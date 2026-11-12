GTA 6 ar putea readuce un personaj îndrăgit din trecut. Fanii cred că l-au recunoscut într-o scenă din ultimul trailer

Personajul din trailerul GTA 6 seamănă cu Tony Prince

Misteriosul bărbat apare pentru scurt timp în cel mai recent material video dedicat GTA 6. Fanii au remarcat barba, ochelarii și vocea, elemente care le amintesc de Tony Prince, personajul cunoscut și sub numele de Gay Tony.

Totuși, asemănarea nu reprezintă o confirmare. Personajul din trailer ar putea fi doar un alt locuitor al orașului, construit cu trăsături asemănătoare. Rockstar nu a oferit detalii despre identitatea sa, iar până la o dezvăluire oficială, ipoteza rămâne la nivelul speculațiilor.

Un alt detaliu care a alimentat discuțiile este aspectul bărbatului. Dacă este într-adevăr Tony, acesta pare mai corpolent și mai puțin preocupat de vestimentația elegantă care îl caracteriza în aparițiile anterioare. În plus, nu mai pare să ducă viața luxoasă asociată cu perioada în care conducea cluburi exclusiviste în Liberty City.

Cine este Gay Tony și ce legătură are cu GTA 6

Tony Prince și-a făcut debutul în GTA 4, iar povestea sa a fost dezvoltată în extensia The Ballad of Gay Tony. În această aventură, jucătorii îl controlează pe Luis Lopez, mâna dreaptă a lui Tony, în timp ce acesta încearcă să-și mențină afacerile din industria cluburilor de noapte.

Personajul a devenit unul dintre numele cunoscute ale universului Grand Theft Auto, în special datorită rolului său de proprietar de cluburi din Liberty City. Ulterior, Tony a ajuns în Los Santos și a reapărut în GTA Online, unde oferea misiuni legate de administrarea cluburilor de noapte.

O eventuală revenire în GTA 6 ar avea sens din punct de vedere al poveștii și al atmosferei noului joc. Acțiunea se desfășoară în Vice City și în statul fictiv Leonida, iar viața de noapte ocupă un loc important în materialele publicate până acum de Rockstar.

Dacă personajul din trailer este Tony, mutarea sa în Vice City ar reprezenta o continuare firească a traseului său din jocurile anterioare. Rămâne însă neclar dacă ar avea un rol important în poveste sau ar apărea doar într-o secvență secundară.