Lentilele de contact ies din imprimantă în 20 de minute. Inovația care poate elimina săptămânile de probe
O echipă de cercetători din Canada a dezvoltat o metodă prin care lentilele de contact personalizate pot fi fabricate în aproximativ 20 de minute. Platforma creată la University of Waterloo combină scanarea corneei, un software special, un nou tip de silicon și imprimarea 3D. În viitor, un pacient ar putea intra într-un cabinet, ar putea fi consultat și ar putea pleca în aceeași zi cu lentile realizate special pentru ochii săi.
Tehnologia nu este destinată doar persoanelor care folosesc lentile obișnuite pentru miopie. Ea ar putea fi mult mai importantă pentru pacienții cu o cornee neregulată. Aceștia au nevoie adesea de lentile rigide, personalizate și mai greu de produs.
În prezent, găsirea formei potrivite poate presupune mai multe consultații. Lentilele sunt testate, ajustate și refăcute. Întregul proces poate dura săptămâni sau chiar luni. Noua platformă încearcă să transforme această experiență într-un proces digital și rapid.
O lentilă construită după forma exactă a ochiului
Majoritatea lentilelor de contact sunt produse într-un număr limitat de forme și dimensiuni. Specialistul alege varianta care se apropie cel mai mult de caracteristicile ochiului. Soluția funcționează pentru foarte mulți purtători, dar nu este suficientă în toate cazurile.
Cercetătorii canadieni folosesc datele obținute prin scanarea topografiei corneei. Software-ul construiește apoi modelul digital al lentilei. Suprafața interioară urmărește forma ochiului, iar partea exterioară este calculată pentru a oferi corecția optică necesară.
Procesul se înscrie într-o tendință mai amplă prin care imprimarea 3D transformă medicina. În locul dispozitivelor medicale produse în dimensiuni standard, tehnologia permite realizarea unor obiecte adaptate fiecărui pacient.
Lentila este construită treptat, strat după strat. Imprimarea durează aproximativ 20 de minute. Viteza ar putea permite fabricarea produsului în timpul unei singure vizite, dacă tehnologia va fi autorizată și introdusă în cabinetele de optometrie. (University of Waterloo)
Cercetătorii au inventat un nou tip de silicon
O dificultate importantă a proiectului a fost materialul. Siliconul este folosit frecvent pentru lentile deoarece permite trecerea oxigenului și poate fi compatibil cu țesuturile umane. Variantele convenționale nu sunt însă potrivite pentru imprimarea 3D.
Echipa de la Waterloo a creat o formulă de silicon hidrofil special concepută pentru fabricația aditivă. Materialul poate fi depus în straturi foarte fine. În același timp, lentila rezultată trebuie să rămână transparentă, flexibilă și suficient de rezistentă.
Imprimarea strat cu strat poate lăsa mici denivelări pe suprafețele curbate. Aceste imperfecțiuni ar reduce claritatea și ar putea provoca disconfort. Cercetătorii au dezvoltat un strat protector extrem de subțire, aplicat fără contact direct, care netezește lentila fără să-i modifice forma personalizată. (University of Waterloo)
Proiectul amintește de alte progrese spectaculoase, precum prima cornee imprimată 3D. Diferența este că noile lentile nu înlocuiesc țesutul uman. Ele sunt dispozitive externe, realizate după geometria fiecărui ochi.
Lentilele nu sunt încă disponibile în cabinete
Testele de laborator au indicat că materialul este biocompatibil. Cercetătorii pregătesc acum studii realizate pe organisme vii. Abia după aceste etape vor putea începe evaluări clinice mai ample și procedurile necesare pentru comercializare.
Echipa a depus o cerere provizorie de brevet pentru noul silicon. Cercetătorii colaborează și cu Centre for Vision and Eye Research pentru a apropia tehnologia de piață. Proiectul a primit o medalie de aur la Shanghai International Exhibition of Inventions, în iunie 2026.
Tehnologia ar putea reduce numărul consultațiilor, timpul de așteptare și costurile de fabricație. Totuși, nu înseamnă că lentilele vor putea fi imprimate acasă. Scanarea corneei, calcularea corecției și verificarea produsului trebuie realizate cu echipamente medicale și sub supravegherea unui specialist.
În paralel, cercetătorii dezvoltă și lentile de contact inteligente, capabile să monitorizeze organismul sau să extindă vederea. Inovația de la Waterloo urmărește însă o problemă mult mai imediată: obținerea rapidă a unei lentile care se potrivește exact ochiului.
Pentru pacienții cu forme neregulate ale corneei, diferența poate fi uriașă. În locul mai multor probe și vizite repetate, întregul proces ar putea fi redus la o scanare, câteva calcule digitale și 20 de minute lângă o imprimantă 3D.