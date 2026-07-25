La ce folosesc românii AI-ul. Suntem în urma multor țări, iar inteligența artificială încă nu îi înlocuiește pe oameni și rareori face singură toată munca, arată un studiu global realizat de Google

România face parte din această schimbare, însă pornește de mai jos decât cea mai mare parte a Europei. Datele Eurostat arată că numai 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani folosiseră instrumente de inteligență artificială generativă în 2025, cea mai redusă proporție din Uniunea Europeană. Media europeană era de 32,7%, iar în țări precum Danemarca și Estonia utilizarea se apropia de jumătate din populație. Am prezentat mai pe larg și cum arată adopția inteligenței artificiale în Europa și de ce România rămâne în urmă.

Românii folosesc mai puțin AI-ul decât aproape toți europenii

Diferența este vizibilă atât în rândul populației generale, cât și în mediul de afaceri. În 2025, doar 5,2% dintre companiile românești cu cel puțin zece angajați foloseau tehnologii bazate pe inteligență artificială, față de media de 20% înregistrată la nivelul Uniunii Europene. România ocupa din nou ultima poziție, în timp ce în Danemarca ponderea ajungea la 42%.

Datele disponibile nu oferă pentru România o listă separată și completă a tuturor activităților pentru care este folosit AI-ul. La nivel european, însă, utilizarea personală este cea mai răspândită, urmată de cea profesională și de folosirea pentru școală sau facultate. Oamenii îi cer să genereze ori să corecteze texte, să caute informații, să explice subiecte dificile, să compare produse sau să îi ajute în rezolvarea unor sarcini de serviciu.

În România, această tendință se vede mai ales în rândul tinerilor. Aproximativ 44,1% dintre cei cu vârste între 16 și 24 de ani folosiseră instrumente de AI generativă în 2025, o proporție mult mai mare decât cea din populația generală, dar care plasa România tot pe ultimul loc în UE pentru această categorie de vârstă.

În companiile care au început deja să adopte tehnologia, AI-ul este folosit mai ales ca instrument de sprijin. De altfel, unele IMM-uri din România susțin că economisesc până la șase zile de muncă lunar cu ajutorul AI-ului, fără ca tehnologia să preia însă complet rolul angajaților.

AI-ul a ajuns în multe profesii, dar este folosit selectiv

Datele Google arată că inteligența artificială apare deja în 68% dintre profesiile analizate, care reprezintă aproape 90% din locurile de muncă din Statele Unite. Totuși, într-un job obișnuit, tehnologia este folosită pentru numai aproximativ 21% dintre sarcinile care alcătuiesc activitatea de zi cu zi.

Cu alte cuvinte, un angajat poate apela la un chatbot pentru a rezuma un document, a găsi informații, a genera câteva idei sau a verifica o ipoteză, dar continuă să ia deciziile importante, să verifice răspunsurile și să ducă proiectul până la capăt.