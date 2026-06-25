Platforma care îi duce pe turiști direct în gospodăriile de la sat. Gazdele pot câștiga bani legal, ce este programul „Viața la țară”
Românii din marile orașe, dar și turiștii străini care caută experiențe autentice, ar putea avea în curând acces mai ușor la vacanțe petrecute chiar în gospodăriile localnicilor de la sat. Un proiect de lege adoptat de Parlament deschide calea pentru Programul „Viața la țară”, prin care oamenii din mediul rural vor putea deveni gazde cu acte în regulă și vor putea câștiga bani din cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții de zi cu zi dintr-o gospodărie. Noua platformă ar urma să funcționeze de la începutul anului viitor și va permite turiștilor să rezerve online camere, mese sau experiențe, cu prețuri afișate clar și cu posibilitatea de plată în avans.
Turismul care îi întoarce pe români la viața simplă
După ani în care vacanțele au însemnat hoteluri mari, resorturi aglomerate și trasee turistice clasice, tot mai mulți oameni caută liniște, mâncare simplă, aer curat și contact direct cu viața rurală. Pentru o familie care locuiește la bloc, o zi petrecută într-o gospodărie, printre animale, grădini și preparate făcute în casă, poate deveni o experiență mai valoroasă decât o excursie obișnuită.
„Aici sunt mieii noștri și găinile libere, sunt în voia lor să pască, să se bucure de libertate. Noi avem o căsuță rustică, pe care o închiriem. E o căsuță tradițională, este prima casă veche din curtea asta, pe care am amenajat-o special pentru turiști”, povestește o localnică despre gospodăria sa.
Astfel de locuri, care până acum erau descoperite mai ales prin recomandări sau întâmplător, ar putea deveni mult mai vizibile prin platforma dedicată.
Ce vor putea rezerva turiștii
Programul nu se limitează doar la cazare. Turiștii vor putea alege mese tradiționale, activități în gospodărie, ateliere, vizite la animale sau experiențe prin care să înțeleagă mai bine ritmul vieții de la țară.
Un copil crescut la oraș ar putea vedea cum se hrănesc animalele, cum se pregătește pâinea, cum se face brânza sau câtă muncă presupune întreținerea unei curți. Pentru adulți, experiența poate însemna o întoarcere la copilărie, la vacanțele petrecute la bunici.
„Omul poate veni la noi, în locații, să se cazeze, să servească masa. Le place, pentru că văd ceva autentic și își aduc aminte de copilărie, efectiv”, spune Alexandra Buzea, o localnică din Vama Buzăului, județul Brașov.
Gazdele pot câștiga bani legal
Pentru oamenii de la sat, platforma poate deveni o sursă suplimentară de venit. Cei care au o cameră liberă, o casă veche amenajată, o gospodărie îngrijită sau produse tradiționale pregătite în casă vor putea primi turiști în mod organizat.
„Vai de mine, cu toată plăcerea! Camera aș avea disponibilă”, spune încântată o localnică.
Veniturile obținute prin Programul „Viața la țară” vor fi încadrate ca venituri din activități independente și vor fi impozitate pe baza normelor de venit prevăzute de Codul fiscal. Cu alte cuvinte, gazdele vor putea face bani legal, iar fiecare leu încasat va fi fiscalizat.
Satele cu puncte gastronomice pot deveni destinații
Un exemplu este Vama Buzăului, comună din județul Brașov, unde turismul rural și gastronomia locală sunt deja în dezvoltare.
„Vama Buzăului are, în acest moment, undeva la peste 25 de puncte gastronomice locale, unde produsele rezultate din gospodărie sunt preparate pe o rețetă tradițională”, spune primarul comunei, Tiberiu Chirilaș, conform Observator.
Astfel de comunități pot câștiga vizibilitate, iar turiștii pot descoperi locuri unde nu merg doar pentru cazare, ci pentru experiența completă: mâncare locală, povești, natură și contact direct cu oamenii locului.
De ce îi atrage pe turiști această idee
Mulți turiști spun că un astfel de sistem ar simplifica accesul la experiențele rurale autentice.
„Mi se pare foarte interesant! Este un lucru autentic și ne-ar atrage să venim mai des. Și dacă mâncăm ce are în casă, e cu atât mai bine”, susține un turist.
O altă turistă spune că platforma ar ajuta și gazdele: „Unitatea turistică ar fi promovată, mai multă lume ar ajunge să o cunoască și s-ar dezvolta și turismul”.
Pentru România, programul poate deveni o șansă de a transforma satele în destinații turistice reale, nu doar în locuri prin care turiștii trec în drum spre munte sau spre orașele mari. Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută simplitate, liniște și experiențe autentice, vacanța la țară ar putea deveni una dintre cele mai căutate forme de turism.