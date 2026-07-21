Legea de care depind 1,2 miliarde de euro din PNRR a fost promulgată. Cercetarea din România intră în era digitală

Două jaloane PNRR cu o miză uriașă

Autoritatea Națională pentru Cercetare susține că legea permite îndeplinirea jaloanelor 272 și 276. De acestea depind aproximativ 1,2 miliarde de euro. Suma nu este destinată exclusiv cercetării. Îndeplinirea jaloanelor influențează însă evaluarea cererilor de plată depuse de România.

Presiunea este ridicată. Calendarul PNRR se apropie de final, iar întârzierile pot duce la suspendarea sau pierderea unor fonduri. Adoptarea unei legi nu înseamnă automat că banii ajung imediat în conturile statului. Comisia Europeană verifică modul în care reformele sunt puse în practică.

Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, a declarat că noul cadru reprezintă un pas important pentru modernizarea sistemului. Acesta a subliniat că digitalizarea procedurilor și simplificarea administrativă pot crea condiții mai bune pentru cercetători și mediul economic.

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților la finalul lunii iunie. Proiectul a fost analizat în procedură de urgență. Ulterior, documentul a fost trimis președintelui României pentru promulgare.

Cum se schimbă finanțarea proiectelor de cercetare

Una dintre principalele modificări privește introducerea unor platforme informatice interoperabile. Acestea ar trebui să fie folosite pe întregul ciclu de viață al unui proiect. Procesul începe cu depunerea cererii. Continuă cu evaluarea, contractarea, monitorizarea și raportarea rezultatelor.

În prezent, multe dintre aceste etape presupun documente trimise separat. Sunt utilizate aplicații diferite. Unele informații trebuie introduse de mai multe ori. Noul sistem ar trebui să conecteze bazele de date și să reducă numărul documentelor solicitate.