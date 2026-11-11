Cât costă încălzirea unui apartament în iarna 2026–2027. Facturi estimate pentru două și trei camere, cu centrală proprie sau CET
Odată cu scăderea temperaturilor, costurile încălzirii redevin o preocupare pentru români, mai ales în contextul cheltuielilor tot mai mari pentru întreținerea locuințelor. În București, facturile din această iarnă vor depinde atât de suprafața apartamentului și gradul de izolare, cât și de sistemul de încălzire folosit. Calculele pentru noiembrie 2026 arată diferențele dintre locuințele racordate la termoficare și cele care au centrală termică proprie.
Cât costă gigacaloria în București, în noiembrie 2026
De la 1 noiembrie 2026, prețul energiei termice furnizate populației prin sistemul centralizat din București a scăzut de la aproximativ 399 de lei la 366 de lei pentru o gigacalorie. Reducerea este determinată de aplicarea cotei de TVA de 11%, în loc de 21%, pe durata sezonului rece, până la 31 martie 2027. Prețul de bază al energiei termice rămâne de aproximativ 330 de lei/Gcal, fără TVA.
Prin urmare, bucureștenii plătesc cu aproximativ 33 de lei mai puțin pentru fiecare gigacalorie consumată, deși factura totală poate crește odată cu venirea gerului.
Cât ar putea costa încălzirea unui apartament cu două sau trei camere
Pentru o comparație între sistemele de încălzire, putem lua în calcul trei apartamente cu suprafețe diferite și un consum orientativ pentru o lună rece de iarnă.
În cazul termoficării, calculele folosesc prețul de 366 lei/Gcal. Pentru centrala proprie, este utilizat un preț ipotetic al gazelor de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, și un randament sezonier estimat de 90%.
OUG nr. 12/2026, cu modificările ulterioare, reglementează prețurile gazelor pentru consumatorii casnici până la 31 martie 2027. Prețul efectiv facturat poate fi mai mic decât cel folosit în exemplu.
Tabel comparativ: termoficare versus centrală proprie
Mai jos sunt estimări pentru o lună rece, precum decembrie sau ianuarie, nu facturi efectiv înregistrate în noiembrie.
|Tip apartament
|Consum estimat
|Termoficare (CET)
|Centrală proprie
|Garsonieră (30-35 mp)
|0,7 Gcal
|256 lei
|280 lei
|2 camere (45-55 mp)
|1,1 Gcal
|403 lei
|441 lei
|3 camere (65-75 mp)
|1,5 Gcal
|549 lei
|601 lei
Sursa calculelor: estimări proprii, folosind tarifele din noiembrie 2026. Pentru centrală s-a presupus un necesar de căldură echivalent, un randament de 90% și conversia 1 Gcal ≈ 1.163 kWh. Nu sunt incluse apa caldă menajeră, costurile fixe sau întreținerea centralei.
Cât ar putea plăti o familie pentru întreaga iarnă
Pentru un apartament cu două camere racordat la termoficare, estimările publicate pentru sezonul noiembrie 2026 – martie 2027 indică un cost total de aproximativ 2.019 lei, cu facturi care pot ajunge la 447 de lei în lunile cele mai reci. În cazul unei centrale proprii, costul depinde de cantitatea de gaze consumată. De exemplu, la un consum lunar de 1.500 kWh și un preț de 0,31 lei/kWh, factura ar ajunge la 465 de lei.
Pentru un apartament cu trei camere, un consum de 2.000 kWh ar însemna aproximativ 620 de lei într-o lună rece.
Ce influențează cel mai mult factura la încălzire
Două apartamente cu aceeași suprafață pot avea costuri foarte diferite. O locuință izolată termic, situată la un etaj intermediar, poate necesita mai puțină energie decât una aflată la ultimul etaj sau pe colțul blocului. Contează și temperatura menținută în interior, calitatea ferestrelor, aerisirea și funcționarea instalației de încălzire.
În cazul centralelor proprii, trebuie luate în calcul și cheltuielile cu verificările tehnice, reviziile și eventualele reparații.
Prin urmare, termoficarea poate fi mai avantajoasă financiar în București datorită subvenției locale, însă diferența față de centrala proprie depinde de consumul real și de tariful gazelor. Un preț mai mic nu garantează, în toate situațiile, același nivel de confort termic.