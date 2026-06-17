Card sau cash? Metoda de plată care te face să cheltui mai mulţi bani în fiecare lună
Într-o perioadă în care plățile cu cardul, telefonul mobil sau ceasul inteligent au devenit aproape reflexe zilnice, tot mai multe studii arată că modul în care plătim influențează direct cât de mult cheltuim. Deși tehnologia aduce rapiditate și confort, specialiștii avertizează că plățile digitale pot reduce percepția asupra banilor și pot încuraja cumpărăturile impulsive, cu efecte vizibile asupra bugetului personal.
Studiul care arată că plățile digitale stimulează consumul
Un studiu publicat în revista „Journal of Retailing” de cercetători ai University of Adelaide a analizat comportamentul a peste 11.000 de persoane din 17 țări și a ajuns la o concluzie clară: oamenii tind să cheltuie mai mult atunci când folosesc cardul sau alte metode de plată fără numerar.
„Am găsit dovezi clare pentru existența unui efect pozitiv al plăților fără numerar, adică oamenii cheltuie mai mult atunci când folosesc aceste metode comparativ cu numerarul”, a explicat Lachlan Schomburgk, autorul principal al cercetării.
Potrivit studiului, diferențele apar mai ales în cazul produselor asociate cu statutul social sau cu satisfacția emoțională, precum hainele, bijuteriile sau gadgeturile. În schimb, atunci când vine vorba despre donații sau bacșișuri, cercetătorii nu au observat diferențe semnificative între plata cash și cea digitală.
De ce doare mai puțin să plătești cu cardul
Explicația este una simplă și ține de psihologie. Atunci când plătim cu bani fizici vedem bancnotele, le numărăm și devenim conștienți de valoarea care pleacă din portofel.
„Când folosesc numerar, oamenii numără fizic bancnotele și monedele, iar actul de a cheltui devine mai evident. Dacă nu dai nimic concret din mână, este mult mai ușor să pierzi controlul asupra sumelor cheltuite”, a explicat Schomburgk.
În România, concluziile studiului sunt susținute și de expertul în educație financiară Adrian Asoltanie.
„Când vine vorba de gestionarea banilor, un sentiment prezent la foarte mulți oameni este senzația că ți se scurg banii printre degete. Cea mai frecventă cauză a faptului că ți se scurg banii printre degete este de multe ori metoda de plată”, explică acesta, conform Adevărul.ro.
Experimentul care a monitorizat reacțiile creierului
Pentru a înțelege mai bine fenomenul, Adrian Asoltanie amintește de un experiment realizat la Massachusetts Institute of Technology (MIT), în cadrul căruia 100 de studenți au fost trimiși la cumpărături, unii plătind cash, iar alții cu cardul.
„Ce s-a observat la cei care plăteau cu cash este faptul că se activa o zonă din creier care este responsabilă de gestionarea durerii, în timp ce la cei care plăteau cu cardul nu exista niciun fel de reacție sau de sentiment”, spune expertul.
Cu alte cuvinte, plata cu cardul elimină ceea ce specialiștii numesc „durerea cheltuielii”, iar acest lucru face ca deciziile de cumpărare să fie luate mult mai ușor.
Abonamentele uitate și iluzia prosperității
O altă problemă a plăților digitale este reprezentată de abonamentele automate. Mulți oameni continuă să plătească luni sau chiar ani pentru servicii pe care nu le mai folosesc.
„Sunt oameni care odată ce au automatizat o astfel de plată pot ajunge să plătească ani de zile pentru un serviciu sau pentru un produs pe care nu îl mai folosesc”, avertizează Adrian Asoltanie.
În plus, păstrarea tuturor veniturilor într-un singur cont creează adesea o impresie falsă de bogăție.
„De cele mai multe ori apare un efect de falsă prosperitate, adică ți se pare că ai mulți bani în cont, începi să faci plăți fără să-ți dai seama cu această convingere – că sunt mulți bani”, explică specialistul.
În realitate, o mare parte din acei bani sunt deja destinați chiriei, ratelor, utilităților, educației copiilor sau altor cheltuieli esențiale.
Capcana cardului de credit
Riscurile cresc și mai mult atunci când sunt folosiți banii băncii prin intermediul cardurilor de credit sau al cumpărăturilor în rate.
Potrivit lui Adrian Asoltanie, oamenii acceptă mult mai ușor o rată de câteva sute de lei pe lună decât plata integrală a unui produs.
„Am întâlnit oameni care au dat pe un scăunel de mașină pentru copilul lor 8.000 de lei. Dacă ar fi fost să plătească efectiv cash, li s-ar fi părut extrem de scump. Dar faptul că îl plătesc în trei ani face achiziția mult mai rezonabilă”, povestește expertul.
Paradoxul este că produsul poate fi achitat mult timp după ce nu mai este folosit.
Cum poți recâștiga controlul asupra banilor
Specialiștii recomandă împărțirea bugetului în categorii clare și utilizarea numerarului pentru anumite tipuri de cheltuieli. Adrian Asoltanie spune că aplică în propria familie metoda plicurilor, prin care banii sunt împărțiți de la începutul lunii pentru alimente, transport, vacanțe sau alte categorii.
„Varianta cash îți oferă un beneficiu foarte important: niște limite. Faptul că observi cum se subțiază plicul și uneori observi că plicul este gol reprezintă un feedback instantaneu”, concluzionează specialistul.
Într-o economie tot mai digitalizată, cardul rămâne un instrument util și rapid, însă studiile arată că numerarul continuă să fie unul dintre cele mai eficiente mecanisme de autocontrol financiar. Pentru cei care simt că banii dispar fără explicații, revenirea măcar parțială la plățile cash poate fi primul pas către un buget mai bine organizat și mai multă disciplină financiară.