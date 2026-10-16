Locul din România unde nu ai nevoie de mașină în vacanță. A depășit Madeira, Provence și Lacul Como
O vacanță în care nu trebuie să închiriezi o mașină poate fi mult mai simplă și mai ieftină, iar una dintre cele mai bune destinații pentru un asemenea concediu se află chiar în România. Transilvania, cu Brașovul ales drept bază de explorare, ocupă primul loc într-un clasament realizat de compania JustCover privind destinațiile care pot fi descoperite fără automobil
Toate cele 10 atracții analizate pot fi vizitate fără mașină
Transilvania a obținut un scor de 76,8 puncte din 100 și a ocupat prima poziție, înaintea unor destinații turistice mult mai cunoscute la nivel internațional. Unul dintre avantajele importante identificate de analiză este că toate cele zece obiective turistice luate în calcul pentru regiune sunt accesibile fără mașină.
Brașovul a fost folosit drept bază pentru explorarea Transilvaniei, iar alegerea a cântărit mult în rezultatul final. Centrul vechi este suficient de compact pentru a fi parcurs la pas, astfel că turiștii pot ajunge ușor la Biserica Neagră și pe străzile istorice, în timp ce Muntele Tâmpa se află practic lângă centrul orașului.
Pentru deplasările mai lungi există trenurile și transportul regional. Brașovul are legături feroviare cu București, Sighișoara și Sibiu, iar către Bran și Râșnov există variante de transport public. Astfel, un turist care nu dorește să conducă poate folosi orașul drept punct de plecare pentru mai multe excursii.
Cum a fost realizat clasamentul
Topul nu s-a bazat doar pe numărul de autobuze sau trenuri. Pentru fiecare regiune, autorii au stabilit o localitate care poate funcționa în mod realist drept bază de vacanță și au analizat mai mulți indicatori.
Printre aceștia se numără timpul necesar pentru transferul de la cel mai apropiat aeroport cu transportul public, diferența față de deplasarea cu mașina, posibilitatea de a ajunge la principalele atracții pe jos sau cu transportul public, frecvența curselor, accesibilitatea pietonală a localității și distanțele dintre cele mai importante zece obiective. A fost analizată și oferta de excursii de o zi. Toate aceste criterii au fost reunite într-un „Car-Independence Score”, cu un maximum posibil de 100 de puncte.
Prin urmare, clasamentul măsoară mai degrabă cât de ușor poate fi organizată o vacanță fără automobil, și nu calitatea generală a destinațiilor turistice.
Madeira și Lacul Como, în urma Transilvaniei
Diferența dintre primul și al doilea loc este consistentă. Transilvania a primit 76,8 puncte, în timp ce Madeira, cu Funchal drept bază, a obținut 68,6 puncte. Insula portugheză beneficiază de o rețea bună de autobuze, care permite turiștilor să evite condusul pe drumurile înguste și abrupte specifice insulei.
Pe locul al treilea se află Lacul Como, urmat de Provence și Capadocia. În cazul acestor destinații, feriboturile, trenurile, autobuzele sau excursiile organizate compensează necesitatea unei mașini personale.
Clasamentul continuă cu alte nume foarte cunoscute turiștilor: Parcul Național Banff din Canada, Santorini, Coasta Amalfi, Insulele Feroe, Queenstown din Noua Zeelandă, Munții Albaștri din Australia și Reykjavík.
De ce poate conta primul loc pentru turismul din România
Rezultatul scoate în evidență un avantaj al Transilvaniei care poate fi trecut ușor cu vederea. Pentru un turist străin, închirierea unei mașini înseamnă costuri suplimentare, asigurare, parcare și obligația de a conduce într-o țară ale cărei drumuri și reguli nu le cunoaște.
O regiune care poate fi descoperită cu trenul, autobuzul și la pas devine astfel atractivă inclusiv pentru cei care nu au permis sau pur și simplu nu vor să conducă în concediu.
Iar Transilvania a reușit să transforme tocmai acest aspect într-un avantaj: Brașovul oferă un punct central ușor de explorat la pas, în timp ce legăturile de transport permit continuarea călătoriei către unele dintre cele mai cunoscute obiective și orașe istorice din regiune. În analiza JustCover, această combinație a fost suficientă pentru ca România să ajungă înaintea unor destinații consacrate precum Madeira, Lacul Como și Provence.