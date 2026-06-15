Ţările europene cu cea mai ieftină cazare. Destinaţiile sunt de vis, dar prea puţin ştiute de turişti
Europa ascunde încă destinații spectaculoase unde o vacanță poate costa mult mai puțin decât în marile capitale turistice ale continentului. Un nou studiu realizat de platforma AirDNA arată că cele mai accesibile cazări din Europa se găsesc în special în Balcani și în Europa de Est, regiuni care oferă peisaje impresionante, orașe istorice și experiențe autentice la prețuri greu de egalat în vestul continentului.
Macedonia de Nord, campioana vacanțelor ieftine
Potrivit datelor AirDNA, Macedonia de Nord ocupă primul loc în topul celor mai accesibile destinații europene, cu un tarif mediu de doar 39,81 euro pe noapte.
Țara este încă puțin cunoscută turiștilor români, deși oferă una dintre cele mai frumoase combinații dintre natură și patrimoniu cultural din Balcani. Capitala Skopje surprinde prin arhitectura sa eclectică și numeroasele monumente, în timp ce Lacul Ohrid este considerat una dintre cele mai frumoase zone lacustre din Europa.
Apa limpede, plajele liniștite și centrul vechi al orașului Ohrid transformă această regiune într-o alternativă mult mai accesibilă la lacurile celebre din Italia sau Elveția. Turiștii își rezervă vacanțele cu aproximativ două săptămâni înainte și petrec aici, în medie, 4,4 nopți.
Ce nu poţi rata în Macedonia de Nord:
- Ohrid – orașul de pe malul lacului cu același nume, inclus în patrimoniul UNESCO, ideal pentru plajă, plimbări și restaurante cu vedere la apă.
- Lake Ohrid – unul dintre cele mai vechi și mai curate lacuri din Europa.
- Skopje – capitala țării, cunoscută pentru podurile sale, cetatea Kale și vechiul bazar otoman.
- Matka Canyon – canion spectaculos aflat la doar câțiva kilometri de Skopje.
Kosovo, surpriza turistică a Balcanilor
Cu un tarif mediu de 41,63 euro pe noapte, Kosovo se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai ieftine destinații. Deși nu figurează pe lista clasică a vacanțelor europene, țara începe să atragă tot mai mulți turiști interesați de experiențe autentice și de costuri reduse. Capitala Priștina oferă o atmosferă tânără și numeroase cafenele moderne, iar orașul istoric Prizren este considerat una dintre bijuteriile ascunse ale regiunii.
Majoritatea vizitatorilor includ Kosovo într-un circuit prin Balcani și petrec aici aproximativ cinci nopți.
Republica Moldova, una dintre cele mai accesibile destinații din Europa
Republica Moldova continuă să fie una dintre cele mai ieftine țări europene pentru turiști, cu un cost mediu al cazării de 45,49 euro pe noapte.
În ultimii ani, Chișinăul a devenit o destinație de city-break din ce în ce mai căutată, în special datorită restaurantelor bune, vinurilor apreciate și costurilor reduse.
Pentru iubitorii de turism viticol, cramele Cricova și Mileștii Mici reprezintă atracții de top. Mileștii Mici deține chiar unul dintre cele mai mari complexe subterane de vinuri din lume.
Vizitatorii petrec aici în medie 5,4 nopți, una dintre cele mai lungi durate de ședere din Europa.
Serbia, mai mult decât Belgrad
Cu un tarif mediu de 51,17 euro pe noapte, Serbia rămâne o alegere excelentă pentru turiștii care caută o vacanță accesibilă. Belgradul este principalul punct de atracție, datorită vieții de noapte și centrului istoric animat. Totuși, țara oferă mult mai mult decât capitala.
Novi Sad, situat pe malul Dunării, este unul dintre cele mai frumoase orașe din regiune, iar parcurile naturale din zona râului Drina atrag iubitorii de natură și drumeții. Regiunea viticolă Šumadija este o altă surpriză pentru cei care vor să descopere Serbia autentică.
Bosnia și Herțegovina, farmec oriental la preț redus
Bosnia și Herțegovina încheie topul destinațiilor accesibile, cu un tarif mediu de 56,33 euro pe noapte. Sarajevo este unul dintre cele mai interesante orașe europene, locul unde influențele otomane și cele austro-ungare coexistă într-un mod unic. Cafenelele tradiționale, bazarurile și centrul vechi oferă o atmosferă greu de găsit în alte părți ale Europei.
Mulți turiști aleg și Mostar, celebru pentru podul său istoric inclus în patrimoniul UNESCO, dar și pentru peisajele spectaculoase ale Herțegovinei.
Top 5 destinaţii din Bosnia și Herțegovina:
- Sarajevo – un amestec fascinant de influențe orientale și europene.
- Mostar – celebru pentru podul vechi inclus în patrimoniul UNESCO.
- Kravica Waterfalls – cascade impresionante, comparate adesea cu cele din Croația.
- Trebinje – unul dintre cele mai frumoase și mai puțin cunoscute orașe din Herțegovina.
- Blagaj Tekke – mănăstire construită lângă izvorul spectaculos al râului Buna.
Unde sunt cele mai scumpe cazări din Europa
La polul opus se află câteva dintre cele mai exclusiviste destinații europene. Monaco rămâne sinonim cu luxul, iar cererea pentru cazare explodează în timpul Marelui Premiu de Formula 1. Cei care vor să găsească prețuri mai bune trebuie să rezerve cu cel puțin două luni înainte.
Islanda ocupă locul al doilea între cele mai scumpe piețe turistice, cu un tarif mediu de aproape 210 euro pe noapte în Reykjavik. În schimb, turiștii sunt recompensați cu peisaje unice: gheizere, vulcani, ghețari și aurora boreală.
Andorra, Elveția și Regatul Unit completează clasamentul celor mai costisitoare destinații europene, unde prețurile depășesc frecvent 180 de euro pe noapte.
Pentru românii care caută vacanțe frumoase fără să cheltuiască sume uriașe pe cazare, Balcanii și Europa de Est rămân, în 2026, cele mai bune alternative la destinațiile consacrate din vestul continentului. În multe dintre aceste țări, costul unei nopți de cazare este de patru sau chiar cinci ori mai mic decât în Islanda, Elveția sau Monaco, iar experiențele oferite sunt adesea la fel de memorabile.