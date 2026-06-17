Card sau cash? Metoda de plată care te face să cheltui mai mulţi bani în fiecare lună

„Am găsit dovezi clare pentru existența unui efect pozitiv al plăților fără numerar, adică oamenii cheltuie mai mult atunci când folosesc aceste metode comparativ cu numerarul”, a explicat Lachlan Schomburgk, autorul principal al cercetării.

Potrivit studiului, diferențele apar mai ales în cazul produselor asociate cu statutul social sau cu satisfacția emoțională, precum hainele, bijuteriile sau gadgeturile. În schimb, atunci când vine vorba despre donații sau bacșișuri, cercetătorii nu au observat diferențe semnificative între plata cash și cea digitală.

De ce doare mai puțin să plătești cu cardul

Explicația este una simplă și ține de psihologie. Atunci când plătim cu bani fizici vedem bancnotele, le numărăm și devenim conștienți de valoarea care pleacă din portofel.

„Când folosesc numerar, oamenii numără fizic bancnotele și monedele, iar actul de a cheltui devine mai evident. Dacă nu dai nimic concret din mână, este mult mai ușor să pierzi controlul asupra sumelor cheltuite”, a explicat Schomburgk.

În România, concluziile studiului sunt susținute și de expertul în educație financiară Adrian Asoltanie.

„Când vine vorba de gestionarea banilor, un sentiment prezent la foarte mulți oameni este senzația că ți se scurg banii printre degete. Cea mai frecventă cauză a faptului că ți se scurg banii printre degete este de multe ori metoda de plată”, explică acesta, conform Adevărul.ro.

Experimentul care a monitorizat reacțiile creierului

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, Adrian Asoltanie amintește de un experiment realizat la Massachusetts Institute of Technology (MIT), în cadrul căruia 100 de studenți au fost trimiși la cumpărături, unii plătind cash, iar alții cu cardul.

„Ce s-a observat la cei care plăteau cu cash este faptul că se activa o zonă din creier care este responsabilă de gestionarea durerii, în timp ce la cei care plăteau cu cardul nu exista niciun fel de reacție sau de sentiment”, spune expertul.

Cu alte cuvinte, plata cu cardul elimină ceea ce specialiștii numesc „durerea cheltuielii”, iar acest lucru face ca deciziile de cumpărare să fie luate mult mai ușor.

Abonamentele uitate și iluzia prosperității

O altă problemă a plăților digitale este reprezentată de abonamentele automate. Mulți oameni continuă să plătească luni sau chiar ani pentru servicii pe care nu le mai folosesc.

„Sunt oameni care odată ce au automatizat o astfel de plată pot ajunge să plătească ani de zile pentru un serviciu sau pentru un produs pe care nu îl mai folosesc”, avertizează Adrian Asoltanie.

În plus, păstrarea tuturor veniturilor într-un singur cont creează adesea o impresie falsă de bogăție.