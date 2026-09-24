O navă spațială ar putea zbura fără nicio comandă de pe Pământ. Misiunea începe în 2027
O companie care vrea să exploateze resursele asteroizilor pregătește o misiune în care controlul de la sol ar urma să dispară complet. AstroForge intenționează să lanseze în 2027 Autonomy-1, o navă spațială care, după ce se va desprinde de rachetă, ar trebui să își desfășoare întreaga misiune fără să primească vreo comandă de la Pământ.
Misiunea este programată să plece în spațiu la bordul primei rachete Nova Pathfinder dezvoltate de Stoke Space, al cărei zbor inaugural este planificat pentru începutul anului 2027. Pentru AstroForge, Autonomy-1 va fi demonstrația completă a unui sistem de inteligență artificială numit Solo, conceput pentru a permite navei să ia singură decizii în timpul zborului, scrie Space.com.
Nava care nu va mai primi comenzi de la sol
AstroForge spune că Autonomy-1 ar putea deveni prima misiune spațială care își desfășoară întreaga activitate după separarea de rachetă fără o singură comandă transmisă de pe Pământ. Nava va continua să trimită către Terra date despre starea sa și despre ceea ce observă, însă comunicarea ar urma să funcționeze într-o singură direcție.
Cu alte cuvinte, oamenii de la sol vor putea vedea ce face nava și ce decizii ia, dar nu îi vor transmite instrucțiuni pentru desfășurarea misiunii. AstroForge spune că obiectivul este eliminarea operatorului uman din bucla de control.
Solo este un model de inteligență dezvoltat de companie pentru a coordona autonom funcțiile navei. Sistemul nu înlocuiește software-ul de zbor bazat pe reguli și pe modele fizice, ci funcționează peste acesta, astfel încât nava să poată lua decizii în timp real în funcție de ceea ce se întâmplă în timpul misiunii.
Pentru o companie care își imaginează în viitor o flotă de nave trimise în căutarea resurselor din Sistemul Solar, această autonomie ar putea avea un rol important. Controlarea manuală a unui număr mare de sonde ar necesita timp, oameni și resurse, iar fiecare operațiune ar trebui coordonată de la distanță.
Solo va fi testat mai întâi în modul „shadow”
Autonomy-1 nu va fi însă primul zbor al sistemului Solo. Înainte de demonstrația completă, tehnologia va fi testată pe DeepSpace-2, o misiune care urmează să fie lansată cu o rachetă Falcon 9 de la SpaceX, alături de o misiune care va transporta spre Lună al treilea modul lunar robotic al companiei Intuitive Machines.
DeepSpace-2 are ca obiectiv întâlnirea cu un asteroid din apropierea Pământului. Solo nu va controla însă operațiunile în timpul acestei misiuni. Sistemul va funcționa în ceea ce AstroForge numește „shadow mode”.
Practic, inteligența va analiza datele primite de navă și va lua decizii în paralel cu sistemele existente, însă deciziile sale nu vor fi aplicate. Echipa va putea astfel să observe cum funcționează Solo și ce ar fi făcut sistemul în situații reale, fără ca acesta să aibă control efectiv asupra navei.
Autonomy-1 este etapa următoare. De această dată, Solo ar trebui să treacă de la simularea deciziilor la controlul efectiv al operațiunilor navei.
Nava va trebui să gestioneze și un instrument NASA
Misiunea nu va avea însă doar rolul de a demonstra autonomia navei. Autonomy-1 va transporta și COMPASS, un instrument NASA destinat cercetării heliosferei. Solo va trebui să susțină și activitățile acestui instrument științific, ceea ce adaugă o componentă suplimentară demonstrației.
AstroForge are deja două misiuni spațiale la activ, însă experiența companiei nu a fost lipsită de probleme. În aprilie 2023, compania a trimis pe orbită Brokkr-1, un cubesat prototip, dar nu a reușit să activeze tehnologia de rafinare pe care voia să o testeze.
În februarie 2025, AstroForge a trimis sonda Odin în spațiul profund, împreună cu misiunea IM-2 a Intuitive Machines către Lună. Odin trebuia să survoleze și să studieze un asteroid din apropierea Pământului, însă compania a întâmpinat probleme în stabilirea comunicațiilor cu sonda, iar aceasta a fost în cele din urmă pierdută.
Tocmai de aceea, Autonomy-1 va fi urmărită cu atenție. Misiunea nu este importantă doar pentru planurile AstroForge de a exploata resursele asteroizilor, ci și pentru testarea unei abordări în care navele spațiale pot funcționa cu un grad mult mai mare de independență față de echipele de la sol.
O misiune importantă și pentru noua rachetă Nova Pathfinder
Autonomy-1 va marca și primul zbor orbital al companiei Stoke Space. Startup-ul american dezvoltă rachete complet reutilizabile, iar Nova Pathfinder este programată să își facă debutul la începutul lui 2027.
Pentru AstroForge, miza este demonstrarea sistemului Solo într-o misiune reală. Pentru Stoke Space, lansarea reprezintă testul propriei rachete în condiții orbitale. Cele două tehnologii se întâlnesc astfel în aceeași misiune, fiecare aflată într-o etapă importantă de dezvoltare.
Ideea unei nave care poate lua singură decizii este deosebit de relevantă pentru misiunile care se îndepărtează de Pământ. Pe măsură ce distanța crește, comunicațiile nu permit un control instantaneu, iar echipele de la sol trebuie să țină cont de întârzierile semnalului. Un sistem capabil să analizeze situația și să reacționeze la bord poate reduce dependența de comenzile transmise de pe Terra.