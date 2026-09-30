Lichid de frână contaminat cu apă: cum scade punctul de fierbere și când pedala devine nesigură
Lichidul de frână lucrează într-un sistem aproape închis, dar asta nu înseamnă că rămâne neschimbat pe toată durata de viață a mașinii. Majoritatea lichidelor utilizate în automobile sunt higroscopice, ceea ce înseamnă că absorb treptat umezeala din atmosferă. Procesul este lent, însă după câțiva ani cantitatea de apă acumulată poate deveni suficientă pentru a modifica semnificativ comportamentul sistemului.
Problema nu este vizibilă în utilizarea obișnuită. Mașina poate frâna normal în oraș, iar pedala poate avea o consistență corectă. Riscul apare atunci când frânele sunt solicitate intens, iar temperatura lichidului crește mult.
De ce apa schimbă comportamentul lichidului de frână
Lichidul de frână nou are un punct de fierbere ridicat, adaptat temperaturilor dezvoltate în etriere și conducte. Apa are însă un punct de fierbere mult mai mic. Pe măsură ce procentul de umiditate crește, scade și temperatura la care amestecul poate începe să formeze vapori.
Această diferență contează în special la coborâri lungi, frânări repetate sau condus sportiv. Etrierele pot transfera o cantitate mare de căldură către lichid. Dacă acesta fierbe local, apar bule de vapori în circuit.
Spre deosebire de lichid, gazul poate fi comprimat. Când apeși pedala, o parte din cursă este consumată pentru comprimarea vaporilor în loc să fie transmisă către pistoanele etrierelor. Pedala poate deveni moale și poate coborî mult mai aproape de podea.
Apa favorizează și coroziunea internă. Conductele metalice, cilindrul principal, modulele ABS și componentele etrierelor pot fi afectate în timp. Din acest motiv, degradarea lichidului nu este doar o problemă de punct de fierbere.
Când schimbul devine necesar
Intervalul exact depinde de producător, însă multe automobile au prevăzută înlocuirea lichidului la aproximativ doi ani. Pentru unele modele intervalul este diferit, astfel că documentația mașinii rămâne reperul principal.
Există aparate care estimează procentul de apă sau testează proprietățile lichidului. Acestea pot fi utile, dar interpretarea trebuie făcută corect. Culoarea lichidului nu este un indicator suficient. Un lichid aparent curat poate avea deja un punct de fierbere redus.
O pedală care devine moale doar după mai multe frânări puternice poate indica lichid supraîncălzit, dar simptome similare pot proveni și din aer în instalație, furtunuri deteriorate sau probleme la cilindrul principal. Dacă pedala își schimbă brusc comportamentul, mașina nu ar trebui utilizată în mod normal până la identificarea cauzei.
Înlocuirea lichidului presupune evacuarea celui vechi și aerisirea corectă a circuitului. La mașinile moderne, anumite proceduri pot implica și modulul ABS, iar uneori este necesară activarea electronică a pompei pentru eliminarea completă a aerului.
Schimbarea preventivă a lichidului este una dintre intervențiile relativ ieftine care contribuie direct la menținerea unei pedale predictibile și a unei frânări constante atunci când sistemul este solicitat serios.