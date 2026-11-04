De ce tot mai mulți oameni desenează linii albe pe geamuri. Au un rol mult mai important decât pare

Pericolul apare atât la clădirile din orașe, cât și la locuințele din apropierea grădinilor sau a zonelor împădurite. Contează amplasarea ferestrei, suprafața vitrată și ceea ce se reflectă în aceasta, nu doar înălțimea construcției.

Amploarea problemei este semnificativă. Autoritățile de mediu din Berlin citează estimări potrivit cărora peste 100 de milioane de păsări mor anual în Germania în urma coliziunilor cu suprafețe de sticlă.

Marcajele aplicate pe ferestre urmăresc să facă obstacolul vizibil înainte de impact. Liniile, punctele și alte modele pot îndeplini acest rol dacă respectă recomandările privind dimensiunea, distanța și contrastul.

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Cum se aplică regula celor 5 centimetri

Dacă vrei să folosești această metodă acasă, distanța dintre marcaje contează. Câteva desene izolate pot lăsa suprafețe mari de sticlă pe care păsările continuă să le perceapă ca spații prin care pot trece.

Recomandările oficiale ale autorităților canadiene de mediu prevăd marcaje de minimum 5 milimetri lățime și spații de cel mult 5 centimetri între elementele modelului, atât pe orizontală, cât și pe verticală. Modelul trebuie distribuit pe întreaga suprafață a geamului.

Poți alege linii, puncte sau un desen repetitiv, cu condiția să nu rămână goluri prea mari. Recomandările tehnice diferă pentru anumite modele testate, însă regula de mai sus oferă un reper simplu pentru marcajele realizate acasă.