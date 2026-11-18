Diferența față de magnitudinea de 6,5 afișată de Google este explicată prin tehnologiile utilizate de cele două sisteme.

„Această diferență poate fi explicată prin faptul că cele două sisteme utilizează tehnologii, surse de date și metode de calcul diferite”, precizează INCDFP.

Practic, sistemul Android Earthquake Alerts folosește accelerometrele telefoanelor mobile pentru identificarea mișcărilor care ar putea indica producerea unui cutremur. Informațiile colectate de la numeroase dispozitive sunt analizate automat, pentru transmiterea rapidă a avertizărilor.

În schimb, INCDFP utilizează echipamente specializate din Rețeaua Seismică Națională, iar datele sunt ulterior verificate de seismologi. Astfel, potrivit institutului, accelerometrele telefoanelor sunt mai puțin performante decât instrumentele profesionale de monitorizare, ceea ce poate explica diferențele dintre estimările inițiale.

De ce unii români au simțit cutremurul mai puternic decât alții

Specialiștii explică faptul că magnitudinea și intensitatea unui cutremur reprezintă două lucruri diferite. Magnitudinea exprimă mărimea seismului și energia eliberată, în timp ce intensitatea descrie efectele acestuia într-un anumit loc.

Prin urmare, un cutremur de 5,7 poate produce mișcări puternice într-o localitate și vibrații abia perceptibile în alta, fără ca magnitudinea reală să fie diferită.

„Cutremurul a fost simțit diferit de la o localitate la alta și chiar de la o clădire la alta”, arată INCDFP.

Un factor important este adâncimea. Cutremurele vrâncene produse între 60 și 200 de kilometri pot fi resimțite pe suprafețe extinse, uneori la sute de kilometri de epicentru.

De asemenea, undele seismice nu se propagă uniform, iar tipul terenului poate amplifica sau diminua mișcările. Solurile moi și depozitele sedimentare pot favoriza amplificarea anumitor vibrații, în timp ce terenurile stâncoase au un comportament diferit.