Dacia Spring cu cablu de încărcare second hand: ce verifici înainte să îl folosești zilnic

Verificarea fizică poate dezvălui o mare parte dintre probleme

Inspectează cablul pe întreaga lungime, nu doar în apropierea mufelor. Izolația trebuie să fie uniformă, fără tăieturi, zone strivite, porțiuni excesiv de rigide sau locuri care par reparate cu bandă izolatoare. Cablurile utilizate frecvent în exterior sunt călcate, răsucite și expuse la temperaturi foarte diferite, iar deteriorarea conductoarelor poate exista chiar dacă izolația nu este complet ruptă.

Examinează cu atenție conectorii. Pinii trebuie să fie drepți, curați și lipsiți de urme evidente de oxidare. Zonele maronii sau negre din jurul contactelor pot sugera supraîncălzire în trecut. Plasticul topit, deformat sau cu miros de material ars este un motiv suficient pentru a nu utiliza cablul.

La un cablu Mode 2 verifică și carcasa modulului electronic. Aceasta nu trebuie să fie crăpată sau să prezinte urme de infiltrații. LED-urile și sistemele de semnalizare trebuie să funcționeze normal, iar cablul trebuie să recunoască atât rețeaua electrică, cât și automobilul fără erori repetate.

Compatibilitatea este importantă și din perspectiva puterii. Un cablu dimensionat pentru un curent mai mic poate funcționa, dar va limita încărcarea. Mai important este ca specificațiile sale să fie clare și să provină de la un producător identificabil, nu de pe o etichetă deteriorată sau imposibil de citit.

Prima încărcare trebuie urmărită, nu lăsată nesupravegheată

Înainte să folosești zilnic un cablu second hand, fă primele teste într-un loc în care poți supraveghea încărcarea. După 15-30 de minute verifică temperatura mufelor și a cablului. O ușoară încălzire poate fi normală, însă un conector care devine foarte fierbinte indică o problemă de contact sau de dimensionare.

Dacă folosești o priză obișnuită, nu presupune că orice priză este potrivită pentru încărcarea repetată a unei mașini electrice. Contactele slăbite sau instalațiile vechi se pot încălzi chiar dacă dispozitivul de încărcare este perfect funcțional. O priză deteriorată poate fi confundată cu un cablu defect și invers.

Urmărește și comportamentul mașinii. Încărcarea trebuie să înceapă fără mai multe încercări succesive, să nu se întrerupă aleatoriu și să nu genereze mesaje repetate de eroare. Dacă problema apare la mai multe prize sau stații cu același cablu, acesta devine principalul suspect.