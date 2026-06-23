O Tesla a intrat într-o casă și a ucis o femeie de 76 de ani: șoferul spune că avea activată asistența de condus

Cazul a atras imediat atenția nu doar prin gravitatea tragediei, ci și prin afirmația șoferului potrivit căreia Tesla ar fi avut activat un sistem de asistență automatizată la momentul accidentului. Nu este clar, deocamdată, dacă era vorba despre Autopilot sau despre Full Self-Driving, funcția mai complexă a companiei, iar diferența este importantă pentru investigația care urmează.

O tragedie petrecută într-un cartier liniștit

Locuința în care s-a produs impactul se afla într-o zonă rezidențială, unde viteza excesivă devine și mai periculoasă decât pe un bulevard sau pe o șosea rapidă. O mașină care scapă de sub control într-un astfel de spațiu nu pune în pericol doar ceilalți participanți la trafic, ci și oameni care nu au nicio legătură cu drumul: familii aflate în curți, copii care se joacă, persoane care stau pur și simplu în propria casă.

În acest caz, consecințele au fost devastatoare. Martha Avila Mantilla nu se afla pe stradă și nu traversa o intersecție. Era în siguranță, teoretic, în interiorul locuinței, iar tocmai acest lucru face accidentul cu atât mai greu de privit. Impactul a provocat pagube serioase casei și a schimbat complet viața familiei care locuia acolo.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească traseul exact al mașinii, viteza la care circula și rolul pe care l-ar fi putut avea sistemul de asistență la condus. Faptul că șoferul susține că vehiculul se afla într-un mod automatizat nu reprezintă, în sine, o concluzie. În astfel de cazuri, datele tehnice ale mașinii, comenzile aplicate de șofer și momentul în care au fost activate sau dezactivate sistemele devin esențiale.

Tesla a fost criticată de multe ori pentru felul în care publicul înțelege termenii Autopilot și Full Self-Driving. Niciuna dintre aceste funcții nu transformă mașina într-un vehicul complet autonom. Chiar compania precizează că șoferul trebuie să rămână atent, să țină mâinile pe volan și să fie pregătit să intervină imediat, mai ales la intersecții, în zone urbane și pe străzi rezidențiale.

Două versiuni despre momentul impactului

Informațiile apărute după accident complică și mai mult situația. Reprezentanții autorităților locale au transmis că șoferul le-a spus investigatorilor că folosea un sistem de asistență automatizată. În schimb, Ashok Elluswamy, unul dintre oamenii care conduc zona de software și autonomie la Tesla, a susținut public că șoferul ar fi apăsat accelerația până la capăt, anulând practic intervenția sistemului.

Dacă această variantă se va confirma, cazul ar putea fi privit diferit din punct de vedere tehnic și juridic. Dacă însă datele vor arăta o problemă de funcționare, de interpretare a mediului sau de reacție întârziată a sistemului, atunci accidentul ar putea deveni un nou reper în discuția despre limitele tehnologiilor de condus asistat.