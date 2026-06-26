Cea mai scumpă greșeală făcută de românii cu credite la bănci. Poate dubla costul împrumutului
Într-o perioadă în care dobânzile au rămas la niveluri ridicate, iar costul vieții continuă să pună presiune pe bugetele familiilor, tot mai mulți români caută soluții pentru a-și gestiona mai bine creditele. Specialiștii avertizează însă că una dintre cele mai scumpe greșeli pe care le poate face un debitor este să ignore primele semne că rata devine greu de plătit și să amâne refinanțarea sau negocierea cu banca. În anumite situații, această decizie poate duce la costuri suplimentare de zeci de mii de lei și poate chiar dubla suma totală plătită pentru împrumut.
Ce se întâmplă când întârzii plata ratelor
Potrivit legislației în vigoare în 2026 și contractelor standard utilizate de instituțiile bancare, orice întârziere la plata ratelor poate atrage dobânzi penalizatoare. Conform prevederilor din Ordonanța de Urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, creditorii au dreptul să perceapă dobânzi penalizatoare pentru sumele restante, în condițiile prevăzute în contract.
Problema apare atunci când întârzierile se repetă. Pe lângă rata obișnuită, clientul începe să plătească și penalități, iar suma restantă generează la rândul ei costuri suplimentare.
De exemplu, la un credit de nevoi personale de 80.000 de lei contractat pe cinci ani, o serie de întârzieri repetate poate adăuga câteva mii de lei la costul final al împrumutului. În cazul creditelor ipotecare pe perioade de 25-30 de ani, impactul poate fi mult mai mare.
Refinanțarea ignorată poate costa enorm
Mulți debitori continuă să plătească ani la rând credite contractate în perioade cu dobânzi mai mari, fără să verifice dacă există oferte mai avantajoase pe piață.
Refinanțarea permite înlocuirea unui credit vechi cu unul nou, în condiții mai bune. O diferență aparent mică de dobândă poate genera economii importante pe termen lung.
Spre exemplu, la un credit ipotecar cu sold de 250.000 de lei și o perioadă rămasă de 20 de ani, reducerea dobânzii cu doar un punct procentual poate însemna economii de zeci de mii de lei până la finalul contractului. Astfel, specialiștii recomandă analizarea periodică a ofertelor bancare, mai ales după modificări importante ale indicilor de referință sau ale politicii monetare.
Când începe adevărata problemă
Mulți clienți cred că o întârziere de câteva zile nu are consecințe majore. În realitate, după acumularea unor restanțe mai mari, banca poate raporta situația către Biroul de Credit. Practic, o astfel de înregistrare poate afecta capacitatea persoanei de a obține noi împrumuturi, carduri de credit sau refinanțări în viitor.
Dacă restanțele continuă să crească, creditorul poate începe procedurile de recuperare a datoriei, iar în cazurile grave se poate ajunge inclusiv la executare silită.
Ce recomandă specialiștii
Experții financiari spun că primul pas este contactarea băncii imediat ce apar dificultăți de plată. Multe instituții financiare oferă soluții precum restructurarea creditului, extinderea perioadei de rambursare sau refinanțarea în condiții mai avantajoase.
O altă recomandare este constituirea unui fond de rezervă echivalent cu cel puțin trei până la șase rate lunare, astfel încât eventualele probleme financiare temporare să nu se transforme într-un cerc vicios al penalităților.
În 2026, când costurile creditelor continuă să reprezinte una dintre cele mai importante cheltuieli ale gospodăriilor, cea mai scumpă greșeală rămâne aceeași: ignorarea problemelor până când acestea devin imposibil de controlat. O refinanțare făcută la timp sau o discuție cu banca pot însemna diferența dintre un credit gestionabil și unul care ajunge să coste mult mai mult decât era estimat inițial.