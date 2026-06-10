ANAF caută diferențele dintre venituri și avere. Ce documente trebuie să păstrezi şi cine riscă să plătească un impozit de 70%

Ce înseamnă, de fapt, avere nejustificată

Pentru mulți contribuabili, expresia „avere nejustificată” poate părea ambiguă. În practică, ANAF compară veniturile declarate oficial cu bunurile și cheltuielile unei persoane.

Dacă cineva declară venituri modeste, dar achiziționează un apartament de lux, o vilă, terenuri sau autoturisme foarte scumpe, inspectorii pot solicita documente care să demonstreze sursa fondurilor utilizate.

„Vorbim despre persoane fizice cu averi nejustificate, care nu au venituri pe măsura bunurilor deținute. Adică ai venituri declarate de 100 de lei, dar ți-ai cumpărat o casă de două milioane de euro”, a explicat șeful ANAF, Adrian Nica.

Cu alte cuvinte, problema nu este existența averii în sine, ci imposibilitatea de a demonstra legal de unde provin banii.

Cum verifică ANAF situația financiară a unei persoane

Potrivit declarațiilor oficiale, inspectorii nu se limitează doar la verificarea conturilor bancare. Analiza este mult mai amplă și include proprietățile deținute, autoturismele, investițiile, tranzacțiile efectuate și nivelul general al cheltuielilor.

„Analizăm toată averea pe care o aveți și o comparăm cu conturile bancare și cu veniturile declarate. Dacă nu aveți încasări prin conturi bancare, dar vă cumpărați mașini sau case, sunteți vizați de ANAF”, a declarat Adrian Nica.

Practic, instituția încearcă să stabilească dacă există o diferență semnificativă între ceea ce o persoană declară oficial și ceea ce deține în realitate.

Când se aplică impozitul de 70%

Una dintre cele mai dure măsuri introduse în ultimii ani este impozitarea cu 70% a sumelor a căror proveniență nu poate fi justificată. Dacă, în urma verificărilor, ANAF constată că o persoană a realizat venituri care nu au fost declarate și nu poate prezenta documente care să demonstreze proveniența legală a banilor, diferența respectivă poate fi supusă acestui impozit majorat.

„Dacă ai avere nejustificată, adică nu poți să prezinți surse transparente pentru banii cu care ți-ai cumpărat bunurile, plătești 70% din această sumă”, a explicat șeful Fiscului.

Spre exemplu, dacă inspectorii identifică o diferență nejustificată de 500.000 de lei între venituri și bunurile achiziționate, impozitul aplicat poate ajunge la 350.000 de lei, la care se pot adăuga dobânzi și penalități.