Lichid de frână contaminat cu apă: cum scade punctul de fierbere și când pedala devine nesigură

De ce apa schimbă comportamentul lichidului de frână

Lichidul de frână nou are un punct de fierbere ridicat, adaptat temperaturilor dezvoltate în etriere și conducte. Apa are însă un punct de fierbere mult mai mic. Pe măsură ce procentul de umiditate crește, scade și temperatura la care amestecul poate începe să formeze vapori.

Această diferență contează în special la coborâri lungi, frânări repetate sau condus sportiv. Etrierele pot transfera o cantitate mare de căldură către lichid. Dacă acesta fierbe local, apar bule de vapori în circuit.

Spre deosebire de lichid, gazul poate fi comprimat. Când apeși pedala, o parte din cursă este consumată pentru comprimarea vaporilor în loc să fie transmisă către pistoanele etrierelor. Pedala poate deveni moale și poate coborî mult mai aproape de podea.

Apa favorizează și coroziunea internă. Conductele metalice, cilindrul principal, modulele ABS și componentele etrierelor pot fi afectate în timp. Din acest motiv, degradarea lichidului nu este doar o problemă de punct de fierbere.

Când schimbul devine necesar

Intervalul exact depinde de producător, însă multe automobile au prevăzută înlocuirea lichidului la aproximativ doi ani. Pentru unele modele intervalul este diferit, astfel că documentația mașinii rămâne reperul principal.

Există aparate care estimează procentul de apă sau testează proprietățile lichidului. Acestea pot fi utile, dar interpretarea trebuie făcută corect. Culoarea lichidului nu este un indicator suficient. Un lichid aparent curat poate avea deja un punct de fierbere redus.

O pedală care devine moale doar după mai multe frânări puternice poate indica lichid supraîncălzit, dar simptome similare pot proveni și din aer în instalație, furtunuri deteriorate sau probleme la cilindrul principal. Dacă pedala își schimbă brusc comportamentul, mașina nu ar trebui utilizată în mod normal până la identificarea cauzei.