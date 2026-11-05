Imprimarea 3D trece la un nou nivel. Cercetătorii au creat o tehnologie care produce obiecte complexe fără structuri de susținere
Imprimarea 3D a devenit un instrument important în industrie, medicină și cercetare, însă tehnologia are în continuare limitări atunci când trebuie să producă obiecte cu forme foarte complexe. Unele structuri necesită suporturi temporare, care sunt îndepărtate ulterior, iar alegerea materialelor poate limita precizia sau viteza procesului. O echipă de cercetători americani a dezvoltat acum o metodă care ar putea simplifica semnificativ fabricarea obiectelor tridimensionale.
Potrivit unui studiu realizat la Northwestern University și publicat în revista Science Advances, cercetătorii au creat o tehnologie numită DIAL, capabilă să combine precizia imprimării bazate pe lumină cu flexibilitatea utilizării diferitelor materiale. Descoperirea, prezentată de Brightsurf pe 4 noiembrie 2026, permite realizarea rapidă a unor structuri complexe fără suporturile necesare în numeroase metode convenționale.
Ce este tehnologia DIAL și cum schimbă imprimarea 3D
În imprimarea 3D convențională, obiectele sunt construite prin adăugarea succesivă a materialului, conform unui model digital. Există mai multe tehnologii, fiecare cu avantaje și limitări.
Unele imprimante folosesc filament topit, depus strat cu strat. Altele utilizează rășini care se solidifică sub acțiunea luminii, oferind o precizie ridicată și posibilitatea realizării unor detalii foarte fine.
Problemele apar atunci când obiectul are elemente suspendate, cavități sau forme care nu pot fi susținute suficient în timpul construcției. În asemenea situații, imprimanta trebuie să creeze structuri temporare care susțin materialul până la finalizarea procesului.
Aceste suporturi consumă material suplimentar și trebuie îndepărtate ulterior. În cazul pieselor delicate, operațiunea poate fi dificilă și poate afecta calitatea suprafețelor.
Noua metodă DIAL urmărește să depășească aceste limitări prin combinarea unor caracteristici întâlnite în două categorii importante de imprimare.
Cercetătorii au demonstrat că tehnologia poate produce obiecte detaliate, cu geometrie complexă, fără necesitatea suporturilor convenționale.
De ce este importantă compatibilitatea cu diferite materiale
Un alt avantaj al metodei DIAL este flexibilitatea privind materialele utilizate. În prezent, alegerea unei tehnologii de imprimare este influențată puternic de proprietățile materialului care urmează să fie prelucrat.
De exemplu, metodele bazate pe solidificarea cu lumină necesită materiale compatibile cu procesul de fotopolimerizare. În schimb, imprimarea prin extrudare poate utiliza o gamă diferită de materiale, dar nu oferă întotdeauna aceeași precizie.
Noua tehnologie încearcă să combine aceste avantaje, păstrând posibilitatea realizării unor detalii fine și extinzând flexibilitatea procesului.
Această caracteristică ar putea fi utilă în cercetarea materialelor, unde oamenii de știință trebuie să creeze structuri experimentale cu proprietăți specifice.
Ar putea deveni relevantă și pentru dezvoltarea unor componente miniaturizate, a unor dispozitive personalizate sau a unor piese care sunt dificil de fabricat prin metode clasice.
Totuși, compatibilitatea cu o gamă mai largă de materiale nu înseamnă că tehnologia poate imprima orice substanță sau că poate înlocui toate procedeele industriale existente.
Unde ar putea fi utilizată noua metodă
Imprimarea 3D este utilizată deja pentru prototipuri, componente mecanice, obiecte personalizate și numeroase aplicații experimentale.
În medicină, cercetătorii explorează inclusiv posibilitatea fabricării unor structuri biologice, deși realizarea unor organe complet funcționale rămâne o provocare mult mai complexă.
O tehnologie capabilă să producă forme complicate cu mai puține etape auxiliare ar putea reduce cantitatea de material irosit și timpul necesar fabricării anumitor componente.
În același timp, metodele experimentale trebuie evaluate în privința costurilor, fiabilității, dimensiunii maxime a obiectelor și compatibilității cu procesele industriale.
Deocamdată, DIAL reprezintă o realizare de cercetare, nu o tehnologie disponibilă automat pe imprimantele obișnuite.
Descoperirea arată însă că evoluția imprimării 3D nu depinde doar de creșterea vitezei sau de îmbunătățirea rezoluției, ci și de dezvoltarea unor procese care oferă mai multă libertate în proiectarea obiectelor.