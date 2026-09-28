Ultima ora
Noi scumpiri se văd la orizont pentru români. Unde se așteaptă cele mai mari creșteri de prețuri până în noiembrie
de Alexandru Puiu
AUTO

Plăcuțe de frână vitrificate: de ce frânează slab deși au suficient material

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Plăcuțe de frână vitrificate: de ce frânează slab deși au suficient material
Plăcuță de frână vitrificată cu suprafață lucioasă și eficiență redusă

Grosimea unei plăcuțe de frână nu spune întotdeauna întreaga poveste despre starea sa. O plăcuță poate avea aparent suficient material de fricțiune pentru mii de kilometri, dar să ofere performanțe slabe dacă suprafața a fost vitrificată. Fenomenul apare atunci când materialul este expus la temperaturi excesive și se transformă într-o suprafață foarte netedă, lucioasă și mai puțin capabilă să genereze frecarea necesară.

Pentru șofer, simptomele pot fi derutante. Pedala poate părea relativ normală, nivelul lichidului de frână poate fi corect, iar plăcuțele pot arăta suficient de groase. Cu toate acestea, mașina are nevoie de o distanță mai mare pentru a încetini, iar pedala trebuie apăsată mai puternic decât înainte.

Cum ajung plăcuțele să se vitrifice

Una dintre cele mai frecvente cauze este supraîncălzirea repetată. Coborârile lungi cu frâna ținută apăsată, frânările agresive succesive sau utilizarea unor plăcuțe nepotrivite pentru masa și performanțele mașinii pot ridica temperatura peste zona normală de funcționare.

Problema poate apărea și după montarea unor plăcuțe noi dacă acestea nu sunt rodate corect. Materialul de fricțiune trebuie să formeze treptat o suprafață de contact uniformă cu discul. Dacă imediat după montare sunt efectuate frânări foarte puternice, temperatura poate crește înainte ca suprafețele să se adapteze, favorizând vitrificarea.

Un etrier blocat sau un piston care nu se retrage complet poate produce același efect. Plăcuța rămâne în contact permanent cu discul, temperatura crește constant, iar suprafața materialului se poate întări și lustrui. Într-o asemenea situație, simpla schimbare a plăcuțelor nu rezolvă cauza.

Plăcuțele vitrificate pot produce și zgomote. Un scârțâit persistent, mai ales în combinație cu o eficiență redusă a frânării, poate indica o suprafață prea netedă sau contaminată.

Când pot fi recuperate și când trebuie schimbate

În anumite situații ușoare, suprafața plăcuței poate fi îndepărtată printr-o șlefuire controlată, însă acest lucru trebuie făcut numai dacă materialul nu prezintă fisuri, deteriorări termice sau contaminare. În practică, înlocuirea este deseori mai sigură și mai predictibilă, în special pentru componentele unui sistem atât de important.

Vezi și:
Dacia Logan cu etrier blocat: cum recunoști roata care se încălzește și consumul care crește
Lichid de frână vechi: de ce pedala devine imprevizibilă la drum lung

Trebuie verificat și discul. Dacă suprafața acestuia prezintă pete albastre, caneluri, zone lucioase sau deformări, noile plăcuțe pot avea rapid aceeași problemă. Discul trebuie măsurat și inspectat înainte de montarea unui set nou.

Este important ca plăcuțele să fie înlocuite pe ambele roți ale aceleiași punți. Diferențele mari de material sau coeficient de frecare între stânga și dreapta pot provoca frânare dezechilibrată.

După montare, rodajul trebuie realizat progresiv. În primele zeci sau sute de kilometri, în funcție de recomandările producătorului, evită supraîncălzirea inutilă și frânările repetate de la viteze mari. Astfel, materialul de fricțiune se așază uniform, iar sistemul poate ajunge la performanțele pentru care a fost proiectat.

Buldozerul de 117 tone care folosește tehnologie de locomotivă: Caterpillar promite cu până la 25% mai puțin combustibil
Revista presei
Digi24
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari uzine din Europa ar putea fi sancționată de UE
Hit.ro
Roboții și AI sunt testați pentru a-i ajuta pe pacienții cu Alzheimer fără să înlocuiască oamenii
Romania TV
Criminalul Valentinei A FOST PRINS! Unde se ascundea Vlad, ancheta sare în aer! A recunoscut TOTUL
Femeia.ro
Brigitte Macron, moment stânjenitor la Palatul Élysée. Gestul făcut de Papa Leon față de Prima Doamnă a Franței a atras tuturor atenția
Adevarul
Constatarea unei familii care a renunțat la viața din SUA pentru un sat din Spania: „Nu mai voiam să trăim ca niște hamsteri pe roată”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Mișcarea, un aliat neașteptat împotriva durerii. Ce exerciții pot ajuta persoanele care suferă
Zooland.ro
De ce nu se mai tem urșii de oameni? Motivele reale pentru care comportamentul lor s-a schimbat în ultimii ani și cum pot fi prevenite tragediile: „Dacă singurul nostru răspuns este glonțul, nu gestionăm problema. Doar eliminăm, pe rând, victimele propriilor noastre greșeli” EXCLUSIV