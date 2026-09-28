Plăcuțe de frână vitrificate: de ce frânează slab deși au suficient material

Cum ajung plăcuțele să se vitrifice

Una dintre cele mai frecvente cauze este supraîncălzirea repetată. Coborârile lungi cu frâna ținută apăsată, frânările agresive succesive sau utilizarea unor plăcuțe nepotrivite pentru masa și performanțele mașinii pot ridica temperatura peste zona normală de funcționare.

Problema poate apărea și după montarea unor plăcuțe noi dacă acestea nu sunt rodate corect. Materialul de fricțiune trebuie să formeze treptat o suprafață de contact uniformă cu discul. Dacă imediat după montare sunt efectuate frânări foarte puternice, temperatura poate crește înainte ca suprafețele să se adapteze, favorizând vitrificarea.

Un etrier blocat sau un piston care nu se retrage complet poate produce același efect. Plăcuța rămâne în contact permanent cu discul, temperatura crește constant, iar suprafața materialului se poate întări și lustrui. Într-o asemenea situație, simpla schimbare a plăcuțelor nu rezolvă cauza.

Plăcuțele vitrificate pot produce și zgomote. Un scârțâit persistent, mai ales în combinație cu o eficiență redusă a frânării, poate indica o suprafață prea netedă sau contaminată.

Când pot fi recuperate și când trebuie schimbate

În anumite situații ușoare, suprafața plăcuței poate fi îndepărtată printr-o șlefuire controlată, însă acest lucru trebuie făcut numai dacă materialul nu prezintă fisuri, deteriorări termice sau contaminare. În practică, înlocuirea este deseori mai sigură și mai predictibilă, în special pentru componentele unui sistem atât de important.

Trebuie verificat și discul. Dacă suprafața acestuia prezintă pete albastre, caneluri, zone lucioase sau deformări, noile plăcuțe pot avea rapid aceeași problemă. Discul trebuie măsurat și inspectat înainte de montarea unui set nou.

Este important ca plăcuțele să fie înlocuite pe ambele roți ale aceleiași punți. Diferențele mari de material sau coeficient de frecare între stânga și dreapta pot provoca frânare dezechilibrată.