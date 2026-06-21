Lacul din România care se încălzește singur. Fenomenul rar atrage turiști din toată lumea
În fiecare vară, milioane de români aleg să își petreacă vacanțele în Grecia, Turcia, Italia sau Spania, atrași de plajele spectaculoase și de destinațiile promovate intens pe rețelele sociale. Cu toate acestea, România ascunde unele dintre cele mai spectaculoase locuri naturale din Europa, iar unul dintre ele este Lacul Ursu din Sovata, un fenomen rar care se încălzește în mod natural și care continuă să atragă turiști din întreaga lume. Puțini știu că la Sovata se află singurul lac helioterm din Europa și unul dintre cele mai cunoscute lacuri terapeutice de pe continent, o adevărată minune a naturii care îmbină proprietățile apei sărate cu un mecanism natural de încălzire.
Cum se încălzește singur Lacul Ursu
Lacul Ursu s-a format în anul 1875, în urma prăbușirii unei exploatări de sare. De-a lungul timpului, apa provenită din precipitații și izvoare s-a așezat la suprafața apei sărate, formând un strat care funcționează ca un adevărat izolator termic.
Acest fenomen, numit heliotermie, permite razelor soarelui să pătrundă prin stratul superior de apă dulce și să încălzească apa sărată aflată dedesubt. Căldura rămâne apoi captivă în interiorul lacului, iar temperaturile pot ajunge vara la peste 40 de grade Celsius la anumite adâncimi.
Tocmai acest mecanism face ca Lacul Ursu să fie considerat unic în Europa și să fie studiat de specialiști din întreaga lume.
De ce vin turiștii la Sovata
Pe lângă fenomenul natural spectaculos, Lacul Ursu este renumit pentru efectele terapeutice ale apei și nămolului sapropelic. Stațiunea Sovata este cunoscută în special pentru tratamentele destinate afecțiunilor reumatice, inflamatorii și ginecologice, motiv pentru care aici ajung anual zeci de mii de turiști din România, Ungaria, Germania, Austria și alte țări europene.
În timpul verii, zona devine una dintre cele mai căutate destinații din Transilvania, iar plimbările prin pădurile din jurul lacului completează experiența unei vacanțe relaxante.
România are locuri pe care mulți turiști străini le caută
Paradoxal, în timp ce mulți români aleg să plece în străinătate, numeroși turiști din Europa vin în România tocmai pentru a descoperi locuri unice pe care alte țări nu le au.
Un exemplu este Delta Dunării, una dintre cele mai bine conservate delte din lume și un adevărat paradis pentru iubitorii de natură și observarea păsărilor.
La fel de impresionantă este Cascada Bigăr, devenită celebră la nivel internațional datorită aspectului său spectaculos, sau Lacul Roșu, cunoscut pentru trunchiurile de copaci care ies din apă și creează un peisaj aparte.
Alte locuri spectaculoase care merită descoperite
România găzduiește și unele dintre cele mai impresionante forme de relief din Europa de Est. De exemplus, Sfinxul din Bucegi continuă să atragă turiști fascinați de forma sa misterioasă, în timp ce Vulcanii Noroioși oferă un peisaj care seamănă mai degrabă cu suprafața unei alte planete.
Tot în categoria locurilor unice intră și Peștera Scărișoara, care adăpostește unul dintre cei mai mari ghețari subterani din Europa, precum și spectaculosul Transfăgărășan, considerat de numeroși turiști străini unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din lume.
O comoară turistică aflată chiar acasă
Lacul Ursu din Sovata demonstrează că România ascunde încă numeroase locuri capabile să rivalizeze cu destinații celebre din străinătate. Fenomenul helioterm unic în Europa, peisajele spectaculoase și beneficiile terapeutice transformă această destinație într-un punct de atracție pentru turiști din întreaga lume.
Într-o perioadă în care vacanțele externe sunt tot mai populare, exemple precum Sovata arată că uneori cele mai surprinzătoare experiențe turistice se află chiar mai aproape decât ne imaginăm, iar România continuă să fie una dintre țările europene cu cele mai diverse și mai puțin cunoscute atracții naturale.