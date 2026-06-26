Cea mai scumpă greșeală făcută de românii cu credite la bănci. Poate dubla costul împrumutului

Problema apare atunci când întârzierile se repetă. Pe lângă rata obișnuită, clientul începe să plătească și penalități, iar suma restantă generează la rândul ei costuri suplimentare.

De exemplu, la un credit de nevoi personale de 80.000 de lei contractat pe cinci ani, o serie de întârzieri repetate poate adăuga câteva mii de lei la costul final al împrumutului. În cazul creditelor ipotecare pe perioade de 25-30 de ani, impactul poate fi mult mai mare.

Refinanțarea ignorată poate costa enorm

Mulți debitori continuă să plătească ani la rând credite contractate în perioade cu dobânzi mai mari, fără să verifice dacă există oferte mai avantajoase pe piață.

Refinanțarea permite înlocuirea unui credit vechi cu unul nou, în condiții mai bune. O diferență aparent mică de dobândă poate genera economii importante pe termen lung.

Spre exemplu, la un credit ipotecar cu sold de 250.000 de lei și o perioadă rămasă de 20 de ani, reducerea dobânzii cu doar un punct procentual poate însemna economii de zeci de mii de lei până la finalul contractului. Astfel, specialiștii recomandă analizarea periodică a ofertelor bancare, mai ales după modificări importante ale indicilor de referință sau ale politicii monetare.

Când începe adevărata problemă

Mulți clienți cred că o întârziere de câteva zile nu are consecințe majore. În realitate, după acumularea unor restanțe mai mari, banca poate raporta situația către Biroul de Credit. Practic, o astfel de înregistrare poate afecta capacitatea persoanei de a obține noi împrumuturi, carduri de credit sau refinanțări în viitor.

Dacă restanțele continuă să crească, creditorul poate începe procedurile de recuperare a datoriei, iar în cazurile grave se poate ajunge inclusiv la executare silită.