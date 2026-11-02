Bateria care ar putea schimba definitiv mașinile electrice. CATL pregătește o tehnologie cu densitate energetică uriașă

Ce înseamnă bateria solid-state de 500 Wh/kg și de ce contează

Bateriile litiu-ion utilizate astăzi în majoritatea automobilelor electrice folosesc, în mod obișnuit, un electrolit lichid sau un sistem cu componente gelificate pentru transportul ionilor între electrozi. Tehnologia solid-state urmărește înlocuirea electrolitului lichid cu unul solid, deschizând posibilitatea unor arhitecturi diferite, cu densitate energetică mai mare și potențiale avantaje de siguranță.

CATL dezvoltă un sistem bazat pe electroliți solizi cu sulfuri. Această categorie de materiale oferă conductivitate ionică ridicată, dar ridică și dificultăți tehnice. Componentele solide trebuie să păstreze un contact stabil în timpul încărcării, descărcării și variațiilor de temperatură. Problemele de durabilitate și fabricare la scară mare nu sunt încă rezolvate complet.

Obiectivul de 500 Wh/kg este deosebit de interesant deoarece reprezintă o densitate energetică foarte ridicată la nivel de celulă. În termeni simpli, ar permite stocarea unei cantități mai mari de energie pentru aceeași masă. Totuși, densitatea întregului pachet de baterii ar fi mai mică decât cea a celulelor, deoarece pachetul include structură, conexiuni, sisteme de răcire și componente electronice.

Într-un scenariu teoretic, un pachet cu densitate energetică îmbunătățită ar putea permite construirea unor automobile cu autonomie mai mare, fără creșterea proporțională a greutății. O altă posibilitate ar fi păstrarea autonomiei actuale, dar cu baterii mai ușoare și mai compacte.

Pentru un șofer din România, avantajele ar putea deveni evidente mai ales pe traseele lungi, precum București–Cluj-Napoca sau București–Timișoara, unde autonomia reală și numărul opririlor pentru încărcare influențează direct experiența călătoriei.

Producția începe în 2027, dar mașinile accesibile vor avea de așteptat

CATL estimează că va putea începe producția la scară redusă a bateriilor complet solid-state în 2027. Producția de masă este vizată în jurul anului 2030, ceea ce arată că tehnologia se află încă într-o etapă de dezvoltare și validare industrială. Celulele de 20 Ah reprezintă un progres experimental, nu un produs disponibil deja pentru automobilele cumpărate din reprezentanțe.

Compania nu este singură în această cursă. Toyota urmărește introducerea primelor automobile cu baterii complet solid-state în perioada 2027–2028, iar Samsung SDI și BYD dezvoltă propriile soluții. Există însă diferențe importante între lansarea unor vehicule produse în serie limitată și capacitatea de a echipa anual milioane de automobile.