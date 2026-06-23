Luna și orele la care au loc cele mai multe accidente rutiere. Cum poți evita cele mai frecvente pericole din trafic
Mulți șoferi cred că iarna este cea mai periculoasă perioadă din an din cauza zăpezii, poleiului și vizibilității reduse. Statisticile arată însă o realitate surprinzătoare: cele mai multe accidente și daune sunt raportate în sezonul cald, atunci când drumurile sunt uscate, iar condițiile de circulație par ideale. Specialiștii spun că tocmai această senzație de siguranță îi determină pe mulți conducători auto să își asume riscuri mai mari, ceea ce duce la creșterea numărului de coliziuni.
Luna din an cu cele mai multe accidente
Datele analizate de specialiștii din piața auto arată că luna iulie este perioada cu cel mai mare risc de accident, concentrând aproximativ 9% din totalul daunelor raportate într-un an. Foarte aproape se află lunile martie și mai, fiecare cu câte 8,9% din înregistrările de daune.
La polul opus se află decembrie, cu 6,9%, urmată de aprilie și noiembrie. Explicația este legată în primul rând de intensitatea traficului. În timpul verii, milioane de oameni pleacă în concedii, iar drumurile către litoral, munte sau destinațiile externe devin mult mai aglomerate.
În plus, temperaturile ridicate favorizează deplasările lungi, iar oboseala acumulată după multe ore petrecute la volan crește semnificativ riscul unor erori.
De ce drumurile bune pot deveni un pericol
Mulți șoferi sunt mai atenți atunci când plouă, ninge sau există polei. În schimb, pe asfalt uscat și cu vizibilitate bună, vigilența scade. Specialiștii explică faptul că șoferii tind să circule cu viteze mai mari, să efectueze depășiri mai riscante și să reducă distanța față de vehiculul din față atunci când condițiile meteo sunt favorabile.
„Aceste vârfuri pot fi influențate de creșterea traficului din timpul primăverii și verii. Pe măsură ce temperaturile cresc, șoferii tind să se simtă mai încrezători în abilitățile lor, dar au de-a face cu un trafic mai intens, ceea ce crește riscul producerii de accidente”, explică Matas Buzelis.
La toate acestea se adaugă deplasările nocturne, frecvente în perioada concediilor, dar și cazurile în care consumul de alcool apare mai des în contextul vacanțelor și al evenimentelor estivale.
Orele critice ale zilei
Indiferent de anotimp, există anumite intervale orare în care riscul de accident crește considerabil. Dimineața, între orele 7:00 și 9:00, și după-amiaza, între 16:00 și 19:00, traficul este foarte aglomerat, iar nervozitatea și graba contribuie la producerea multor incidente.
Noaptea, în special între miezul nopții și ora 5:00, apar alte pericole: oboseala, adormirea la volan, reflexele încetinite și consumul de alcool. Statisticile europene arată că accidentele nocturne sunt mai puține ca număr, dar au adesea consecințe mai grave.
Iarna aduce mai puține accidente, dar mai multe pagube
Contrar percepției generale, sezonul rece nu generează cele mai multe accidente. Totuși, iarna rămâne perioada cu cele mai costisitoare daune. În luna decembrie, valoarea medie a reparațiilor a ajuns la aproximativ 3.200 de euro.
Drumurile alunecoase, vizibilitatea redusă și deplasările lungi din perioada sărbătorilor favorizează coliziuni mai severe, chiar dacă numărul total al acestora este mai mic decât vara.
Cum poți reduce riscul unui accident
Experții recomandă câteva măsuri simple care pot face diferența între un drum fără probleme și un eveniment rutier. Respectarea limitelor de viteză, menținerea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față, evitarea utilizării telefonului mobil și oprirea imediată atunci când apare oboseala sunt printre cele mai eficiente metode de prevenție.
De asemenea, înaintea unui drum lung este importantă verificarea anvelopelor, a sistemului de frânare și a nivelului lichidelor din mașină.
În sezonul vacanțelor, când traficul este mai aglomerat ca oricând, câteva minute câștigate prin grabă nu justifică niciodată riscul unei tragedii. Statisticile arată clar că cele mai periculoase momente apar tocmai atunci când șoferii se simt cel mai în siguranță.