Limită de plăţi impusă de bancă fără cererea clientului. Poți rămâne fără posibilitatea de a plăti dacă ai depăşit acest număr de tranzacţii

Astfel, chiar dacă fiecare plată este de doar câțiva lei, acumularea unui număr mare de operațiuni într-un interval scurt poate determina sistemele băncii să considere activitatea neobișnuită și să blocheze temporar alte tranzacții.

În practică, acest lucru poate însemna că un client care și-a cumpărat cafea, apă, bilete de transport, produse alimentare și a făcut câteva plăți online în aceeași zi se poate trezi că următoarea tranzacție este refuzată.

Care sunt limitele aplicate de bănci

Potrivit informațiilor publicate de instituțiile bancare, limitele diferă de la o bancă la alta. În cazul BCR, limita standard pentru tranzacțiile online este de 10 operațiuni pe zi pentru fiecare card. Banca precizează însă că această limită poate fi modificată la cererea clientului.

La Banca Transilvania, limita poate ajunge la 30 de tranzacții online pe zi, în timp ce alte instituții bancare aplică praguri intermediare.

În cazul unor bănci precum UniCredit, Raiffeisen sau ING, numărul exact al tranzacțiilor nu este întotdeauna prezentat explicit pe site-urile oficiale, însă există filtre și mecanisme interne care pot restricționa activitatea atunci când sistemele detectează un comportament considerat neobișnuit.

De ce impun băncile aceste restricții

Explicația oferită de sectorul bancar este legată de securitatea clienților. Atunci când un card este furat sau datele acestuia ajung în posesia infractorilor, hoții încearcă adesea să efectueze numeroase plăți de valori mici într-un timp foarte scurt pentru a evita detectarea rapidă.

Din acest motiv, sistemele antifraudă sunt programate să identifice tipare suspecte și să blocheze automat tranzacțiile până la verificarea situației. Chiar dacă măsura poate crea neplăceri temporare, băncile susțin că aceasta reduce riscul unor pierderi financiare semnificative pentru clienți.