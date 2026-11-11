Prin urmare, bucureștenii plătesc cu aproximativ 33 de lei mai puțin pentru fiecare gigacalorie consumată, deși factura totală poate crește odată cu venirea gerului.

Cât ar putea costa încălzirea unui apartament cu două sau trei camere

Pentru o comparație între sistemele de încălzire, putem lua în calcul trei apartamente cu suprafețe diferite și un consum orientativ pentru o lună rece de iarnă.

În cazul termoficării, calculele folosesc prețul de 366 lei/Gcal. Pentru centrala proprie, este utilizat un preț ipotetic al gazelor de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, și un randament sezonier estimat de 90%.

OUG nr. 12/2026, cu modificările ulterioare, reglementează prețurile gazelor pentru consumatorii casnici până la 31 martie 2027. Prețul efectiv facturat poate fi mai mic decât cel folosit în exemplu.

Tabel comparativ: termoficare versus centrală proprie

Mai jos sunt estimări pentru o lună rece, precum decembrie sau ianuarie, nu facturi efectiv înregistrate în noiembrie.

Tip apartament Consum estimat Termoficare (CET) Centrală proprie Garsonieră (30-35 mp) 0,7 Gcal 256 lei 280 lei 2 camere (45-55 mp) 1,1 Gcal 403 lei 441 lei 3 camere (65-75 mp) 1,5 Gcal 549 lei 601 lei

Sursa calculelor: estimări proprii, folosind tarifele din noiembrie 2026. Pentru centrală s-a presupus un necesar de căldură echivalent, un randament de 90% și conversia 1 Gcal ≈ 1.163 kWh. Nu sunt incluse apa caldă menajeră, costurile fixe sau întreținerea centralei.

Cât ar putea plăti o familie pentru întreaga iarnă

Pentru un apartament cu două camere racordat la termoficare, estimările publicate pentru sezonul noiembrie 2026 – martie 2027 indică un cost total de aproximativ 2.019 lei, cu facturi care pot ajunge la 447 de lei în lunile cele mai reci. În cazul unei centrale proprii, costul depinde de cantitatea de gaze consumată. De exemplu, la un consum lunar de 1.500 kWh și un preț de 0,31 lei/kWh, factura ar ajunge la 465 de lei.