O navă spațială ar putea zbura fără nicio comandă de pe Pământ. Misiunea începe în 2027

Nava care nu va mai primi comenzi de la sol

AstroForge spune că Autonomy-1 ar putea deveni prima misiune spațială care își desfășoară întreaga activitate după separarea de rachetă fără o singură comandă transmisă de pe Pământ. Nava va continua să trimită către Terra date despre starea sa și despre ceea ce observă, însă comunicarea ar urma să funcționeze într-o singură direcție.

Cu alte cuvinte, oamenii de la sol vor putea vedea ce face nava și ce decizii ia, dar nu îi vor transmite instrucțiuni pentru desfășurarea misiunii. AstroForge spune că obiectivul este eliminarea operatorului uman din bucla de control.

Solo este un model de inteligență dezvoltat de companie pentru a coordona autonom funcțiile navei. Sistemul nu înlocuiește software-ul de zbor bazat pe reguli și pe modele fizice, ci funcționează peste acesta, astfel încât nava să poată lua decizii în timp real în funcție de ceea ce se întâmplă în timpul misiunii.

Pentru o companie care își imaginează în viitor o flotă de nave trimise în căutarea resurselor din Sistemul Solar, această autonomie ar putea avea un rol important. Controlarea manuală a unui număr mare de sonde ar necesita timp, oameni și resurse, iar fiecare operațiune ar trebui coordonată de la distanță.

Solo va fi testat mai întâi în modul „shadow”

Autonomy-1 nu va fi însă primul zbor al sistemului Solo. Înainte de demonstrația completă, tehnologia va fi testată pe DeepSpace-2, o misiune care urmează să fie lansată cu o rachetă Falcon 9 de la SpaceX, alături de o misiune care va transporta spre Lună al treilea modul lunar robotic al companiei Intuitive Machines.

DeepSpace-2 are ca obiectiv întâlnirea cu un asteroid din apropierea Pământului. Solo nu va controla însă operațiunile în timpul acestei misiuni. Sistemul va funcționa în ceea ce AstroForge numește „shadow mode”.

Practic, inteligența va analiza datele primite de navă și va lua decizii în paralel cu sistemele existente, însă deciziile sale nu vor fi aplicate. Echipa va putea astfel să observe cum funcționează Solo și ce ar fi făcut sistemul în situații reale, fără ca acesta să aibă control efectiv asupra navei.