Când se deschide lotul Chiribiș – Biharia din Autostrada Transilvania. Lucrările au ajuns la 78%
Lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației în decembrie 2026, potrivit unei estimări prezentate în vară de constructor, însă inaugurarea nu are o dată confirmată. Cel mai recent anunț al Companiei Naționale de Investiții Rutiere arată că lucrările au ajuns la 78% la sfârșitul lunii septembrie, iar autoritățile speră să se apropie de finalizarea lor în decembrie. Termenul contractual rămâne 20 mai 2027.
Ce spun autoritățile despre finalizarea din decembrie
Pe șantierul lotului de aproximativ 28,5 kilometri, lucrările avansează înaintea graficului contractual. În octombrie începe așternerea ultimului strat de asfalt, după ce în septembrie au fost montate toate grinzile podurilor și pasajelor.
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a explicat că menținerea ritmului depinde și de condițiile meteorologice din această toamnă. Obiectivul prezentat în anunțul CNIR din 1 octombrie este avansarea spre finalizarea lucrărilor până în decembrie.
„Veștile de pe Autostrada Transilvania, lotul Chiribiș – Biharia sunt foarte bune. Am ajuns la aproape 80%, se aștern zilnic 3000 de tone de asfalt. Este un progres foarte bun, inclusiv la poduri, toate grinzile sunt montate. Vara a fost o vreme bună și ne-a ajutat. Sperăm să avem o toamnă caldă să continuăm în același ritm, să terminăm asfaltările și toate lucrările conexe, iar în decembrie să ne apropiem de finalizarea lucrărilor pe acest sector de 28 de kilometri”, a declarat Horațiu Cosma.
Posibilitatea deschiderii circulației înainte de sfârșitul anului fusese menționată în iulie de constructorul Beniamin Rus. Acesta condiționa estimarea de păstrarea ritmului de lucru și de vremea favorabilă, potrivit Agerpres.
Decembrie 2026 rămâne, așadar, o posibilitate de deschidere, iar 20 mai 2027 este termenul de finalizare din contract. Anunțul actual nu stabilește o zi pentru inaugurarea tronsonului.
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Cât s-a construit și unde au ajuns asfaltările
Stadiul fizic a crescut cu șapte puncte procentuale în septembrie, până la 78%. Potrivit CNIR, pe șantier sunt mobilizate peste 500 de persoane și 400 de utilaje și echipamente, iar relocarea DN 19E a fost finalizată pe întreaga lungime prevăzută.
Lucrările la straturile rutiere au avansat pe cea mai mare parte a traseului. Balastul stabilizat este realizat în proporție de 91%, corespunzătoare unei lungimi de aproximativ 26 de kilometri.
Situația comunicată de companie include următoarele lucrări.
- Primul strat de asfalt a fost așternut pe 21,5 kilometri, reprezentând 76%.
- Al doilea strat de asfalt acoperă 14 kilometri, respectiv 49%.
- Cele 18 structuri sunt finalizate integral.
- Parapetele marginale sunt montate pe 21 de kilometri.
Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, și secretarul de stat Horațiu Cosma au efectuat o nouă verificare a șantierului. Vizita a inclus ședința lunară de progres, în cadrul căreia a fost analizată evoluția lucrărilor.
„Lucrările sunt înaintea graficului. Atât timp cât vremea ne permite, facem toate eforturile pentru a ajuta constructorul. Echipa CNIR a fost în șantier pentru ședința lunară de progres, sperăm să avansăm cât mai mult, la nivelul de calitate cu care constructorul ne-a obișnuit”, a transmis Gabriel Budescu, potrivit anunțului CNIR publicat de Economica.net.
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Cine construiește tronsonul și cât costă proiectul
Proiectarea și execuția subsecțiunii 3C2 Chiribiș–Biharia sunt realizate de asocierea Precon Transilvania, lider de asociere, și Citadina 98. Valoarea contractului este de 785 de milioane de lei.
Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027. Tronsonul face parte din legătura Autostrăzii Transilvania către frontiera cu Ungaria, iar continuitatea circulației în această zonă depinde și de finalizarea sectorului vecin Suplacu de Barcău–Chiribiș.