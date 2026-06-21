Lacul din România care se încălzește singur. Fenomenul rar atrage turiști din toată lumea

Acest fenomen, numit heliotermie, permite razelor soarelui să pătrundă prin stratul superior de apă dulce și să încălzească apa sărată aflată dedesubt. Căldura rămâne apoi captivă în interiorul lacului, iar temperaturile pot ajunge vara la peste 40 de grade Celsius la anumite adâncimi.

Tocmai acest mecanism face ca Lacul Ursu să fie considerat unic în Europa și să fie studiat de specialiști din întreaga lume.

De ce vin turiștii la Sovata

Pe lângă fenomenul natural spectaculos, Lacul Ursu este renumit pentru efectele terapeutice ale apei și nămolului sapropelic. Stațiunea Sovata este cunoscută în special pentru tratamentele destinate afecțiunilor reumatice, inflamatorii și ginecologice, motiv pentru care aici ajung anual zeci de mii de turiști din România, Ungaria, Germania, Austria și alte țări europene.

În timpul verii, zona devine una dintre cele mai căutate destinații din Transilvania, iar plimbările prin pădurile din jurul lacului completează experiența unei vacanțe relaxante.

România are locuri pe care mulți turiști străini le caută

Paradoxal, în timp ce mulți români aleg să plece în străinătate, numeroși turiști din Europa vin în România tocmai pentru a descoperi locuri unice pe care alte țări nu le au.

Un exemplu este Delta Dunării, una dintre cele mai bine conservate delte din lume și un adevărat paradis pentru iubitorii de natură și observarea păsărilor.

La fel de impresionantă este Cascada Bigăr, devenită celebră la nivel internațional datorită aspectului său spectaculos, sau Lacul Roșu, cunoscut pentru trunchiurile de copaci care ies din apă și creează un peisaj aparte.