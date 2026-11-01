Ford Mustang Mach-E 2027 vine cu baterie mare din standard și autonomie de peste 500 km. Surpriza este prețul noului SUV electric

Pe lângă această modificare, Ford introduce și un pachet numit Trail, destinat celor care își doresc un automobil electric potrivit nu doar pentru asfalt, ci și pentru drumuri de pietriș sau trasee de pământ ușor accesibile. Este o încercare interesantă de a transforma Mach-E într-un crossover mai versatil, fără să-l confunde însă cu un vehicul de off-road veritabil.

Ford Mustang Mach-E primește autonomie extinsă fără să mai plătești separat pentru bateria mare

Până acum, cumpărătorii Mustang Mach-E trebuiau să acorde o atenție specială configurației alese, deoarece versiunile cu autonomie standard și cele Extended Range ofereau experiențe destul de diferite. Pentru anul-model 2027, Ford simplifică gama și introduce bateria mare încă de la nivelul Select, cea mai accesibilă echipare.

Capacitatea utilă de 88 kWh este disponibilă atât pentru versiunile Select, cât și Premium, indiferent dacă acestea folosesc tracțiune spate sau integrală. Pentru GT și Rally, Ford păstrează un acumulator de 91 kWh, adaptat cerințelor unor motorizări semnificativ mai puternice.

În configurația cu tracțiune spate, autonomia estimată poate ajunge la aproximativ 515 kilometri conform metodologiei americane EPA, în timp ce variantele cu tracțiune integrală sunt asociate cu valori de aproximativ 483 de kilometri. Pentru modelele GT și Rally, estimările sunt de aproximativ 451, respectiv 410 kilometri. Trebuie subliniat că valorile definitive pentru întreaga gamă 2027 nu au fost încă omologate, iar rezultatele pentru versiunea Trail vor fi anunțate ulterior.

Prețul de pornire pentru Mustang Mach-E Select cu tracțiune spate este echivalentul a circa 35.700 de euro, calculat la cursul actual de schimb din prețul american, fără transport și alte taxe. Cu taxa de destinație inclusă în oferta din SUA, valoarea urcă la aproximativ 37.500 de euro. Varianta Select cu tracțiune integrală și Premium cu tracțiune spate pornesc fiecare de la aproximativ 38.400 de euro înainte de transport.

Aceste sume nu trebuie confundate cu viitoarele prețuri pentru Europa. Diferențele de fiscalitate, omologare și echipare pot modifica semnificativ costul final. În România, Ford afișează în prezent pentru Mustang Mach-E prețuri promoționale care pornesc de la aproximativ 40.000 de euro pentru gama comercializată local, însă aceasta nu reprezintă o ofertă pentru versiunile americane din 2027.

Mustang Mach-E Trail aduce suspensie modificată și echipamente pentru aventuri

Noua versiune Trail este una dintre cele mai interesante surprize ale actualizării. Disponibilă sub forma unui pachet aplicat modelului Select cu tracțiune integrală, aceasta costă suplimentar echivalentul a aproximativ 2.050 de euro pe piața americană. Prețul total al configurației, înainte de taxa de transport, ajunge astfel la aproximativ 40.400 de euro.