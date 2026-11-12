GTA 6 ar putea readuce un personaj îndrăgit din trecut. Fanii cred că l-au recunoscut într-o scenă din ultimul trailer
Cel mai recent trailer pentru GTA 6 a stârnit noi speculații în rândul fanilor, după apariția unui personaj care seamănă izbitor cu Tony Prince, cunoscut drept Gay Tony. Personajul a fost introdus în GTA 4 și a devenit protagonistul uneia dintre cele mai apreciate extensii ale jocului. Deocamdată, Rockstar nu a confirmat că acesta va reveni în noul titlu, însă asemănările observate în imaginile publicate au alimentat discuțiile comunității.
Scena care a atras atenția apare în trailerul lansat pentru a anunța disponibilitatea preîncărcării jocului. Un bărbat îmbrăcat într-un maiou albastru și purtând ochelari negri, cu rame groase, rostește replica „Oh, it is so on now”. Pentru unii fani, combinația dintre înfățișare, voce și stilul personajului este suficientă pentru a suspecta că Tony Prince se pregătește să revină în universul Grand Theft Auto, scrie IGN.
Personajul din trailerul GTA 6 seamănă cu Tony Prince
Misteriosul bărbat apare pentru scurt timp în cel mai recent material video dedicat GTA 6. Fanii au remarcat barba, ochelarii și vocea, elemente care le amintesc de Tony Prince, personajul cunoscut și sub numele de Gay Tony.
Totuși, asemănarea nu reprezintă o confirmare. Personajul din trailer ar putea fi doar un alt locuitor al orașului, construit cu trăsături asemănătoare. Rockstar nu a oferit detalii despre identitatea sa, iar până la o dezvăluire oficială, ipoteza rămâne la nivelul speculațiilor.
Un alt detaliu care a alimentat discuțiile este aspectul bărbatului. Dacă este într-adevăr Tony, acesta pare mai corpolent și mai puțin preocupat de vestimentația elegantă care îl caracteriza în aparițiile anterioare. În plus, nu mai pare să ducă viața luxoasă asociată cu perioada în care conducea cluburi exclusiviste în Liberty City.
Cine este Gay Tony și ce legătură are cu GTA 6
Tony Prince și-a făcut debutul în GTA 4, iar povestea sa a fost dezvoltată în extensia The Ballad of Gay Tony. În această aventură, jucătorii îl controlează pe Luis Lopez, mâna dreaptă a lui Tony, în timp ce acesta încearcă să-și mențină afacerile din industria cluburilor de noapte.
Personajul a devenit unul dintre numele cunoscute ale universului Grand Theft Auto, în special datorită rolului său de proprietar de cluburi din Liberty City. Ulterior, Tony a ajuns în Los Santos și a reapărut în GTA Online, unde oferea misiuni legate de administrarea cluburilor de noapte.
O eventuală revenire în GTA 6 ar avea sens din punct de vedere al poveștii și al atmosferei noului joc. Acțiunea se desfășoară în Vice City și în statul fictiv Leonida, iar viața de noapte ocupă un loc important în materialele publicate până acum de Rockstar.
Dacă personajul din trailer este Tony, mutarea sa în Vice City ar reprezenta o continuare firească a traseului său din jocurile anterioare. Rămâne însă neclar dacă ar avea un rol important în poveste sau ar apărea doar într-o secvență secundară.
Viața de noapte din Vice City ar putea aduce și alte apariții surpriză
Cluburile și petrecerile sunt printre elementele evidențiate în trailerele GTA 6. Unul dintre localurile menționate în materialele asociate jocului se numește Jack of Hearts și ar urma să fie frecventat de celebrități și artiști.
Clubul a fost menționat și în piesa RH YNO a lui Travis Scott, care va fi inclusă în joc. În plus, o imagine publicată anterior a alimentat informațiile potrivit cărora rapperul Kodak Black ar urma să apară în GTA 6 ca personaj non-jucabil (NPC).
Aceste detalii sugerează că Rockstar acordă o atenție deosebită culturii cluburilor și divertismentului din Vice City. În acest context, prezența unui personaj precum Tony Prince ar completa atmosfera, mai ales că acesta este asociat direct cu industria vieții de noapte din seria Grand Theft Auto.
Fanii vor trebui însă să aștepte confirmarea oficială pentru a afla dacă bărbatul din trailer este într-adevăr Gay Tony. Lansarea jocului este la doar o săptămână distanță, iar interesul pentru noul titlu este deja foarte mare. GTA 6 a devenit cel mai precomandat joc din istoria magazinelor digitale PlayStation și Xbox, potrivit informațiilor prezentate în materialul IGN.
Revenirea lui Tony Prince ar fi o surpriză importantă pentru fanii care au urmărit evoluția personajelor din jocurile anterioare. Rockstar a construit de-a lungul timpului un univers în care anumite figuri reapar în contexte diferite, iar GTA Online a oferit deja ocazia unor astfel de reveniri.