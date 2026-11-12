Probleme asemănătoare apar în jurul țevilor care traversează pereții sau planșeele către spații neîncălzite. Unele goluri rămân ascunse în dulapul de sub chiuvetă, în spatele mașinii de spălat ori lângă traseele instalațiilor.

Nu orice orificiu dintr-un perete interior înseamnă automat o pierdere de căldură către exterior. Contează dacă există o cale de circulație a aerului între încăperea încălzită și exterior, pod, garaj sau alt spațiu rece.

La o primă inspecție, verifică următoarele zone:

Ramele prizelor și întrerupătoarelor de pe pereții exteriori;

Spațiile din jurul țevilor și cablurilor care traversează anvelopa locuinței;

Îmbinarea dintre tocul ferestrei și perete;

Garniturile ferestrelor și ușilor exterioare;

Pragul ușii de intrare și accesul către un pod neîncălzit.

Cum cauți curenții de aer fără să desfaci instalațiile

Începe prin a privi atent rosturile și materialele de etanșare. Fisurile, porțiunile desprinse sau golurile vizibile indică locuri care merită verificate, chiar dacă finisajul din jur pare în stare bună.

Poți apropia mâna de îmbinările suspecte, fără să introduci degetele sau alte obiecte în prize. Un curent de aer sesizabil este un indiciu util, dar absența lui nu dovedește că zona este perfect etanșă.

La ferestre, urmărește separat garnitura dintre partea mobilă și toc, apoi îmbinarea tocului cu zidăria. Sunt două zone diferite, iar o garnitură care închide bine nu exclude o problemă de montaj în jurul ramei.

În cazul prizelor, limitează verificarea la exteriorul aparatului. Dacă observi un curent persistent, intervenția asupra dozei, conexiunilor sau traseului cablurilor trebuie făcută de un electrician, cu materiale potrivite instalației.