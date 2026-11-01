Ford Mustang Mach-E 2027 vine cu baterie mare din standard și autonomie de peste 500 km. Surpriza este prețul noului SUV electric
Ford schimbă strategia pentru unul dintre cele mai importante automobile electrice ale sale. Mustang Mach-E, crossoverul care a adus celebrul nume Mustang în era propulsiei fără emisii locale, primește o actualizare semnificativă pentru anul-model 2027. În locul unei revoluții de design, producătorul american a ales să îmbunătățească aspectele care contează cel mai mult pentru șoferii interesați de un vehicul electric: autonomia, echiparea standard și flexibilitatea în utilizare.
Cea mai importantă noutate este renunțarea la bateria cu autonomie standard, disponibilă pe generația precedentă. Noul Mustang Mach-E va utiliza încă din versiunea de bază un acumulator cu o capacitate utilă de 88 kWh, în timp ce variantele sportive GT și Rally vor beneficia de o baterie de 91 kWh. În Statele Unite, prețurile pornesc de la echivalentul a aproximativ 35.700 de euro, înainte de taxele și costurile suplimentare aplicabile pe piața americană.
Pe lângă această modificare, Ford introduce și un pachet numit Trail, destinat celor care își doresc un automobil electric potrivit nu doar pentru asfalt, ci și pentru drumuri de pietriș sau trasee de pământ ușor accesibile. Este o încercare interesantă de a transforma Mach-E într-un crossover mai versatil, fără să-l confunde însă cu un vehicul de off-road veritabil.
Ford Mustang Mach-E primește autonomie extinsă fără să mai plătești separat pentru bateria mare
Până acum, cumpărătorii Mustang Mach-E trebuiau să acorde o atenție specială configurației alese, deoarece versiunile cu autonomie standard și cele Extended Range ofereau experiențe destul de diferite. Pentru anul-model 2027, Ford simplifică gama și introduce bateria mare încă de la nivelul Select, cea mai accesibilă echipare.
Capacitatea utilă de 88 kWh este disponibilă atât pentru versiunile Select, cât și Premium, indiferent dacă acestea folosesc tracțiune spate sau integrală. Pentru GT și Rally, Ford păstrează un acumulator de 91 kWh, adaptat cerințelor unor motorizări semnificativ mai puternice.
În configurația cu tracțiune spate, autonomia estimată poate ajunge la aproximativ 515 kilometri conform metodologiei americane EPA, în timp ce variantele cu tracțiune integrală sunt asociate cu valori de aproximativ 483 de kilometri. Pentru modelele GT și Rally, estimările sunt de aproximativ 451, respectiv 410 kilometri. Trebuie subliniat că valorile definitive pentru întreaga gamă 2027 nu au fost încă omologate, iar rezultatele pentru versiunea Trail vor fi anunțate ulterior.
Prețul de pornire pentru Mustang Mach-E Select cu tracțiune spate este echivalentul a circa 35.700 de euro, calculat la cursul actual de schimb din prețul american, fără transport și alte taxe. Cu taxa de destinație inclusă în oferta din SUA, valoarea urcă la aproximativ 37.500 de euro. Varianta Select cu tracțiune integrală și Premium cu tracțiune spate pornesc fiecare de la aproximativ 38.400 de euro înainte de transport.
Aceste sume nu trebuie confundate cu viitoarele prețuri pentru Europa. Diferențele de fiscalitate, omologare și echipare pot modifica semnificativ costul final. În România, Ford afișează în prezent pentru Mustang Mach-E prețuri promoționale care pornesc de la aproximativ 40.000 de euro pentru gama comercializată local, însă aceasta nu reprezintă o ofertă pentru versiunile americane din 2027.
Mustang Mach-E Trail aduce suspensie modificată și echipamente pentru aventuri
Noua versiune Trail este una dintre cele mai interesante surprize ale actualizării. Disponibilă sub forma unui pachet aplicat modelului Select cu tracțiune integrală, aceasta costă suplimentar echivalentul a aproximativ 2.050 de euro pe piața americană. Prețul total al configurației, înainte de taxa de transport, ajunge astfel la aproximativ 40.400 de euro.
Ford a modificat suspensia prin utilizarea unor arcuri și amortizoare adaptate, iar garda la sol crește cu 10 milimetri în față și 15 milimetri în spate față de anumite configurații convenționale. Automobilul primește componente de direcție inspirate de Mustang Mach-E Rally, jante de 19 inci și anvelope Michelin CrossClimate 2, concepute pentru utilizare în condiții meteorologice variate.
Scopul nu este transformarea modelului într-un concurent pentru vehiculele specializate în teren accidentat. Trail este destinat drumurilor forestiere accesibile, traseelor cu pietriș și călătoriilor către locuri unde asfaltul se termină înainte de destinație. Pentru România, această abordare ar putea fi atractivă pentru șoferii care ajung frecvent la pensiuni montane, cabane sau zone de agrement unde ultimii kilometri se parcurg pe suprafețe neasfaltate.
Pachetul include și Pro Power Onboard, care permite alimentarea unor accesorii electrice cu o putere totală de până la 400W prin prize disponibile în habitaclu și portbagaj. Poți alimenta astfel dispozitive electronice mici, o pompă pentru anvelopele bicicletei sau echipamente de camping compatibile, fără să ai nevoie de o baterie externă separată.
În restul gamei, sistemul de asistență BlueCruise 1.5 rămâne o componentă importantă a ofertei, fiind disponibil în funcție de nivelul de echipare și pachetele opționale alese. Ford păstrează astfel accentul pe confort, tehnologie și utilizare cotidiană.
Comenzile pentru Mustang Mach-E 2027 au fost deschise în Statele Unite pe 22 octombrie 2026, iar primele livrări ale versiunii Trail sunt anticipate pentru primul trimestru din 2027. Deocamdată, Ford nu a confirmat prețurile și calendarul exact pentru România.
Actualizarea arată însă o direcție interesantă pentru piața mașinilor electrice. În loc să păstreze autonomia mare drept privilegiu al versiunilor scumpe, Ford încearcă să o transforme într-o caracteristică standard. Dacă această strategie va fi aplicată și în Europa, Mustang Mach-E ar putea deveni o alternativă mai convingătoare pentru șoferii care doresc să treacă la electric fără să facă prea multe compromisuri la drum lung.