Luna și orele la care au loc cele mai multe accidente rutiere. Cum poți evita cele mai frecvente pericole din trafic

La polul opus se află decembrie, cu 6,9%, urmată de aprilie și noiembrie. Explicația este legată în primul rând de intensitatea traficului. În timpul verii, milioane de oameni pleacă în concedii, iar drumurile către litoral, munte sau destinațiile externe devin mult mai aglomerate.

În plus, temperaturile ridicate favorizează deplasările lungi, iar oboseala acumulată după multe ore petrecute la volan crește semnificativ riscul unor erori.

De ce drumurile bune pot deveni un pericol

Mulți șoferi sunt mai atenți atunci când plouă, ninge sau există polei. În schimb, pe asfalt uscat și cu vizibilitate bună, vigilența scade. Specialiștii explică faptul că șoferii tind să circule cu viteze mai mari, să efectueze depășiri mai riscante și să reducă distanța față de vehiculul din față atunci când condițiile meteo sunt favorabile.

„Aceste vârfuri pot fi influențate de creșterea traficului din timpul primăverii și verii. Pe măsură ce temperaturile cresc, șoferii tind să se simtă mai încrezători în abilitățile lor, dar au de-a face cu un trafic mai intens, ceea ce crește riscul producerii de accidente”, explică Matas Buzelis.

La toate acestea se adaugă deplasările nocturne, frecvente în perioada concediilor, dar și cazurile în care consumul de alcool apare mai des în contextul vacanțelor și al evenimentelor estivale.

Orele critice ale zilei

Indiferent de anotimp, există anumite intervale orare în care riscul de accident crește considerabil. Dimineața, între orele 7:00 și 9:00, și după-amiaza, între 16:00 și 19:00, traficul este foarte aglomerat, iar nervozitatea și graba contribuie la producerea multor incidente.

Noaptea, în special între miezul nopții și ora 5:00, apar alte pericole: oboseala, adormirea la volan, reflexele încetinite și consumul de alcool. Statisticile europene arată că accidentele nocturne sunt mai puține ca număr, dar au adesea consecințe mai grave.

Iarna aduce mai puține accidente, dar mai multe pagube

Contrar percepției generale, sezonul rece nu generează cele mai multe accidente. Totuși, iarna rămâne perioada cu cele mai costisitoare daune. În luna decembrie, valoarea medie a reparațiilor a ajuns la aproximativ 3.200 de euro.