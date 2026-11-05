Imprimarea 3D trece la un nou nivel. Cercetătorii au creat o tehnologie care produce obiecte complexe fără structuri de susținere

Ce este tehnologia DIAL și cum schimbă imprimarea 3D

În imprimarea 3D convențională, obiectele sunt construite prin adăugarea succesivă a materialului, conform unui model digital. Există mai multe tehnologii, fiecare cu avantaje și limitări.

Unele imprimante folosesc filament topit, depus strat cu strat. Altele utilizează rășini care se solidifică sub acțiunea luminii, oferind o precizie ridicată și posibilitatea realizării unor detalii foarte fine.

Problemele apar atunci când obiectul are elemente suspendate, cavități sau forme care nu pot fi susținute suficient în timpul construcției. În asemenea situații, imprimanta trebuie să creeze structuri temporare care susțin materialul până la finalizarea procesului.

Aceste suporturi consumă material suplimentar și trebuie îndepărtate ulterior. În cazul pieselor delicate, operațiunea poate fi dificilă și poate afecta calitatea suprafețelor.

Noua metodă DIAL urmărește să depășească aceste limitări prin combinarea unor caracteristici întâlnite în două categorii importante de imprimare.

Cercetătorii au demonstrat că tehnologia poate produce obiecte detaliate, cu geometrie complexă, fără necesitatea suporturilor convenționale.

De ce este importantă compatibilitatea cu diferite materiale

Un alt avantaj al metodei DIAL este flexibilitatea privind materialele utilizate. În prezent, alegerea unei tehnologii de imprimare este influențată puternic de proprietățile materialului care urmează să fie prelucrat.