Locul din casă pe unde poate ieși căldura fără să îți dai seama. Cum verifici în câteva minute dacă pierzi bani în fiecare iarnă
Aerul rece poate pătrunde în locuință și pe lângă prizele montate pe pereții exteriori sau prin spațiile rămase în jurul țevilor și cablurilor, nu doar pe lângă ferestre. Aceste infiltrații pot crește necesarul de încălzire, chiar dacă ai geamuri termoizolante și pereți izolați. O verificare rapidă te ajută să observi unele probleme, însă nu poate arăta singură câți bani pierzi.
Prizele și trecerile de instalații, locurile mai puțin evidente
O priză montată pe un perete exterior poate comunica, prin golurile din jurul dozei sau ale cablurilor, cu spații reci din structura clădirii. Dacă traseul nu este etanșat corespunzător, aerul poate circula prin aceste deschideri, iar curentul se poate simți în apropierea ramei.
Probleme asemănătoare apar în jurul țevilor care traversează pereții sau planșeele către spații neîncălzite. Unele goluri rămân ascunse în dulapul de sub chiuvetă, în spatele mașinii de spălat ori lângă traseele instalațiilor.
Nu orice orificiu dintr-un perete interior înseamnă automat o pierdere de căldură către exterior. Contează dacă există o cale de circulație a aerului între încăperea încălzită și exterior, pod, garaj sau alt spațiu rece.
La o primă inspecție, verifică următoarele zone:
- Ramele prizelor și întrerupătoarelor de pe pereții exteriori;
- Spațiile din jurul țevilor și cablurilor care traversează anvelopa locuinței;
- Îmbinarea dintre tocul ferestrei și perete;
- Garniturile ferestrelor și ușilor exterioare;
- Pragul ușii de intrare și accesul către un pod neîncălzit.
Cum cauți curenții de aer fără să desfaci instalațiile
Începe prin a privi atent rosturile și materialele de etanșare. Fisurile, porțiunile desprinse sau golurile vizibile indică locuri care merită verificate, chiar dacă finisajul din jur pare în stare bună.
Poți apropia mâna de îmbinările suspecte, fără să introduci degetele sau alte obiecte în prize. Un curent de aer sesizabil este un indiciu util, dar absența lui nu dovedește că zona este perfect etanșă.
La ferestre, urmărește separat garnitura dintre partea mobilă și toc, apoi îmbinarea tocului cu zidăria. Sunt două zone diferite, iar o garnitură care închide bine nu exclude o problemă de montaj în jurul ramei.
În cazul prizelor, limitează verificarea la exteriorul aparatului. Dacă observi un curent persistent, intervenția asupra dozei, conexiunilor sau traseului cablurilor trebuie făcută de un electrician, cu materiale potrivite instalației.
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Ce îți arată testul cu o foaie de hârtie
Pentru verificarea ferestrei, așază o fâșie de hârtie între toc și partea mobilă, în zona garniturii, apoi închide normal fereastra. Trage ușor de hârtie și repetă verificarea în mai multe puncte, fără să forțezi mânerul.
Dacă foaia alunecă foarte ușor într-o anumită zonă, contactul pe garnitură poate fi insuficient acolo. Rezultatul justifică o verificare mai atentă a garniturii, a alinierii ferestrei și a mecanismului de închidere.
Testul nu măsoară debitul de aer și nu calculează pierderea de căldură sau economia posibilă la factură. Nici nu verifică rostul ascuns dintre toc și zidărie, astfel că o foaie prinsă bine nu exclude toate infiltrațiile.
O evaluare profesională poate include un test de etanșeitate cu ventilator, cunoscut drept „blower door”. Aparatul creează o diferență controlată de presiune, care permite măsurarea permeabilității la aer a locuinței și ajută la identificarea zonelor neetanșe.
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Ce poți remedia și de ce nu trebuie astupată ventilația
Reparația depinde de locul prin care circulă aerul. Garniturile deteriorate pot necesita înlocuire, feroneria poate avea nevoie de reglaj, iar golurile din jurul instalațiilor trebuie închise cu soluții compatibile cu materialele și cerințele de protecție la incendiu.
Nu introduce spumă sau silicon în prize și nu acoperi grilele de ventilație pentru a opri curentul. Deschiderile necesare ventilării și funcționării aparatelor cu ardere au un rol diferit de fisurile accidentale.
Etanșarea trebuie să păstreze un schimb de aer adecvat în locuință. Fără ventilație corespunzătoare se pot acumula umiditate și poluanți, iar aparatele cu ardere pot funcționa în condiții nesigure.
Economia obținută diferă de la o casă la alta, în funcție de mărimea infiltrațiilor, vreme și sistemul de încălzire. Verificarea de câteva minute îți poate arăta unde să cauți cauza, dar o estimare în lei cere măsurători și date despre consum.