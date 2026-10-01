Când se deschide lotul Chiribiș – Biharia din Autostrada Transilvania. Lucrările au ajuns la 78%

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a explicat că menținerea ritmului depinde și de condițiile meteorologice din această toamnă. Obiectivul prezentat în anunțul CNIR din 1 octombrie este avansarea spre finalizarea lucrărilor până în decembrie.

„Veștile de pe Autostrada Transilvania, lotul Chiribiș – Biharia sunt foarte bune. Am ajuns la aproape 80%, se aștern zilnic 3000 de tone de asfalt. Este un progres foarte bun, inclusiv la poduri, toate grinzile sunt montate. Vara a fost o vreme bună și ne-a ajutat. Sperăm să avem o toamnă caldă să continuăm în același ritm, să terminăm asfaltările și toate lucrările conexe, iar în decembrie să ne apropiem de finalizarea lucrărilor pe acest sector de 28 de kilometri”, a declarat Horațiu Cosma.

Posibilitatea deschiderii circulației înainte de sfârșitul anului fusese menționată în iulie de constructorul Beniamin Rus. Acesta condiționa estimarea de păstrarea ritmului de lucru și de vremea favorabilă, potrivit Agerpres.

Decembrie 2026 rămâne, așadar, o posibilitate de deschidere, iar 20 mai 2027 este termenul de finalizare din contract. Anunțul actual nu stabilește o zi pentru inaugurarea tronsonului.

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Cât s-a construit și unde au ajuns asfaltările

Stadiul fizic a crescut cu șapte puncte procentuale în septembrie, până la 78%. Potrivit CNIR, pe șantier sunt mobilizate peste 500 de persoane și 400 de utilaje și echipamente, iar relocarea DN 19E a fost finalizată pe întreaga lungime prevăzută.

Lucrările la straturile rutiere au avansat pe cea mai mare parte a traseului. Balastul stabilizat este realizat în proporție de 91%, corespunzătoare unei lungimi de aproximativ 26 de kilometri.