 dolari pe lună, cu acces la instrumentele de inteligență artificială;

Better Days – 100 de dolari pe lună, cu limite de utilizare considerabil mai generoase.

Implementarea abonamentelor plătite se realizează gradual, acestea nefiind aplicate deocamdată utilizatorilor Windows.

Google Chrome păstrează avantajul integrării cu ecosistemul Google Workspace, precum și posibilitatea utilizării gratuite a asistentului Gemini, în anumite limite.

Pentru persoanele care desfășoară activități complexe de documentare și lucrează simultan cu numeroase pagini web, Dia ar putea fi însă o alternativă mai eficientă.

Competiția dintre browsere începe astfel să depășească aspectele tradiționale, precum viteza de încărcare a paginilor sau consumul de memorie RAM. Capacitatea inteligenței artificiale de a înțelege contextul activităților utilizatorului ar putea deveni unul dintre principalele criterii de alegere a browserului.