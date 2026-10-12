Kia EV2 cucerește Europa, cu peste 3.300 de mașini înmatriculate într-o singură țară. SUV-ul electric cu autonomie de 453 km ar putea pune presiune pe Dacia
Piața automobilelor electrice europene începe să demonstreze că succesul comercial nu depinde exclusiv de baterii uriașe, performanțe spectaculoase sau tehnologii rezervate segmentului premium. Kia EV2, cel mai mic SUV electric din gama constructorului sud-coreean, a devenit unul dintre cele mai interesante exemple ale acestei tendințe, reușind să atragă un număr important de cumpărători la doar câteva luni după lansare. În Marea Britanie, modelul a acumulat deja 3.386 de înmatriculări, dintre care 1.753 numai în septembrie 2026.
Rezultatul este cu atât mai relevant cu cât livrările la scară largă au început abia în a doua jumătate a trimestrului al treilea. Kia descrie interesul drept unul semnificativ și imediat, iar modelul contribuie la consolidarea unei game electrice care se întinde acum de la SUV-uri urbane accesibile până la automobile familiale cu trei rânduri de scaune.
Pentru România, EV2 ar putea reprezenta o alternativă interesantă la automobilele electrice de dimensiuni reduse, dar și la SUV-uri cu motorizări convenționale. Într-o piață în care Dacia Spring rămâne unul dintre reperele mobilității electrice accesibile, apariția unui model care promite până la 453 de kilometri autonomie și un habitaclu mai versatil ar putea schimba așteptările cumpărătorilor, chiar dacă diferența de preț dintre cele două automobile este importantă.
Kia EV2 a devenit rapid unul dintre cele mai căutate automobile electrice din Marea Britanie
Kia a început să preia comenzi pentru EV2 în aprilie 2026, iar primele trei luni complete de comercializare au adus peste 8.000 de exemplare vândute la nivel european. Ritmul de creștere indică un interes important pentru SUV-urile electrice de dimensiuni reduse, segment în care constructorii încearcă să combine accesibilitatea cu autonomia suficientă pentru deplasări în afara orașului.
În Marea Britanie, 1.753 de exemplare EV2 au fost înmatriculate în septembrie, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din totalul de 3.386 de unități înregistrate de la începutul comercializării. Dintre acestea, 1.429 au fost înmatriculări pe piața de retail, rezultat care a transformat EV2 în cel mai popular automobil electric al lunii în acest segment al vânzărilor către clienți privați.
Succesul contribuie la rezultatele generale ale mărcii. Kia a înregistrat cel mai bun trimestru al treilea din istoria sa pe piața britanică, iar automobilele electrice reprezintă o proporție tot mai importantă din livrări.
În primele nouă luni din 2026, constructorul a înmatriculat 31.813 automobile complet electrice în Marea Britanie, echivalentul a peste o treime din vânzările sale totale din această țară. Kia ocupă astfel poziția a doua în clasamentul mărcilor electrice, după Tesla.
La nivel european, înmatriculările de automobile electrice Kia au crescut cu 58% în primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025. Compania a ajuns la o cotă de piață de aproximativ 4,8% în segmentul electricelor, ocupând locul al șaptelea.
Creșteri importante au fost înregistrate în Franța, Germania, Spania și Italia, confirmând că interesul pentru modelele electrice Kia nu este limitat la piața britanică.
Autonomie de 453 km și preț apropiat de 29.000 de euro. Ce poate oferi EV2 în România
Kia EV2 este disponibil cu două variante de baterie, de 42,2 și 61 kWh. Configurația cu acumulatorul mai mic promite până la 317 kilometri autonomie conform standardului european WLTP, în timp ce versiunea Long Range ajunge la 453 de kilometri.
Pentru un automobil destinat în primul rând deplasărilor urbane, aceste valori sunt generoase. Versiunea cu bateria mare ar putea permite, în condiții favorabile, deplasări între București și Brașov sau între Cluj-Napoca și Sibiu fără necesitatea unei opriri pentru încărcare.
Autonomia efectivă depinde însă de viteză, temperatură, relief și utilizarea climatizării. La viteze de autostradă, distanța parcursă poate fi considerabil mai mică decât valoarea WLTP.
În Marea Britanie, Kia EV2 Air Long Range are un preț de pornire echivalent cu aproximativ 28.700 de euro, după aplicarea subvenției guvernamentale de 3.750 de lire, echivalentul a aproximativ 4.440 de euro.
Fără această subvenție, aceeași versiune costă aproximativ 33.100 de euro. Configurația GT-Line ajunge la echivalentul a aproximativ 34.300 de euro după sprijinul guvernamental, în timp ce GT-Line S depășește 38.500 de euro.
Aceste valori sunt specifice pieței britanice și nu reprezintă prețuri pentru România. Disponibilitatea subvențiilor, fiscalitatea și echipamentele pot schimba poziționarea comercială.
În comparație cu Dacia Spring, Kia EV2 este un automobil mai mare, cu o baterie considerabil mai generoasă și un nivel superior de versatilitate. Diferența de preț îl plasează însă într-o categorie distinctă, unde concurează mai degrabă cu Renault 4 electric, Fiat 600e și alte SUV-uri compacte electrice.
Pentru cumpărătorii români, argumentul principal ar putea fi posibilitatea folosirii unui singur automobil atât pentru deplasările cotidiene, cât și pentru călătoriile de weekend, fără compromisurile de autonomie caracteristice modelelor electrice foarte mici.
Succesul britanic nu garantează rezultate identice în România, unde puterea de cumpărare și infrastructura de încărcare influențează semnificativ deciziile. Totuși, cele peste 3.300 de înmatriculări arată că există cerere pentru automobile electrice compacte care oferă autonomie generoasă fără să intre în segmentul premium.
Pentru Kia, EV2 ar putea deveni unul dintre modelele care contribuie cel mai mult la popularizarea mobilității electrice europene, într-o perioadă în care prețul și utilitatea reală încep să conteze mai mult decât performanțele spectaculoase.