Kia EV2 cucerește Europa, cu peste 3.300 de mașini înmatriculate într-o singură țară. SUV-ul electric cu autonomie de 453 km ar putea pune presiune pe Dacia

Pentru România, EV2 ar putea reprezenta o alternativă interesantă la automobilele electrice de dimensiuni reduse, dar și la SUV-uri cu motorizări convenționale. Într-o piață în care Dacia Spring rămâne unul dintre reperele mobilității electrice accesibile, apariția unui model care promite până la 453 de kilometri autonomie și un habitaclu mai versatil ar putea schimba așteptările cumpărătorilor, chiar dacă diferența de preț dintre cele două automobile este importantă.

Kia EV2 a devenit rapid unul dintre cele mai căutate automobile electrice din Marea Britanie

Kia a început să preia comenzi pentru EV2 în aprilie 2026, iar primele trei luni complete de comercializare au adus peste 8.000 de exemplare vândute la nivel european. Ritmul de creștere indică un interes important pentru SUV-urile electrice de dimensiuni reduse, segment în care constructorii încearcă să combine accesibilitatea cu autonomia suficientă pentru deplasări în afara orașului.

În Marea Britanie, 1.753 de exemplare EV2 au fost înmatriculate în septembrie, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din totalul de 3.386 de unități înregistrate de la începutul comercializării. Dintre acestea, 1.429 au fost înmatriculări pe piața de retail, rezultat care a transformat EV2 în cel mai popular automobil electric al lunii în acest segment al vânzărilor către clienți privați.

Succesul contribuie la rezultatele generale ale mărcii. Kia a înregistrat cel mai bun trimestru al treilea din istoria sa pe piața britanică, iar automobilele electrice reprezintă o proporție tot mai importantă din livrări.

În primele nouă luni din 2026, constructorul a înmatriculat 31.813 automobile complet electrice în Marea Britanie, echivalentul a peste o treime din vânzările sale totale din această țară. Kia ocupă astfel poziția a doua în clasamentul mărcilor electrice, după Tesla.

La nivel european, înmatriculările de automobile electrice Kia au crescut cu 58% în primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025. Compania a ajuns la o cotă de piață de aproximativ 4,8% în segmentul electricelor, ocupând locul al șaptelea.

Creșteri importante au fost înregistrate în Franța, Germania, Spania și Italia, confirmând că interesul pentru modelele electrice Kia nu este limitat la piața britanică.