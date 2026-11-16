Kia PV7 oferă două baterii, arhitectură de 800 V și până la opt metri cubi pentru marfă

Noul PV7 utilizează platforma E-GMP.S, dezvoltată pentru familia Platform Beyond Vehicle, prin care Kia urmărește să creeze automobile comerciale electrice adaptabile unor activități foarte diferite. Comparativ cu PV5, noul model este cu aproximativ 65 de centimetri mai lung și dispune de un ampatament de 3,5 metri. Dimensiunile sale sunt de 5.350 mm lungime, 1.995 mm lățime și 1.990 mm înălțime, ceea ce permite configurarea habitaclului pentru transportul a numeroși pasageri sau pentru volume importante de marfă.

La lansare vor fi disponibile două baterii, cu capacități de 71,5 kWh și 96,2 kWh, ambele utilizând celule cu chimie nichel-cobalt-mangan. Configurația cu autonomie extinsă poate depăși 460 km conform estimărilor preliminare WLTP pentru varianta Cargo. Kia anunță că anumite configurații pentru pasageri pot oferi aproape 400 km autonomie chiar și atunci când sunt utilizate la capacitate ridicată, însă rezultatele finale vor depinde de omologarea fiecărei versiuni.

Arhitectura electrică de 800 V permite încărcarea bateriei de la 10% la 80% în aproximativ 20–25 de minute, în condiții favorabile, utilizând o stație rapidă compatibilă. Sistemul de propulsie cu tracțiune față poate dezvolta până la 200 kW, echivalentul a aproximativ 272 CP, și un cuplu maxim de 420 Nm. Kia intenționează să introducă ulterior și versiuni cu tracțiune integrală.

Capacitatea de transport reprezintă însă adevăratul avantaj. Varianta Cargo Long oferă până la 6,1 metri cubi, în timp ce configurația High Roof poate ajunge la opt metri cubi. În funcție de versiune, sarcina utilă maximă se apropie de 1.200 kg, iar spațiul interior poate acomoda până la trei europaleți.

Un vehicul electric conceput pentru firme, dar și pentru familiile numeroase

Kia pregătește o gamă extinsă de configurații, cu până la 23 de variante de caroserie și amenajare prevăzute în planurile sale de dezvoltare. Versiunile Passenger vor putea oferi șapte sau nouă locuri pentru piețele internaționale, iar unele configurații destinate Coreei de Sud vor avea până la 11 locuri. Sistemele de scaune modulare permit reorganizarea spațiului interior în funcție de necesități, de la transportul de pasageri până la utilizări profesionale.

Pentru companiile din România, PV7 ar putea fi interesant în domeniul curieratului, distribuției urbane și transportului de personal. O autonomie de peste 400 km poate acoperi numeroase trasee zilnice, în timp ce încărcarea rapidă poate reduce perioadele de indisponibilitate. Totuși, pentru transportul comercial trebuie luate în considerare masa totală autorizată, categoria permisului, volumul mărfurilor și autonomia reală cu vehiculul încărcat.

Interiorul integrează noul sistem multimedia Pleos Connect, bazat pe Android Automotive, cu ecrane de 12,9 și 14,6 inci, în funcție de configurație. Platforma include funcții conectate, posibilitatea actualizărilor software și asistentul Gleo AI, conceput pentru interacțiuni în limbaj natural. Există și funcția Vehicle-to-Load, prin care bateria poate alimenta echipamente electrice externe, utilă pentru activități desfășurate în deplasare.