Limită de plăţi impusă de bancă fără cererea clientului. Poți rămâne fără posibilitatea de a plăti dacă ai depăşit acest număr de tranzacţii
Românii folosesc tot mai des cardul pentru aproape orice cumpărătură, de la biletele de transport și cafeaua cumpărată de la automat până la cumpărături online, plata facturilor sau rezervarea vacanțelor. Însă puțini știu că există situații în care banca poate bloca temporar toate tranzacțiile efectuate cu cardul, chiar dacă în cont există bani suficienți și chiar dacă titularul nu a depășit limita valorică stabilită pentru plăți. Măsura este aplicată de numeroase instituții bancare și are legătură cu sistemele automate de prevenire a fraudelor, care monitorizează permanent activitatea cardurilor.
Nu doar suma contează, ci și numărul tranzacțiilor
Majoritatea clienților sunt familiarizați cu limitele valorice zilnice pentru retrageri de numerar sau plăți cu cardul. Mai puțin cunoscut este însă faptul că multe bănci stabilesc și un număr maxim de tranzacții care pot fi efectuate într-o singură zi.
Astfel, chiar dacă fiecare plată este de doar câțiva lei, acumularea unui număr mare de operațiuni într-un interval scurt poate determina sistemele băncii să considere activitatea neobișnuită și să blocheze temporar alte tranzacții.
În practică, acest lucru poate însemna că un client care și-a cumpărat cafea, apă, bilete de transport, produse alimentare și a făcut câteva plăți online în aceeași zi se poate trezi că următoarea tranzacție este refuzată.
Care sunt limitele aplicate de bănci
Potrivit informațiilor publicate de instituțiile bancare, limitele diferă de la o bancă la alta. În cazul BCR, limita standard pentru tranzacțiile online este de 10 operațiuni pe zi pentru fiecare card. Banca precizează însă că această limită poate fi modificată la cererea clientului.
La Banca Transilvania, limita poate ajunge la 30 de tranzacții online pe zi, în timp ce alte instituții bancare aplică praguri intermediare.
În cazul unor bănci precum UniCredit, Raiffeisen sau ING, numărul exact al tranzacțiilor nu este întotdeauna prezentat explicit pe site-urile oficiale, însă există filtre și mecanisme interne care pot restricționa activitatea atunci când sistemele detectează un comportament considerat neobișnuit.
De ce impun băncile aceste restricții
Explicația oferită de sectorul bancar este legată de securitatea clienților. Atunci când un card este furat sau datele acestuia ajung în posesia infractorilor, hoții încearcă adesea să efectueze numeroase plăți de valori mici într-un timp foarte scurt pentru a evita detectarea rapidă.
Din acest motiv, sistemele antifraudă sunt programate să identifice tipare suspecte și să blocheze automat tranzacțiile până la verificarea situației. Chiar dacă măsura poate crea neplăceri temporare, băncile susțin că aceasta reduce riscul unor pierderi financiare semnificative pentru clienți.
Cum poți modifica limitele impuse
Vestea bună este că, în multe cazuri, aceste limite pot fi schimbate. Unele bănci permit modificarea direct din aplicațiile de mobile banking, în timp ce altele solicită apelarea serviciului de relații cu clienții sau prezentarea într-o sucursală.
Pentru persoanele care efectuează frecvent plăți online, cumpărături repetate sau folosesc cardul în interes profesional, majorarea limitei poate evita blocajele neplăcute.
Când poate fi blocat întregul cont
Există și situații mai serioase. Dacă banca suspectează o tentativă de fraudă, furt de identitate sau acces neautorizat la cont, aceasta poate bloca temporar nu doar cardul, ci și accesul la anumite servicii bancare.
În astfel de cazuri, măsura este considerată justificată și poate fi aplicată imediat, fără o notificare prealabilă. De aceea, specialiștii recomandă ca orice tranzacție refuzată inexplicabil să fie verificată rapid prin contactarea băncii, pentru a afla dacă este vorba despre o limită tehnică, o măsură de securitate sau o posibilă tentativă de fraudă.