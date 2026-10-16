Locul din România unde nu ai nevoie de mașină în vacanță. A depășit Madeira, Provence și Lacul Como

Brașovul a fost folosit drept bază pentru explorarea Transilvaniei, iar alegerea a cântărit mult în rezultatul final. Centrul vechi este suficient de compact pentru a fi parcurs la pas, astfel că turiștii pot ajunge ușor la Biserica Neagră și pe străzile istorice, în timp ce Muntele Tâmpa se află practic lângă centrul orașului.

Pentru deplasările mai lungi există trenurile și transportul regional. Brașovul are legături feroviare cu București, Sighișoara și Sibiu, iar către Bran și Râșnov există variante de transport public. Astfel, un turist care nu dorește să conducă poate folosi orașul drept punct de plecare pentru mai multe excursii.

Cum a fost realizat clasamentul

Topul nu s-a bazat doar pe numărul de autobuze sau trenuri. Pentru fiecare regiune, autorii au stabilit o localitate care poate funcționa în mod realist drept bază de vacanță și au analizat mai mulți indicatori.

Printre aceștia se numără timpul necesar pentru transferul de la cel mai apropiat aeroport cu transportul public, diferența față de deplasarea cu mașina, posibilitatea de a ajunge la principalele atracții pe jos sau cu transportul public, frecvența curselor, accesibilitatea pietonală a localității și distanțele dintre cele mai importante zece obiective. A fost analizată și oferta de excursii de o zi. Toate aceste criterii au fost reunite într-un „Car-Independence Score”, cu un maximum posibil de 100 de puncte.

Prin urmare, clasamentul măsoară mai degrabă cât de ușor poate fi organizată o vacanță fără automobil, și nu calitatea generală a destinațiilor turistice.

Madeira și Lacul Como, în urma Transilvaniei

Diferența dintre primul și al doilea loc este consistentă. Transilvania a primit 76,8 puncte, în timp ce Madeira, cu Funchal drept bază, a obținut 68,6 puncte. Insula portugheză beneficiază de o rețea bună de autobuze, care permite turiștilor să evite condusul pe drumurile înguste și abrupte specifice insulei.

Pe locul al treilea se află Lacul Como, urmat de Provence și Capadocia. În cazul acestor destinații, feriboturile, trenurile, autobuzele sau excursiile organizate compensează necesitatea unei mașini personale.