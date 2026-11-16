Kia lansează un rival electric pentru Volkswagen Transporter. Noul PV7 poate transporta nouă persoane sau trei europaleți
Electrificarea transportului comercial a început să schimbe semnificativ oferta producătorilor auto, dar majoritatea lansărilor spectaculoase continuă să fie concentrate asupra SUV-urilor și automobilelor destinate familiilor. Kia încearcă să demonstreze că tehnologiile dezvoltate pentru mașinile electrice moderne pot transforma și vehiculele utilitare, acolo unde autonomia, capacitatea de încărcare și timpul pierdut la stațiile de alimentare influențează direct costurile unei afaceri. După succesul modelului PV5, constructorul sud-coreean pregătește un vehicul considerabil mai mare, destinat transportului de persoane și mărfuri.
Kia PV7, prezentat în septembrie 2026 la salonul IAA Transportation din Hanovra, urmează să ajungă pe piețele europene în a doua jumătate a anului 2027. Vehiculul măsoară 5,35 metri lungime, poate oferi până la nouă locuri în configurația pentru pasageri și promite o capacitate de transport de până la opt metri cubi în variantele utilitare cu plafon înalt. Pentru firmele de curierat, operatorii de transport și familiile numeroase din România, noul model ar putea reprezenta o alternativă electrică la vehiculele comerciale convenționale.
Kia PV7 oferă două baterii, arhitectură de 800 V și până la opt metri cubi pentru marfă
Noul PV7 utilizează platforma E-GMP.S, dezvoltată pentru familia Platform Beyond Vehicle, prin care Kia urmărește să creeze automobile comerciale electrice adaptabile unor activități foarte diferite. Comparativ cu PV5, noul model este cu aproximativ 65 de centimetri mai lung și dispune de un ampatament de 3,5 metri. Dimensiunile sale sunt de 5.350 mm lungime, 1.995 mm lățime și 1.990 mm înălțime, ceea ce permite configurarea habitaclului pentru transportul a numeroși pasageri sau pentru volume importante de marfă.
La lansare vor fi disponibile două baterii, cu capacități de 71,5 kWh și 96,2 kWh, ambele utilizând celule cu chimie nichel-cobalt-mangan. Configurația cu autonomie extinsă poate depăși 460 km conform estimărilor preliminare WLTP pentru varianta Cargo. Kia anunță că anumite configurații pentru pasageri pot oferi aproape 400 km autonomie chiar și atunci când sunt utilizate la capacitate ridicată, însă rezultatele finale vor depinde de omologarea fiecărei versiuni.
Arhitectura electrică de 800 V permite încărcarea bateriei de la 10% la 80% în aproximativ 20–25 de minute, în condiții favorabile, utilizând o stație rapidă compatibilă. Sistemul de propulsie cu tracțiune față poate dezvolta până la 200 kW, echivalentul a aproximativ 272 CP, și un cuplu maxim de 420 Nm. Kia intenționează să introducă ulterior și versiuni cu tracțiune integrală.
Capacitatea de transport reprezintă însă adevăratul avantaj. Varianta Cargo Long oferă până la 6,1 metri cubi, în timp ce configurația High Roof poate ajunge la opt metri cubi. În funcție de versiune, sarcina utilă maximă se apropie de 1.200 kg, iar spațiul interior poate acomoda până la trei europaleți.
Un vehicul electric conceput pentru firme, dar și pentru familiile numeroase
Kia pregătește o gamă extinsă de configurații, cu până la 23 de variante de caroserie și amenajare prevăzute în planurile sale de dezvoltare. Versiunile Passenger vor putea oferi șapte sau nouă locuri pentru piețele internaționale, iar unele configurații destinate Coreei de Sud vor avea până la 11 locuri. Sistemele de scaune modulare permit reorganizarea spațiului interior în funcție de necesități, de la transportul de pasageri până la utilizări profesionale.
Pentru companiile din România, PV7 ar putea fi interesant în domeniul curieratului, distribuției urbane și transportului de personal. O autonomie de peste 400 km poate acoperi numeroase trasee zilnice, în timp ce încărcarea rapidă poate reduce perioadele de indisponibilitate. Totuși, pentru transportul comercial trebuie luate în considerare masa totală autorizată, categoria permisului, volumul mărfurilor și autonomia reală cu vehiculul încărcat.
Interiorul integrează noul sistem multimedia Pleos Connect, bazat pe Android Automotive, cu ecrane de 12,9 și 14,6 inci, în funcție de configurație. Platforma include funcții conectate, posibilitatea actualizărilor software și asistentul Gleo AI, conceput pentru interacțiuni în limbaj natural. Există și funcția Vehicle-to-Load, prin care bateria poate alimenta echipamente electrice externe, utilă pentru activități desfășurate în deplasare.
Un detaliu interesant este introducerea a două poziții de încărcare în anumite configurații: un port frontal pentru alimentare AC/DC și un port lateral opțional destinat încărcării AC. Soluția poate simplifica utilizarea în depouri și spații comerciale unde poziția stației influențează organizarea vehiculelor.
Prețurile Kia PV7 nu au fost anunțate oficial, astfel încât nu există încă o bază pentru compararea directă cu Volkswagen Transporter sau alte utilitare electrice disponibile în România. Constructorul a confirmat însă lansarea europeană pentru a doua jumătate a anului 2027.
Prin PV7, Kia încearcă să transforme automobilul electric dintr-o opțiune de mobilitate personală într-un instrument de lucru adaptabil. Dacă autonomia, capacitatea de transport și prețurile finale vor confirma așteptările, noul model ar putea deveni o alternativă relevantă într-un segment în care costul total de exploatare contează adesea mai mult decât prestigiul mărcii.