Lentilele de contact ies din imprimantă în 20 de minute. Inovația care poate elimina săptămânile de probe

În prezent, găsirea formei potrivite poate presupune mai multe consultații. Lentilele sunt testate, ajustate și refăcute. Întregul proces poate dura săptămâni sau chiar luni. Noua platformă încearcă să transforme această experiență într-un proces digital și rapid.

O lentilă construită după forma exactă a ochiului

Majoritatea lentilelor de contact sunt produse într-un număr limitat de forme și dimensiuni. Specialistul alege varianta care se apropie cel mai mult de caracteristicile ochiului. Soluția funcționează pentru foarte mulți purtători, dar nu este suficientă în toate cazurile.

Cercetătorii canadieni folosesc datele obținute prin scanarea topografiei corneei. Software-ul construiește apoi modelul digital al lentilei. Suprafața interioară urmărește forma ochiului, iar partea exterioară este calculată pentru a oferi corecția optică necesară.

Procesul se înscrie într-o tendință mai amplă prin care imprimarea 3D transformă medicina. În locul dispozitivelor medicale produse în dimensiuni standard, tehnologia permite realizarea unor obiecte adaptate fiecărui pacient.

Lentila este construită treptat, strat după strat. Imprimarea durează aproximativ 20 de minute. Viteza ar putea permite fabricarea produsului în timpul unei singure vizite, dacă tehnologia va fi autorizată și introdusă în cabinetele de optometrie. (University of Waterloo)

Cercetătorii au inventat un nou tip de silicon

O dificultate importantă a proiectului a fost materialul. Siliconul este folosit frecvent pentru lentile deoarece permite trecerea oxigenului și poate fi compatibil cu țesuturile umane. Variantele convenționale nu sunt însă potrivite pentru imprimarea 3D.

Echipa de la Waterloo a creat o formulă de silicon hidrofil special concepută pentru fabricația aditivă. Materialul poate fi depus în straturi foarte fine. În același timp, lentila rezultată trebuie să rămână transparentă, flexibilă și suficient de rezistentă.