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Gaming

GTA 6 poate da peste cap economia: angajații își iau concediu pentru lansare, iar Netflix și alte industrii riscă pierderi uriașe

GTA 6 poate da peste cap economia: angajații își iau concediu pentru lansare, iar Netflix și alte industrii riscă pierderi uriașe
foto - Rockstar Games
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Lansarea unui joc video ar putea deveni unul dintre cele mai importante evenimente economice ale anului. Grand Theft Auto VI (GTA 6), programat să apară pe 19 noiembrie 2026, generează deja un fenomen neobișnuit: angajații solicită zile libere pentru a se juca, companiile de livrare se pregătesc pentru mai multe comenzi, iar platformele de streaming riscă să piardă spectatori.

Potrivit unei analize publicate de CNBC, impactul noului titlu Rockstar Games ar putea depăși cu mult industria gamingului, influențând consumul, turismul și divertismentul. După 13 ani de la apariția GTA V, analiștii estimează că succesorul său ar putea înregistra cea mai mare lansare din istoria jocurilor video.

Angajații își iau concediu pentru GTA 6. Cifrele sunt surprinzătoare

Un studiu realizat de BambooHR, companie specializată în administrarea resurselor umane, arată că solicitările de concediu pentru 19 noiembrie sunt cu aproape 13% mai numeroase decât în zilele echivalente din 2024 și 2025.

Mai mult, 18% dintre angajații americani cu salariu fix chestionați intenționează să își ia liber special pentru lansarea jocului. Procentul ajunge la 32% în rândul generației Z și la 27% pentru Millennials. Datele sugerează că GTA 6 ar putea produce un val neobișnuit de absențe de la serviciu.

Fenomenul nu este complet neașteptat. Așa cum Playtech a relatat anterior, Logitech a anunțat o inițiativă prin care cei 7.000 de angajați ai companiei pot beneficia de o zi liberă dedicată jocurilor video.

Netflix și cinematografele ar putea pierde spectatori, dar alte industrii câștigă

Consultanții PwC avertizează că timpul petrecut în GTA 6 ar putea reduce consumul de filme, seriale și transmisiuni sportive. Impactul ar putea deveni vizibil inclusiv în perioada Thanksgiving, când americanii petrec tradițional mai mult timp în fața televizoarelor.

Bart Spiegel, reprezentant al diviziei Global Entertainment & Media din cadrul PwC, anticipează că platformele de streaming video vor pierde o parte din atenția publicului. Acesta consideră că, în primul trimestru din 2027, unele companii de divertisment ar putea invoca succesul GTA 6 pentru a explica rezultate financiare sub așteptări.

Există însă și potențiali câștigători. Serviciile de livrare a mâncării ar putea beneficia de jucătorii care preferă să rămână acasă, în timp ce Miami ar putea atrage turiști interesați să descopere orașul care a inspirat Vice City.

Industria muzicală are deja un exemplu spectaculos: piesa „Love Is a Long Road”, a lui Tom Petty, inclusă în primul trailer GTA 6, a înregistrat o creștere de peste 37.000% a redărilor pe Spotify.

GTA 6 ar putea crea milionari și genera vânzări record

Creatorii de conținut și streamerii de pe Twitch se pregătesc pentru o creștere masivă a audiențelor. Unii consideră că jocul va crea noi milionari în 2027, datorită transmisiunilor live, sponsorizărilor și comunităților construite în jurul său.

Estimările financiare sunt impresionante. Sensor Tower indică peste 12 milioane de precomenzi până la 13 noiembrie, iar Morgan Stanley anticipează aproximativ 40 de milioane de exemplare vândute până în martie 2027. Sunt estimări independente, nu rezultate oficiale.

Rockstar Games a confirmat lansarea pe 19 noiembrie, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Între timp, jocul poate fi deja descărcat în avans, iar Microsoft pregătește și accesul prin cloud.

Rămâne de văzut dacă aceste previziuni se vor confirma, însă GTA 6 demonstrează deja că un joc video poate influența comportamentul consumatorilor la scară globală.

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