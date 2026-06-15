Ţările europene cu cea mai ieftină cazare. Destinaţiile sunt de vis, dar prea puţin ştiute de turişti

Țara este încă puțin cunoscută turiștilor români, deși oferă una dintre cele mai frumoase combinații dintre natură și patrimoniu cultural din Balcani. Capitala Skopje surprinde prin arhitectura sa eclectică și numeroasele monumente, în timp ce Lacul Ohrid este considerat una dintre cele mai frumoase zone lacustre din Europa.

Apa limpede, plajele liniștite și centrul vechi al orașului Ohrid transformă această regiune într-o alternativă mult mai accesibilă la lacurile celebre din Italia sau Elveția. Turiștii își rezervă vacanțele cu aproximativ două săptămâni înainte și petrec aici, în medie, 4,4 nopți.

Ce nu poţi rata în Macedonia de Nord:

Ohrid – orașul de pe malul lacului cu același nume, inclus în patrimoniul UNESCO, ideal pentru plajă, plimbări și restaurante cu vedere la apă.

Lake Ohrid – unul dintre cele mai vechi și mai curate lacuri din Europa.

Skopje – capitala țării, cunoscută pentru podurile sale, cetatea Kale și vechiul bazar otoman.

Matka Canyon – canion spectaculos aflat la doar câțiva kilometri de Skopje.

Kosovo, surpriza turistică a Balcanilor

Cu un tarif mediu de 41,63 euro pe noapte, Kosovo se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai ieftine destinații. Deși nu figurează pe lista clasică a vacanțelor europene, țara începe să atragă tot mai mulți turiști interesați de experiențe autentice și de costuri reduse. Capitala Priștina oferă o atmosferă tânără și numeroase cafenele moderne, iar orașul istoric Prizren este considerat una dintre bijuteriile ascunse ale regiunii.

Majoritatea vizitatorilor includ Kosovo într-un circuit prin Balcani și petrec aici aproximativ cinci nopți.

Republica Moldova, una dintre cele mai accesibile destinații din Europa

Republica Moldova continuă să fie una dintre cele mai ieftine țări europene pentru turiști, cu un cost mediu al cazării de 45,49 euro pe noapte.

În ultimii ani, Chișinăul a devenit o destinație de city-break din ce în ce mai căutată, în special datorită restaurantelor bune, vinurilor apreciate și costurilor reduse.